La guerre Russie-Ukraine est en direct : des chars donnés par le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas arrivent en Ukraine

« Les 10 premiers chars ont été envoyés en Ukraine. Et d’autres sont en route », ont indiqué les forces armées danoises dans un communiqué.

Les évènements clés

il y a 12 mois 10h00 HAE

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskia déclaré vendredi que l’Ukraine avait de plus en plus de mal à obtenir des sanctions contre la Russie et des fournitures d’armes pour aider à repousser les forces de Moscou.

S’exprimant lors d’une conférence à Kyivil a déclaré que la contre-offensive ukrainienne lancée il y a trois mois permettrait des gains plus rapides dans le sud et l’est si l’armée de la capitale recevait des armes plus puissantes, rapporte Reuters.

Dans les commentaires de la conférence publiés sur son site Internet, Zelenskiy a déclaré :