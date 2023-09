La guerre Russie-Ukraine est en direct : des drones attaquent des navires russes de la mer Noire pour le deuxième jour ; Boris Johnson fustige la politique britannique en matière de guerre

L’Ukraine a frappé des cibles navales russes et des infrastructures portuaires dans la ville de Sébastopol en Crimée tôt mercredi, dans ce qui semble être la plus grande attaque jamais menée contre la flotte russe de la mer Noire. Un grand navire et un sous-marin touchés lors de l’attaque survenue avant l’aube ont été si gravement endommagés qu’ils seraient probablement irréparables, a déclaré le responsable des renseignements militaires ukrainiens, Andriy Yusov. Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’Ukraine avait attaqué un chantier naval de la mer Noire avec 10 missiles de croisière et trois vedettes rapides sans équipage, blessant 24 personnes.