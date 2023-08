La guerre Russie-Ukraine en direct aujourd’hui : les troupes ukrainiennes en progression prennent pied dans la plaque tournante ferroviaire stratégique Robotyne

Les forces russes ont ciblé les régions d’Odessa et du Danube, dans le sud de l’Ukraine, une zone clé pour les exportations de céréales, lors d’attaques nocturnes.

Les grèves ont déclenché des incendies dans les installations de stockage de céréales, ont déclaré aujourd’hui l’armée ukrainienne et les autorités locales.

« L’ennemi a frappé des installations de stockage de céréales et un complexe de production et de transbordement dans la région du Danube. Un incendie se déclare dans les entrepôts et est rapidement maîtrisé. Les pompiers continuent de travailler », a déclaré l’armée sur sa chaîne Telegram.