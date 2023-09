La guerre Russie-Ukraine en direct : Vladimir Poutine rencontre Kim Jong-un pour des entretiens ; Attaque de missile sur le chantier naval de Sébastopol

Kim Jong-un est arrivé en Russie à bord de son train blindé pour un rare sommet avec Vladimir Poutine afin de discuter d’un éventuel accord sur la fourniture d’armes nord-coréennes pour la guerre en Ukraine. . On pensait que le dirigeant nord-coréen rencontrerait le président russe à Vladivostok, mais la date et le lieu exacts de la réunion restaient flous mardi soir.

Les États-Unis pourraient former les premiers pilotes ukrainiens sur les avions de combat F-16 avant la fin de l’année, mais cela prendra plus de temps avant qu’ils effectuent des missions de combat, a déclaré le directeur de la Garde nationale aérienne américaine.. Les pilotes ukrainiens devraient arriver pour une formation en Arizona d’ici octobre et, en fonction de leur maîtrise de l’anglais et de leur expérience de vol antérieure, ils pourraient terminer la formation en trois mois.