La guerre Russie-Ukraine est en direct : Kim Jong-un devrait avoir des négociations sur les armes avec Poutine ; L’Ukraine reprend ses plates-formes pétrolières

Depuis 4h 00h45 HAE Kim Jong-Un arrive en Russie pour discuter d’un éventuel accord sur les armes avec Poutine Justin McCurry Kim Jong-un est arrivé en Russie pour un rare sommet avec le président Vladimir Poutine afin de discuter d’un éventuel accord visant à fournir des armes nord-coréennes pour la guerre en Ukraine. Le train blindé de Kim est arrivé à la gare de Khasan, la principale porte ferroviaire vers l’Extrême-Orient russe depuis la Corée du Nord, a rapporté mardi l’agence de presse japonaise Kyodo, citant une source officielle russe anonyme. La réunion devrait avoir lieu mardi après-midi en marge du Forum économique oriental dans la ville portuaire russe de Vladivostok, où Poutine est déjà arrivé. Kim Jong-un salue avant de partir pour la Russie à bord de son train blindé. Photographie : 朝鮮通信社/AP Le voyage de Kim en Russie et sa rencontre avec Poutine constitueront une visite à grande échelle visant à renforcer les liens, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dans une vidéo mise en ligne. La réunion intervient alors que l’Occident s’inquiète du fait que Pyongyang envisage de fournir des armes à Moscou pour remplacer les stocks qui ont été fortement épuisés au cours de 18 mois de combats en Ukraine. Mardi, Peskov a rejeté les avertissements américains concernant tout accord d’armement, les agences de presse russes le citant disant : « Comme vous le savez, dans la mise en œuvre de nos relations avec nos voisins, y compris la Corée du Nord, les intérêts de nos deux pays sont importants pour nous, et pas des avertissements de Washington. « Ce sont les intérêts de nos deux pays sur lesquels nous allons nous concentrer. » Lisez notre rapport complet : Kim Jong-un arrive en Russie pour rencontrer Poutine alors que les États-Unis menacent de sanctions En savoir plus



il y a 10 min 05.02 HAE Vladimir Poutine a déclaré mardi que 1 000 à 1 500 Russes signaient chaque jour des contrats volontaires pour rejoindre l’armée. Poutine répondait à une question de savoir si la Russie devait introduire une nouvelle mobilisation obligatoire pour renforcer son effort militaire en Ukraine, ce que le Kremlin a répété à plusieurs reprises n’était pas nécessaire. Au cours des six ou sept derniers mois, 270 000 personnes ont signé des contrats volontaires, a déclaré Poutine. Reuters note qu’il s’agit d’un chiffre légèrement inférieur aux 280 000 déclarés par l’ancien président Dmitri Medvedev au début du mois. Hier, le ministère britannique de la Défense a déclaré dans son rapport quotidien sur les renseignements que la Russie chercherait probablement à éviter une mobilisation forcée avant les élections présidentielles de l’année prochaine, qui doivent se tenir en mars.



il y a 22 mois 04h50 HAE Voici un peu plus, via AP, sur quoi Vladimir Poutine a dû dire mardi matin sur la situation juridique de Donald Trump. L’ancien président américain fait face à de multiples procès aux États-Unis en raison de sa prétendue mauvaise gestion de documents classifiés et de ses tentatives de renverser le processus électoral. Il s’est également engagé à emprisonner ses ennemis politiques s’il était à nouveau président. Poutine a commenté : Quant à la persécution de Trump, pour nous, dans le contexte actuel, c’est bien parce que cela montre la pourriture du système américain. Il s’agit d’une persécution politiquement motivée de son concurrent. Et cela montre contre qui nous combattons… comme on disait à l’époque soviétique : « le visage bestial du capitalisme américain ». Les autorités actuelles ont dirigé la société américaine dans un esprit anti-russe. Ils l’ont fait et maintenant, d’une manière ou d’une autre, faire tourner ce navire dans l’autre direction sera très difficile.



il y a 43 mois 04h29 HAE Vladimir Poutine a directement abordé la guerre en Ukraine lors de la séance de questions-réponses au forum économique de l’Est à Vladivostok. Il a déclaré que la contre-offensive ukrainienne n’avait fait aucun progrès. Il a accusé les services secrets britanniques d’être impliqués dans la formation de saboteurs ukrainiens pour qu’ils lancent des attaques contre les infrastructures russes. Il a déclaré que le déploiement d’armes à sous-munitions et d’armements utilisant de l’uranium appauvri par les forces ukrainiennes est un crime. Il a déclaré qu’il pensait que l’Ukraine finirait par rechercher des pourparlers de paix alors qu’elle serait sur le point de manquer de ressources.



il y a 1h 04.11 HAE Des rapports non confirmés et des clips vidéo circulent sur les réseaux sociaux et semblent montrer qu’une explosion s’est produite près de la ville portuaire de la mer Noire. Sébastopol en Crimée occupée par la Russie. Plus de détails bientôt…

il y a 1h 04.02 HAE Dans le cadre de la séance de questions-réponses au Forum économique de l’Est à Vladivostok, Vladimir Poutine a été interrogé spécifiquement sur les déboires juridiques de l’ancien président américain Donald Trump. Il a déclaré que les poursuites contre Trump étaient une bonne nouvelle pour la Russie et démontraient que le système américain était corrompu.



il y a 1h 03h57 HAE Poutine On lui a demandé ce qu’il attendait des élections américaines de 2024. Il a déclaré que quel que soit le vainqueur, il ne s’attend pas à un changement significatif de la part des États-Unis dans leur politique étrangère à l’égard de la Russie, qui, selon lui, considèrent la Russie comme un ennemi, même si de nombreuses personnes préféreraient avoir des relations d’affaires décentes.



il y a 1h 03h54 HAE Au forum économique de l’Est à Vladivostok, Vladimir Poutine a de nouveau choisi de ne pas confirmer qu’il se présenterait à nouveau à la présidence russe l’année prochaine. Des élections sont attendues en mars 2024.



il y a 1h 03h48 HAE Le président russe, Vladimir Poutine, continue de s’exprimer au forum économique de l’Est à Vladivostok. Il participe actuellement à une séance de questions-réponses. Au cours de celle-ci, il a parlé Arkady Voloj, co-fondateur de la société technologique russe Yandex, qui a critiqué l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Poutine a déclaré que l’homme d’affaires basé en Israël avait le droit d’exprimer sa position – ce qui contraste quelque peu avec le processus judiciaire en Russie, où l’opposition à la guerre a été punie. Dans d’autres commentaires susceptibles de faire la une des journaux, on a demandé à Poutine spécifiquement, à propos de l’échec de la mission lunaire Luna-25, si davantage d’entreprises privées devraient être impliquées dans le programme spatial russe, avec Elon MuskL’activité SpaceX de SpaceX est citée comme un précédent. Poutine a ensuite décrit Musk comme talentueux et distingué.

il y a 2 heures 23h03 HAE L’Ukrainien Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré mardi qu’il avait opposé son veto à un projet de loi parlementaire visant à maintenir les déclarations de patrimoine fermées pour les fonctionnaires. Le Parlement a voté mardi dernier pour rétablir une règle de déclaration qui avait été suspendue après l’invasion russe de 2022 par mesure de sécurité, mais, dans une lacune importante, pour maintenir les divulgations fermées au public pendant un an supplémentaire. « Les déclarations doivent être ouvertes. Immédiatement. Pas dans un an », rapporte Reuters, a déclaré Zelenskiy sur l’application de messagerie Telegram. L’Ukraine a demandé à devenir membre de l’Union européenne et s’est lancée dans une campagne anti-corruption dans le but d’accélérer le processus.

il y a 2 heures 02h57 HAE Suspilne, la chaîne de télévision publique ukrainienne, a publié son bulletin d’information du matin sur Telegram. Il note qu’au cours des dernières 24 heures, un civil a été tué Donetsk région, et six ont été blessés dans Kherson région à cause de la guerre.

il y a 2 heures 02h55 HAE Voici une image fixe de Vladimir Poutine s’adressant au forum économique de l’Extrême-Orient russe, où il a prononcé un discours presque exclusivement consacré aux préoccupations intérieures. Le président russe Vladimir Poutine s’adresse à une séance plénière du Forum économique de l’Est à Vladivostok. Photographie : Mikhaïl Metzel/AP



il y a 3h 22h00 HAE Jusqu’à présent Vladimir PoutineLe discours de Vladivostok au forum économique de l’Est s’est concentré presque exclusivement sur les statistiques et s’est vanté des investissements stratégiques dans la région.