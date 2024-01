La guerre politique en Pologne s’intensifie – POLITICO

Appuyez sur play pour écouter cet article Exprimé par l’intelligence artificielle.

VARSOVIE — Les deux principaux dirigeants polonais se sont rencontrés face à face lundi, mais ni le Premier ministre Donald Tusk ni le président Andrzej Duda n’ont donné le moindre signe qu’ils étaient prêts à reculer dans leur conflit politique.

Le conflit a été déclenché par le changement de gouvernement, la nouvelle administration de Tusk agissant rapidement pour purger les personnes associées au précédent gouvernement nationaliste du parti Droit et Justice (PiS), pour reprendre le contrôle des médias publics et pour annuler les changements apportés au système judiciaire. qui a déclenché un conflit de plusieurs années avec Bruxelles.

Le ministre de la Justice et procureur en chef de Tusk, Adam Bodnar, a décidé la semaine dernière de remplacer le chef du parquet national sans obtenir l’approbation de Duda, ce qui a incité le président à dénoncer Les actions de Bodnar sont jugées « pathétiques ».

Dans ce mélange volatile se trouve le sort de deux hommes politiques du PiS, Mariusz Kamiński et Maciej Wąsik, qui sont en prison après avoir été reconnus coupables d’abus de pouvoir, mais que le PiS traite de prisonniers politiques.

Cela empoisonne les relations entre Duda, un ancien membre du PiS toujours considéré comme fidèle au parti, et Tusk, qui s’est engagé à faire de la Pologne une démocratie libérale européenne et à poursuivre en justice les hommes politiques et les candidats du PiS accusés d’actes répréhensibles au cours des huit dernières années.

Lors d’une conférence de presse après leur rencontre au palais présidentiel de Varsovie – où le Premier ministre a dû se calmer quelques minutes avant d’être admis à voir Duda – Tusk a déclaré qu’il souhaitait de meilleures relations, mais qu’il était prêt à attendre les mois restants jusqu’à ce que Duda le dernier mandat se termine en 2025.

“Si nous n’y parvenons pas, nous survivrons cette année et trois mois, nous chercherons différentes voies”, Tusk dit, ajoutant : « La politique, c’est négocier, rechercher un compromis entre les forces politiques. Mais la politique, la bonne politique, ne peut pas consister à trouver un compromis entre le mensonge et la vérité, entre l’anarchie et la loi.»

Il a également déclaré avoir déclaré à Duda que le président « a contribué depuis 2015 à la dévastation de l’État de droit et de l’ordre juridique en Pologne ».

Lors de sa propre conférence de presse, Duda a appelé à la « désescalade » du conflit, mais a également déclaré : « J’ai appelé le Premier ministre à rétablir la situation conformément à la loi. Non seulement avec la loi, mais aussi avec la Constitution.»

Procès des procureurs

Duda est indigné par les changements apportés au bureau du procureur.

« La révocation du chef du ministère public national… nécessite l’accord écrit du président. Ce que le ministre de la Justice a fait n’a aucune valeur juridique et ne vaut rien », a déclaré Duda.

Certains procureurs de rang inférieur, dont beaucoup sont considérés comme fidèles à l’ancien gouvernement, se sont rebellés contre Bodnar. Duda les a rencontrés plus tôt lundi.

Mais Tusk ne cède pas d’un pouce, insistant sur le fait que le procureur national Dariusz Barski a été nommé à tort en 2022 et qu’il n’est donc pas nécessaire de le licencier puisqu’il n’a jamais officiellement occupé ce poste.

“J’ai seulement confirmé au président que nous allions respecter la loi, les jugements des tribunaux et la constitution”, a déclaré Tusk. “Il n’y a pas de place pour les négociations ici, nous ne pouvons pas respecter un peu la loi ou la Constitution.”

“J’espère qu’à l’avenir, le président se penchera sur cette interprétation”, a ajouté Tusk.

Le Tribunal constitutionnel polonais, un tribunal suprême considéré comme étant sous le contrôle des candidats du PiS, a également pataugé dans la lutte lundi en publiant un décret suspendant la nomination par le gouvernement du remplaçant de Barski et ordonnant à Bodnar et à « toutes les autorités publiques de s’abstenir de toute action entravant l’exercice par Barski de ses droits, devoirs et compétences ».

Krystyna Pawłowicz, l’une des juges du tribunal, a clairement exprimé son point de vue dimanche tweeterdisant : « La démolition néo-bolchevique de la Pologne progresse. »

Des hommes politiques emprisonnés

Duda est également furieux de l’emprisonnement de Kamiński et Wąsik. Il a gracié les deux hommes en 2015, mais la Cour suprême a ensuite statué que la grâce était sans effet car elle avait été accordée avant leur condamnation définitive. Un tribunal inférieur a rouvert le dossier et les a condamnés en décembre à deux ans de prison pour abus de pouvoir alors qu’ils menaient une affaire de corruption en 2007 visant à détruire un parti partenaire de coalition du PiS.

Les deux hommes ont été arrêtés la semaine dernière à l’intérieur du palais de Duda et sont maintenant en prison, où ils disent faire une grève de la faim. Duda a déclaré la semaine dernière qu’il avait entamé une procédure de grâce pour les libérer, mais au lieu de simplement leur accorder une autre grâce – qui les libérerait de prison mais soulignerait également qu’ils avaient été reconnus coupables d’un crime, ce qui les priverait de leur siège parlementaire – Duda a déclaré que l’affaire à Bodnar.

Il a demandé au ministre de la Justice d’entamer une procédure d’amnistie, qui peut durer jusqu’à deux mois et ne donnera pas nécessairement un résultat positif. Entre-temps, Duda souhaite que les deux soient libérés de prison, mais le gouvernement craint que si cela se produit, Duda affirmera à nouveau que sa grâce de 2015 a été efficace et que les deux sont toujours députés, malgré une décision du président du parlement libérant leurs sièges parlementaires. .

Duda a déclaré qu’il avait demandé à Tusk, en tant que patron de Bodnar, de libérer Kamiński et Wąsik.

« J’en appelle une nouvelle fois au ministre. J’ai également lancé aujourd’hui un appel personnel au Premier ministre sur cette question, afin qu’il influence ses subordonnés pour que cela se produise », a déclaré Duda.

Jusqu’à présent, le gouvernement n’a montré aucune intention de libérer les deux hommes.

“S’il décide d’accorder la grâce, bien sûr, les détenus devraient être libérés le jour même”, a déclaré Tusk, avant d’ajouter une autre critique à Duda : “J’étais très désireux de convaincre le président – sans succès jusqu’à présent, je pense – mais de convaincre tous les hommes politiques polonais en général qu’ils ne sont ni au-dessus ni à côté de la loi, que nous devons tous être soumis à la loi dans la même mesure, même si certains de ses verdicts ne nous conviennent pas.»