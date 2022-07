La guerre réduit les clivages entre l’Est et l’Ouest en Ukraine

Les acheteurs d’Uzhhorod, en Ukraine, regardent la Maison du Pain, avec sa menorah à la fenêtre. Le café, qui sert une cuisine moyen-orientale et juive, attire à la fois les résidents et les nouveaux arrivants. (Danylo Pavlov pour le Washington Post)

ILNYTSYA, UKRAINE – Chaque matin, après s’être levé tôt à Kharkiv, Oleksii Vakhrushev passait une série d’appels téléphoniques à tous ses employés et vérifiait s’ils allaient bien après une autre longue nuit de bombardements. C’était la première phase de la guerre, lorsque la deuxième plus grande ville d’Ukraine était bombardée presque 24 heures sur 24. Vakhrouchev s’arrangeait pour que ses ouvriers soient pris en charge et emmenés sur le site de l’entreprise au nord de Kharkiv. Cela devait se produire juste après la fin du couvre-feu nocturne à 6 heures du matin pour perdre le moins de temps possible dans la journée de travail.

Les brèves conversations de Vakhrushev incluaient souvent le même échange.

“Bonjour, tout va bien ?” il demanderait.

« Tout va bien », répondait son employé.

“Avez-vous entendu que?” il demanderait. “Où était-il?”

« Alors allons-y », disait-il. “Et si Dieu le veut, tout ira bien.”

La ligne de front se trouvait à environ 20 miles de l’usine où son Temp Ukraine fabriquait des matériaux de construction et de pavage, et des missiles et des bombes lancés par les Russes atterrissaient parfois assez près pour briser le verre. Même comme ils l’ont fait, Vakhrushev et son équipe ont continué. Mais leur travail a rapidement changé : pièce par pièce, ils ont chargé l’équipement et la production de l’entreprise sur des camions pour les expédier en lieu sûr à Ilnytsya, une ville située à 800 milles près des frontières hongroise et roumaine.

Alors que Moscou continue de mener des campagnes de terre brûlée dans l’est et le sud, les Ukrainiens ont abandonné leurs maisons en masse. Selon l’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations, plus de 6 millions de personnes sont désormais déplacées à l’intérieur de l’Ukraine, en plus des près de 5 millions qui ont complètement fui le pays.

Avec eux ont disparu des entreprises et des lieux de travail. Beaucoup, comme la société de Vakhrushev et plus d’une douzaine de ses employés, se sont dirigés vers des zones de l’ouest de l’Ukraine où les combats et les attaques de missiles ont été minimes. Leur voyage représente un changement démographique massif et très fluide qui se déroule dans le pays – un changement qui le modifie économiquement et peut-être changer la perception que les Ukrainiens ont les uns des autres.

L’Est et l’Ouest se rapprochent, estime Vakhrouchev. « Nous leur enseignons et ils nous enseignent », a-t-il expliqué.

En Transcarpatie, la région agricole où se trouve Ilnytsya, le gouverneur Viktor Mykyta estime que la population d’un million d’habitants a augmenté d’au moins un tiers. L’afflux soudain de personnes a mis à rude épreuve les infrastructures locales. De nombreuses personnes déplacées sont hébergées dans des bâtiments scolaires et les autorités se démènent pour leur trouver de nouveaux logements avant la reprise des cours à l’automne. Pourtant, souligne Mykyta, tout le monde est pris en charge. “Les Transcarpates sont des gens très hospitaliers”, a-t-il déclaré.

Le bouleversement a également entraîné d’autres changements, qui peuvent être beaucoup plus durables. Plus de 350 entreprises se sont délocalisées en Transcarpatie, apportant avec elles de nouvelles connaissances, un nouveau savoir-faire commercial et de nouvelles façons de faire. Temp Ukraine, pour sa part, est la première entreprise ici à recycler les déchets plastiques dans le cadre de son processus de fabrication – un service bienvenu dans une région dépendante du tourisme qui souhaite conserver son paysage vierge.

Et avec le nombre d’informaticiens qui est passé d’environ 2 000 avant la guerre à près de 35 000 aujourd’hui, Mykyta et son équipe espèrent transformer la région en un pôle technologique. Ils commencent à travailler avec des entreprises informatiques intéressées à déménager dans la région et prévoient d’ajouter des cours de programmation informatique dans les écoles locales.

Mais le déplacement des personnes et des ressources va au-delà des avantages économiques. Les changements démographiques, même temporaires, contribuent à transformer le tissu social du pays.

Les divisions de la société ukrainienne sont souvent exagérées, mais il existe des différences entre les régions du pays. L’ouest de l’Ukraine est principalement rural, ukrainophone et imprégné de culture d’Europe centrale. L’est et le sud sont en grande partie russophones, avec un sens culturel qui, au moins avant la guerre, se sentait également plus russe. Bon nombre des plus grandes villes du pays se trouvent à l’est et au sud, tout comme une grande partie de son industrie lourde avant l’invasion russe.

Selon Viktoria Sereda, professeur de sociologie à l’Université catholique ukrainienne de Lviv, les stéréotypes que les différentes régions avaient les unes sur les autres s’adoucissent à mesure qu’elles interagissent, et l’identité ukrainienne est de plus en plus liée à un sentiment commun d’appartenance civique. La «ligne de faille» dans la façon dont les Ukrainiens se définissent est désormais de savoir s’ils «défendent leur pays de toutes les manières possibles», a-t-elle déclaré.

“Lorsque les gens vivent dans cette petite proximité ou dans la même communauté, ils partagent leurs histoires personnelles”, a noté Sereda. “Ils ont la possibilité de voir que ce n’est pas ainsi que cela a été décrit dans les médias ou par certains politiciens à des fins de mobilisation politique.”

Au milieu des rues sinueuses de la vieille ville d’Uzhhorod, la capitale régionale de la Transcarpatie, le café House of Bread attire une partie de ce partage.

Le café est le seul établissement local servant des plats du Moyen-Orient et juifs – sandwichs pita, falafels, salades, houmous et harengs hachés. Ses propriétaires, Vadim Bespalov et Ella Kirilyuk, ont fui Kyiv et Odessa dans les premières semaines de la guerre et se sont rencontrés lors d’un service religieux dans une église locale.

Avant la Seconde Guerre mondiale, Uzhhorod comptait environ un tiers de Juifs. L’Holocauste et l’émigration d’après-guerre ont décimé cette population. Bespalov et Kirilyuk sont tous deux d’origine juive et ont découvert qu’ils partageaient le rêve d’ouvrir un restaurant servant des plats traditionnels. Ils ont loué un espace abandonné dans une petite rue latérale de ce qui était autrefois le quartier juif d’Uzhhorod et ont ouvert fin juin. Une grande menorah se dresse devant la fenêtre.

Les cinq tables du café étaient pleines à l’heure du déjeuner un après-midi récent, occupées par un mélange d’habitants et de personnes déplacées par la guerre. Dima Halin, vidéaste de Kyiv, a découvert le café par hasard. « C’est important que cet endroit existe, dit-il. “Les gens ont besoin de se rencontrer, et la nourriture et la culture sont un bon point de départ.”

“C’est un grand cocktail que nous appelons l’Ukraine”, a ajouté Bespalov. “Tout est mélangé.”

À Ilnytsya, le processus d’assimilation a été un peu lent pour les travailleurs de Temp Ukraine. Le déménagement lui-même était majeur : deux camions loués à Kharkiv ont évacué l’entreprise, ce qui a fait les deux jours conduire 20 fois en un mois et demi.

“L’approvisionnement en essence était le plus gros problème”, a déclaré Vakhrushev. “Cela, et trouver des camions et des chauffeurs prêts à faire le voyage.”

Vakhrushev a déménagé avec 37 personnes au total – son jeune frère, Serhii, qui travaille également dans l’entreprise, leurs employés et les membres de leurs familles. Leur nouvelle maison, un hameau endormi de 12 000 personnes niché dans les contreforts des Carpates, est à peu près aussi loin que l’on peut être de Kharkiv déchiré par la guerre – géographiquement et psychologiquement – et reste toujours en Ukraine.

« La question n’est pas de savoir où se situe l’entreprise. Nous payons toujours des impôts dans un seul pays, l’Ukraine », a déclaré Vakhrouchev depuis les nouvelles installations de l’entreprise. sur un terrain que l’administration régionale l’a aidé à trouver. “La question est [whether] les gens peuvent travailler en toute sécurité, se sentir en sécurité avec l’argent qu’ils gagnent.

Le manque d’industrie et de développement en Transcarpatie était comme un «retour dans le temps» jusqu’aux années 1990, juste après l’éclatement de l’Union soviétique, lorsque «tout a été abandonné», a déclaré Vakhrushev. Les attitudes à l’égard du travail étaient également très différentes de celles de Kharkiv. Les entreprises ferment le dimanche et les ouvriers pointent exactement à la fin de la journée de travail.

Pourtant, les choses vont assez bien pour que Vakhrushev espère maintenant augmenter la production et envoyer plus d’exportations vers l’Union européenne voisine. Des sacs de plastique déchiqueté sont empilés sur le nouveau site de l’entreprise, et des couvercles de trou d’homme nouvellement pressés sont empilés d’un côté. Serhi Vakhrouchev salue la générosité des habitants, qui ont aidé l’entreprise à s’installer et à trouver des logements pour les travailleurs. « Ils nous aident et nous les aidons », a-t-il déclaré.

Parfois, cependant, ce n’est pas le kilométrage depuis Kharkiv qui souligne la distance que tout le monde a parcourue. Ce sont les petits détails, a déclaré le travailleur Oleksiy Taranenko. Après 70 jours de bombardements dans l’est, le silence de la campagne était « déconcertant ».