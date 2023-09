La guerre Russie-Ukraine est en cours : un mort dans les frappes russes sur le port d’Izmail ; Moscou signale une attaque de drone au-dessus de Briansk

« Des destructions et des incendies ont été enregistrés dans plusieurs colonies », a-t-il ajouté, affirmant que les infrastructures portuaires et agricoles avaient été endommagées, notamment les bâtiments administratifs.

Les évènements clés

En savoir plus sur les frappes sur le port d’Izmail sur le Danube, via AFP : Après l’échec de l’accord autorisant les expéditions de céréales depuis les ports de la mer Noire, la Russie a intensifié ses attaques contre les régions d’Odessa et de Mykolaïv, au sud de l’Ukraine, qui abritent des ports et des infrastructures vitales pour l’agriculture. exportations.

Les forces ukrainiennes ont abattu 17 drones russes au-dessus de la région d’Odessa dans la nuit de lundi.

Le président roumain Klaus Iohannis a déclaré mardi que les attaques avaient eu lieu « très, très près » de la frontière de son pays.

Bucarest a fermement condamné les attaques russes contre les infrastructures du Danube en Ukraine.