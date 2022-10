La guerre nucléaire mettant fin au monde avec Poutine pourrait anéantir 5 MILLIARDS de personnes et bloquer le soleil pendant des années, préviennent les experts

Une guerre NUCLÉAIRE avec Poutine pourrait anéantir cinq milliards de personnes et bloquer le soleil pendant plusieurs années, ont averti les experts.

Les craintes grandissent que Poutine intensifie la menace nucléaire dans la guerre en Ukraine alors que son invasion bâclée s’éternise dans son neuvième mois.

Une guerre nucléaire pourrait anéantir jusqu’à 5 milliards de personnes dans le monde Crédit : Getty

Actuellement, il y a plus de 12 000 ogives nucléaires dans le monde

Les explosions originales pourraient tuer jusqu’à 300 millions de personnes Crédit : Reuters

S’adressant à The Sun Online, l’expert en catastrophes Paul Ingram a déclaré : “Pendant la guerre froide, on disait souvent que nous avions suffisamment de missiles nucléaires pour faire exploser le monde plusieurs fois.

“Ce n’est plus le cas. Il y a plus de 12 000 ogives nucléaires dans le monde.

“La Russie à elle seule en compte près de 6 000.”

“L’explosion et les radiations de ceux-ci feraient de 200 à 300 millions de victimes dans le monde.”

Ingram, du Center for the Study of Existential Risk de l’Université de Cambridge, a également mis en garde contre les répliques apocalyptiques de tout conflit nucléaire.

“En plus des morts immédiates, l’échange nucléaire total rejetterait tellement de suie radioactive qu’il obscurcirait le soleil pendant plusieurs années”, a-t-il déclaré.

“Cela entraînerait la mort de jusqu’à cinq milliards de personnes dans le monde.”

Il a ajouté que le danger d’une telle grève sur un pays comme l’Ukraine, qui est considéré comme un “grenier à blé” en raison de sa production de blé, est qu’elle pourrait déclencher des pénuries alimentaires mondiales.

“Les récoltes échoueraient dans le monde entier, et cela entraînerait un manque de nourriture”, a-t-il déclaré. “Les températures chuteraient dans le monde jusqu’à 16°C.

« Des greniers comme l’Ukraine ne dépasseraient jamais le point de congélation.

“Dans le centre de Londres, nous sommes plus exposés aux explosions directes et aux radiations, mais personne ne serait en sécurité.”

En janvier de cette année, il y avait environ 12 700 ogives nucléaires dans le monde.

Parmi ceux-ci, le plus grand nombre, près de 6 000, se trouve en Russie, tandis qu’environ 5 400 se trouvent aux États-Unis.

Le Royaume-Uni possède 225 ogives nucléaires, la plupart conservées à bord des sous-marins Trident.

La Chine, la France, le Pakistan, l’Inde, Israël et la Corée du Nord constituent les autres puissances nucléaires du monde.

Un échange nucléaire total rejetterait tellement de suie radioactive qu’il obscurcirait le soleil pendant plusieurs années Paul Ingram

Cependant, bien que la Russie possède le plus grand arsenal nucléaire du monde, bon nombre de ces armes datent de la guerre froide et leur statut actuel n’est pas clair.

Le lieutenant-colonel Stuart Crawford, vétéran de l’armée britannique, a déclaré au Sun Online : “Les armes nucléaires tactiques de la Russie sont entreposées depuis les années 1990. Nous ne savons pas si elles ont été bien entretenues ou entretenues.”

Il parlait après que la revue scientifique Nature Food a publié un article en août examinant les résultats potentiels d’une guerre nucléaire entre deux pays.

L’article a révélé que même un conflit nucléaire limité dans lequel deux nations lâchent des armes l’une contre l’autre pourrait déclencher une famine mondiale.

“Un grand pour cent de la population va mourir de faim”, a déclaré la climatologue Lili Xia de l’Université Rutgers dans le New Jersey. “C’est vraiment mauvais.”

Le document a utilisé des parallèles tels que les incendies de forêt pour modéliser les effets climatiques de multiples explosions nucléaires sur les villes.

Les explosions pourraient projeter de la poussière radioactive dans le ciel, obscurcissant le soleil pendant plusieurs années Crédit : AP

D’énormes baisses de température déclencheraient des mauvaises récoltes massives et une famine mondiale 1 crédit

Les scientifiques ont analysé six scénarios de guerre, dont chacun pomperait différentes quantités de suie radioactive dans l’atmosphère.

Chaque scénario réduirait les températures de surface entre 1 ° C et 16 ° C, tandis que les effets pourraient persister pendant plus d’une décennie environ.

Taras Young, auteur des livres “Nuclear War in the UK” et “Apocalypse Ready”, a déclaré à The Sun Online : “La guerre nucléaire n’est pas survivable”.

Il a ajouté : « Nous sommes bien mieux préparés aux cyberattaques qu’à la guerre nucléaire. Nous avons le Centre national de cybersécurité.

“L’éducation est la clé. Le gouvernement doit faire plus pour éduquer les gens sur les menaces qui existent.”

Le professeur Andrew Futter, professeur de politique internationale à l’Université de Leicester, a ajouté : « Il est très difficile de planifier un tel événement. Vous devez planifier le fonctionnement de la société en cas de perturbation de la nourriture, de l’énergie et des fournitures médicales. “

Il a poursuivi: “Le Royaume-Uni pourrait probablement survivre à une seule frappe nucléaire, mais une attaque importante serait dévastatrice.”

Le lieutenant-colonel Stuart Crawford a déclaré au Sun Online : “Si les Russes déploient leurs missiles nucléaires, la vengeance de l’Occident sera rapide et terrible.

“La Russie cesserait d’exister en tant que pays dans son état actuel.”