La guerre nucléaire est imminente – Corée du Nord

Les États-Unis devraient abandonner leur politique « hostile » s’ils sont vraiment intéressés par le dialogue, estime Pyongyang

Le monde n’est qu’à un pas d’un conflit nucléaire, a déclaré le ministre nord-coréen de la Défense, le général Kang Sun-nam, dans un communiqué rendu public mardi et présenté lors de la XIe Conférence sur la sécurité internationale de Moscou.

Le responsable a accusé le désir de Washington d’un changement de régime à Pyongyang d’avoir exacerbé les tensions. Il a également accusé les États-Unis d’augmenter leur présence militaire dans la région en déployant des avions à capacité nucléaire et un sous-marin dans la région.

« Maintenant, la question n’est pas de savoir si une guerre nucléaire éclate dans la péninsule coréenne, mais qui et quand elle commence », Kang a prévenu. Au cours de cette seule année, les États-Unis ont envoyé « Armes stratégiques massives » dans la région, y compris un sous-marin à capacité nucléaire, un groupe de porte-avions et un bombardier à capacité nucléaire, a-t-il ajouté.

Le Carrier Strike Group 11 de l’US Navy, dirigé par son vaisseau amiral, le porte-avions USS Nimitz, est arrivé dans un port militaire sud-coréen fin mars, peu après que Pyongyang a dévoilé ses nouvelles ogives nucléaires plus petites, qui peuvent soi-disant être montées à courte portée. missiles balistiques.

Fin juin, un bombardier stratégique américain B-52 a participé aux exercices conjoints avec la Corée du Sud. À peine deux semaines plus tard, l’Amérique a également déployé son sous-marin lance-missiles balistiques de classe Ohio, l’USS Kentucky, en Corée du Sud. Armé de 20 missiles balistiques Trident II, le navire sous-marin transporte un total de 80 ogives nucléaires.

« Les États-Unis, qui mènent une politique d’État hostile contre [North] La Corée … pendant 80 ans, interfère de manière flagrante avec le développement indépendant et les intérêts de sécurité du Nord et pousse la situation en Asie du Nord-Est au bord d’une guerre nucléaire », dit Kang.

Washington doit admettre sa politique belliqueuse contre Pyongyang et abandonner son approche conflictuelle s’il veut vraiment résoudre la crise de manière pacifique, a-t-il ajouté. Jusqu’à ce que l’Amérique fasse cela, tout dialogue est impossible, a-t-il soutenu, ce qui signifie la force militaire « reste le seul moyen d’assurer la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne ».

Le général a déclaré que toutes les affirmations des États-Unis et de leurs alliés sur leur volonté de résoudre les problèmes autour de la péninsule par des négociations n’étaient rien. « mais un écho vide » et la seule façon d’empêcher la guerre nucléaire est pour Pyongyang « posséder des moyens militaires de dissuasion ».

Kang a également déclaré que la Corée du Nord ne considérerait plus les suspensions des exercices américains ou d’autres mesures similaires comme de véritables manifestations de bonne volonté de la part des États-Unis. Washington n’aurait besoin que de quelques jours pour renvoyer ses bombardiers stratégiques et un sous-marin nucléaire dans la péninsule et pourrait y redéployer son contingent militaire « dans un demi-mois » même s’il se retire totalement de la Corée du Sud, estime le général.

« Nous sommes bien conscients du fait que l’intention agressive des États-Unis de nous dépouiller de nos armes nucléaires et de détruire notre système par la force brute ne peut pas être modifiée, même le moins du monde », a-t-il ajouté. il a dit.

Les paroles du général sont intervenues quelques jours seulement après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné des préparatifs intensifiés pour la guerre, notamment l’augmentation de la production d’armes. Il a également appelé les officiers supérieurs à effectuer des exercices avec les dernières armes du pays pour s’assurer que les troupes étaient prêtes pour un conflit potentiel.

Cette décision a été prise avant un exercice militaire conjoint majeur prévu par les États-Unis et la Corée du Sud.