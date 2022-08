La guerre nucléaire américano-russe pourrait affamer 5 milliards de personnes, selon une étude

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Selon une étude menée par l’Université Rutgers et publiée lundi, environ les deux tiers de la population mondiale pourraient mourir de faim en cas de guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis. Un conflit nucléaire entraînerait des perturbations «catastrophiques» de l’approvisionnement alimentaire, car la suie et les cendres bloquant le soleil font flétrir les cultures dans le monde entier, ont écrit des chercheurs dans l’étude évaluée par des pairs. publié dans la revue Nature Food.

Même une guerre nucléaire à plus petite échelle entre le Pakistan et l’Inde dévasterait l’approvisionnement alimentaire, réduirait la production mondiale de 7 % en cinq ans et tuerait jusqu’à 2,5 milliards de personnes. L’insécurité alimentaire dans ces cas serait plus mortelle que les explosions nucléaires, prédit l’étude.

“Les données nous disent une chose : nous devons empêcher qu’une guerre nucléaire ne se produise”, a déclaré le climatologue Alan Robock, co-auteur de l’étude, dans un communiqué.

Les chercheurs ont examiné comment les modèles de vent pouvaient propager la fumée et le feu des attaques nucléaires et le ciel nuageux au-dessus des principaux exportateurs de produits alimentaires tels que les États-Unis et la Chine. Le manque de soleil entraînerait l’effondrement des récoltes et pourrait entraîner une baisse de 90 % des rendements des animaux, de la pêche et des cultures dans le monde dans les quatre ans suivant un conflit entre les grandes puissances nucléaires.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’intensification des exercices militaires chinois près de Taïwan ont ravivé les craintes d’un conflit nucléaire. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que ses forces nucléaires étaient «prêtes au combat», attisant les craintes d’un éventuel conflit nucléaire avec l’Occident 30 ans après la fin de la guerre froide. (responsables russes plus tard tenté d’adoucir l’avertissement de Poutine.)

La Chine a mené de nombreux exercices autour de Taïwan à la suite des récents voyages de législateurs américains sur l’île, que Pékin revendique comme son territoire. L’instabilité dans le détroit de Taiwan survient alors que les experts occidentaux avertissent que Pékin accélère l’accumulation de son arsenal nucléaire.

Une guerre nucléaire aggraverait les menaces existantes à la sécurité alimentaire. Le changement climatique, la guerre en Ukraine et la pandémie de coronavirus ont déjà gravement perturbé la production alimentaire mondiale. Un enregistrement 345 millions de personnes dans le monde sont confrontés à l’insécurité alimentaire, soit une augmentation de près de 200 millions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, selon le Programme alimentaire mondial.

En réponse, des pays comme l’Inde et la Malaisie ont limité leurs exportations de blé et de poulet. La peur d’un conflit mondial – indépendamment du fait que des armes nucléaires pourraient être impliquées – et l’insécurité alimentaire qui en résulterait pourrait conduire les pays à limiter davantage les exportations ou à accumuler les approvisionnements alimentaires.

“L’impact psychologique peut être plus important que les dommages réels”, a déclaré William Chen, professeur de sciences alimentaires à l’Université technologique de Nanyang à Singapour et directeur d’un programme de sécurité alimentaire affilié au gouvernement.

Pour se préparer à une plus grande instabilité mondiale, a-t-il ajouté, les pays doivent s’éloigner de l’agriculture traditionnelle et diversifier leurs sources alimentaires. La culture de champignons, l’élevage en intérieur et la production de protéines d’insectes ou d’aliments à base de microalgues pourraient constituer des alternatives.