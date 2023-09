La guerre Russie-Ukraine est en direct : un missile frappe Kryvy Rih ; Des drones ukrainiens abattus à Belgorod, Koursk et en Crimée, selon Moscou

il y a 4 mois 01h43 HAE La Russie frappe Odessa dans la nuit

Reuters : Une frappe aérienne russe menée pendant la nuit sur le principal port ukrainien d’exportation de céréales d’Izmail a blessé deux personnes et endommagé des infrastructures, a déclaré mardi le gouverneur de la région d’Odessa.

Un bâtiment portuaire, des installations de stockage et plus de 30 camions et voitures ont été endommagés lors de l’attaque, qui a duré plus de deux heures, a déclaré Oleh Kiper sur l’application de messagerie Telegram.

L’armée ukrainienne a déclaré avoir abattu 26 des 38 drones d’attaque de fabrication iranienne qui, selon elle, avaient été lancés par la Russie.