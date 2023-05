« La guerre n’est pas une option », jure Tsai de Taïwan alors que la Chine intensifie son agression – National

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen s’est engagée samedi à maintenir le statu quo de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan dans un contexte de fortes tensions avec la Chine, qui a intensifié la pression militaire sur l’île gouvernée démocratiquement.

Taïwan ne provoquera pas et ne cédera pas à la pression chinoise, a déclaré Tsai dans un discours prononcé au bureau présidentiel de Taipei à l’occasion du septième anniversaire de sa gouvernance.

La Chine, qui considère Taïwan comme sienne et menace de placer l’île sous son contrôle si nécessaire, a intensifié la pression militaire et diplomatique pour forcer l’île à accepter la souveraineté chinoise depuis l’entrée en fonction de Tsai en 2016.

Pékin a repoussé les appels à des pourparlers de Tsai, la considérant comme une séparatiste. Tsai a promis à plusieurs reprises de défendre la liberté et la démocratie de Taiwan.

« La guerre n’est pas une option. Aucune des parties ne peut modifier unilatéralement le statu quo par des moyens non pacifiques », a déclaré Tsai. « Le maintien du statu quo de la paix et de la stabilité est le consensus à la fois pour le monde et pour Taïwan. »

L’histoire continue sous la publicité





7:51

Taïwan se prépare pour quand – pas si – la Chine lancera une attaque militaire (ministre)



« Bien que Taïwan soit entourée de risques, elle n’est en aucun cas un faiseur de risques. Nous sommes un gestionnaire des risques responsable et Taïwan se joindra aux pays démocratiques et aux communautés du monde entier pour désamorcer conjointement les risques », a-t-elle déclaré.

À la mode maintenant Les troupes russes ont abandonné les combattants de Wagner autour de Bakhmut, selon un groupe de mercenaires

Doodle poutine : pourquoi Google célèbre le plat préféré des Québécois

Les dirigeants des pays riches du Groupe des Sept (G7) ont convenu qu’ils recherchaient une solution pacifique aux problèmes de Taïwan, a déclaré vendredi l’hôte du sommet du G7 à Hiroshima, le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

Tsai a déclaré que des responsables taïwanais étaient en pourparlers avec l’administration du président américain Joe Biden sur l’envoi d’une aide en armes d’une valeur de 500 millions de dollars à Taïwan, ajoutant que l’aide était destinée à faire face aux livraisons d’armes retardées en raison du COVID-19.

Elle a souligné l’importance mondiale de la Chine d’approvisionnement de Taïwan, qui produit la plupart des puces semi-conductrices avancées du monde, et s’est engagée à conserver les technologies de puces les plus avancées et les centres de recherche et développement à Taïwan.

L’histoire continue sous la publicité

Taïwan se prépare pour une élection présidentielle clé à la mi-janvier, les tensions avec la Chine devant figurer en tête de l’agenda de la campagne.

(Reportage par Yimou Lee; Montage par Jacqueline Wong et William Mallard)