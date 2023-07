Les températures plus chaudes sont la «menace existentielle» numéro un pour le monde, a affirmé le chef de la diplomatie américaine

La menace d’anéantissement nucléaire n’est pas plus grave que la menace du changement climatique, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Les détracteurs de Blinken soutiennent que Washington risque une guerre nucléaire en armant l’Ukraine.

Lors d’une apparition sur 60 Minutes Australia dimanche, on a demandé à Blinken si la guerre nucléaire ou le changement climatique représentaient « la plus grande menace pour l’humanité. »

« Eh bien, vous ne pouvez pas, je pense, avoir une hiérarchie, » il a répondu. « Il y a certaines choses qui sont au premier plan… y compris les conflits potentiels, mais il ne fait aucun doute que le climat représente un défi existentiel pour nous tous. »

« Donc pour nous, c’est le défi existentiel de notre temps », a-t-il poursuivi, ajoutant que cela « Cela ne veut pas dire qu’entre-temps, il n’y a pas de graves défis à l’ordre international comme l’agression de la Russie contre l’Ukraine. »

Alors que juillet devrait devenir le mois le plus chaud de l’histoire, l’ONU a appelé à « action accélérée » pour réduire les émissions de carbone, y compris la fin mondiale de l’utilisation du charbon d’ici 2040. Plus tôt cet été, l’envoyé spécial présidentiel américain pour le climat, John Kerry, a exigé une refonte du système agricole mondial afin de réduire les émissions de carbone de l’agriculture dans le but d’éviter « un demi-degré de réchauffement d’ici le milieu du siècle. »















En Ukraine, cependant, l’administration du président Joe Biden poursuit sa politique de soutien illimité à l’armée de Kiev. Les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont armé l’Ukraine de missiles à longue portée et discutent actuellement de la fourniture d’avions de combat de fabrication américaine à Kiev, au milieu des avertissements répétés de Moscou selon lesquels de telles armes augmentent considérablement les chances d’une guerre totale entre la Russie et l’ouest.

Les forces de Kiev ont également tenté à plusieurs reprises de cibler les centrales nucléaires russes, a averti le Kremlin au début du mois, accusant l’Ukraine et ses sponsors de « terrorisme nucléaire ».

Aux États-Unis, les avertissements concernant la menace imminente d’un conflit nucléaire sont principalement venus de l’aile isolationniste du Parti républicain. L’ancien animateur de Fox News Tucker Carlson et l’ancien président Donald Trump ont été deux des voix les plus fortes appelant à la fin du soutien des États-Unis à Kiev, Trump déclarant en avril que le monde était confronté « la période la plus dangereuse » dans l’histoire à cause des armes nucléaires et « incompétent » direction à Washington.

« Chaque jour, cette bataille par procuration continue, nous risquons une guerre mondiale », Trump a déclaré en mars, affirmant que « nous devrions soutenir le changement de régime aux États-Unis » pour conjurer ce risque.