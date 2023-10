« La guerre ne connaît pas de religion » : la plus ancienne église de Gaza abrite musulmans et chrétiens | Conflit israélo-palestinien Actualités

Ville de Gaza – Lorsqu’un raid aérien israélien a détruit la maison de Walaa Sobeh et une grande partie de son quartier, la musulmane palestinienne a cherché refuge dans la plus ancienne église de Gaza.

Dans l’église Saint-Porphyre, elle a trouvé non seulement un sanctuaire, mais un sentiment d’appartenance à « une seule famille » – unie à la fois par la terreur des bombes qui explosent autour d’elle et par l’espoir de pouvoir survivre aux attaques d’Israël.

Elle a donc téléphoné à d’autres membres de sa famille dans le nord de Gaza et leur a demandé de se rendre également à l’église. Sobeh et sa famille font partie des centaines de Palestiniens de différentes confessions qui ont trouvé la sécurité – du moins pour le moment – ​​dans l’église.

À l’heure où l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre et le bombardement ultérieur de Gaza par Israël ont déclenché une montée de l’islamophobie dans certaines parties du monde, l’Église orthodoxe grecque est devenue l’emblème d’une identité palestinienne plus profonde.

« Nous vivons ici le jour, sans savoir si nous pourrons arriver jusqu’à la nuit. Mais ce qui apaise notre douleur, c’est l’esprit humble et chaleureux de tous ceux qui nous entourent », a déclaré Sobeh. Elle a décrit avoir reçu « un énorme soutien de la part des prêtres et d’autres personnes de l’église qui se portent volontaires sans relâche 24 heures sur 24 pour aider les familles déplacées ».

Jusqu’à présent, l’Église a échappé aux missiles israéliens.

« L’armée israélienne a bombardé de nombreux lieux de sanctuaire », a déclaré le père Elias, prêtre à Saint Porphyrius, ajoutant qu’il n’était « pas sûr qu’Israël ne bombardera pas l’église », même si elle abrite des centaines de civils.

Les bombes israéliennes ont touché plusieurs mosquées et écoles abritant des personnes dont les maisons ont explosé.

Toute frappe contre l’église « serait non seulement une attaque contre la religion, ce qui est un acte ignoble, mais aussi une attaque contre l’humanité », a déclaré le père Elias. « Notre humanité nous appelle à offrir paix et chaleur à tous ceux qui en ont besoin. »

Un lieu de réconfort

Construit entre les années 1150 et 1160 et nommé d’après l’évêque de Gaza du Ve siècle, Saint Porphyre a apporté du réconfort à des générations de Palestiniens à Gaza, en particulier en période de peur.

Et tandis que les cris des enfants et de ceux qui sont désemparés par le fait de continuer à vivre à Gaza sous les bombardements israéliens résonnent désormais dans un espace autrefois rempli de prières et d’hymnes, il y a de l’espoir.

Aujourd’hui, les anciennes cours et les couloirs abrités de l’église offrent un abri aussi bien aux musulmans qu’aux chrétiens, « car la guerre ne connaît pas de religion », a déclaré le père Elias.

« Ensemble en tant que Palestiniens, Musulmans et Chrétiens »

George Shabeen, un chrétien palestinien et père de quatre enfants réfugiés dans l’église avec sa famille, a déclaré qu’ils n’avaient nulle part où aller ; leurs rues avaient été ciblées par trois raids aériens israéliens.

« Venir ici nous a sauvé la vie », a-t-il déclaré à Al Jazeera. « Pendant la nuit, nous nous rassemblons, musulmans et chrétiens, jeunes et vieux, et prions pour la sécurité et la paix. »

Pour Sobeh, le fait que des familles de différentes religions se retrouvent sous les toits de l’église au milieu du traumatisme des bombardements est en soi un acte de résistance.

« Le but d’Israël est de briser notre communauté et de nous déplacer », a-t-elle ajouté, la voix tremblante. « Ils pourraient peut-être nous tuer. Mais nous continuerons à être ensemble en tant que Palestiniens, morts et vivants, musulmans et chrétiens. »