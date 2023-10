La guerre Russie-Ukraine en direct : Vladimir Poutine rencontre Xi Jinping à Pékin ; L’Ukraine utilise des missiles américains à longue portée

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a confirmé que Kiev utilisait des systèmes de missiles tactiques à longue portée (Atacms) fournis par les États-Unis. « Aujourd’hui, un merci spécial aux États-Unis », a-t-il déclaré. « Nos accords avec le président Biden sont mis en œuvre. Très précisément, les missiles Atacms ont fait leurs preuves.» Il s’agit de la première utilisation officiellement confirmée en Ukraine d’Atacms, qui peuvent voler jusqu’à 305 km.

Vladimir Poutine a prononcé un discours à Pékin, après avoir été accueilli mardi par Xi Jinping. Le dirigeant isolé sur le plan international a salué les « succès » de « nos amis chinois » avant les pourparlers approfondis attendus mercredi. Peu avant que Poutine ne commence à parler, une poignée de délégués européens, dont l’ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, ont quitté la salle, selon Reuters.

Les forces ukrainiennes ont frappé dans la nuit des aérodromes dans les territoires sous contrôle russe dans l’est et le sud de l’Ukraine, détruire des hélicoptères, assommer un lanceur de missiles de défense aérienne et endommager des pistes, a déclaré l’armée de Kiev. Il a déclaré que ses forces avaient mené des « frappes bien ciblées sur des aérodromes ennemis » près de la ville orientale de Louhansk et de la ville méridionale de Berdiansk. On pense que des Atacms ont été utilisés.

UN câble de télécommunication reliant la Suède et l’Estonie a été endommagé, a déclaré le ministre suédois de la Défense civile. Carl-Oskar Bohlin a déclaré que cela semblait s’être produit au même moment où un gazoduc sous-marin et un câble de télécommunications reliant la Finlande et l’Estonie étaient endommagés le 8 octobre.

La chambre basse du parlement russe aurait donné son approbation préliminaire à un projet de loi révoquer la ratification d’un traité mondial d’interdiction des essais nucléaires.

La destruction du barrage de Kakhovka, dans le sud-est de l’Ukraine, en juin a causé 14 milliards de dollars de dégâts et de pertesselon un rapport du gouvernement ukrainien et de l’ONU.

Grant Shapps, le secrétaire britannique à la Défense, doit se rendre aux États-Unis mardi pour des discussions urgentes sur le sujet. conflits au Moyen-Orient et en Ukraine.

Le Canada cible neuf individus et six chaînes de télévision nouvelles sanctions contre les collaborateurs russes en Moldavie. Les personnes ciblées sont associées à des oligarques influents, tels que Vladimir Plahotniuc et Ilan Mironovich Shor, tandis que les chaînes de télévision promeuvent et diffusent la désinformation russe, a indiqué le ministère canadien des Affaires étrangères.

Des responsables américains, sud-coréens et japonais se sont rencontrés à Jakarta pour discuter de l’engagement de la Corée du Nord avec la Russie, notamment des transferts d’armes violant les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.