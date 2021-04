La guerre mondiale pourrait être déclenchée en seulement quatre semaines en Ukraine alors que Vladimir Poutine envoie des milliers de soldats à la frontière russe, ont averti les experts.

Les allégations de bombes surviennent alors que des convois de chars et de véhicules blindés ont été filmés en train d’être transportés en masse dans des régions proches de l’est de l’Ukraine contrôlée par les rebelles et de la Crimée annexée.

Alors que la tension monte en flèche, l’analyste militaire russe Pavel Felgenhauer a déclaré qu’il fallait désormais un «psychanalyste» pour déterminer les intentions de Moscou en Ukraine, mais a averti que les événements pourraient entraîner une «guerre dans un mois».

L’Occident a exprimé son inquiétude quant au mouvement des troupes et des forces du Kremlin, et l’analyste dit qu’il a raison de s’inquiéter car de nouvelles images non vérifiées semblent montrer des mouvements militaires dans les régions de Voronej, Rostov et Krasnodar en Russie, ainsi que sur les principales routes ferroviaires.

Les clips de chars et de véhicules blindés se répandent sur le web en Russie et en Ukraine.

«La crise a le potentiel de dégénérer en une guerre paneuropéenne, sinon même mondiale», a averti Felgenhauer avec sévérité dans une interview accordée au média Rosbalt en Russie.

«Mais pour l’instant, du potentiel. Cela arrivera-t-il ou non? Attendons voir.

«En Occident, ils ne savent pas quoi faire à ce sujet.»

Interrogé sur les raisons pour lesquelles la Russie pousse actuellement à un conflit, il a répondu: «Adressez cette question à un psychanalyste. Dois-je expliquer? »

Il a affirmé que toutes les conditions pourraient être en place début mai, lorsque la Russie organisera un grand défilé sur la Place Rouge pour marquer l’anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, et il soupçonnait qu’une «décision avait déjà été prise».

Parmi les facteurs poussant la Russie vers un nouvel accaparement massif des terres chez son voisin figuraient «la fermeture des chaînes de télévision pro-russes en Ukraine, la menace d’arrestation et de procès de (l’oligarque opro-Poutine) Viktor Medvedchyuk, l’arrestation du (chef de l’opposition Alexei ) Navalny (en Russie), (le président Joe) Biden qualifiant Poutine de meurtrier …

«Les menaces augmentent, et rapidement. Beaucoup de choses ne sont pas discutées dans les médias, mais nous voyons de très mauvais signes. «

Au cours de la troisième semaine de mars, trois grands navires de débarquement de la flotte russe de la Baltique ont traversé la Manche vers le sud, accompagnés d’une corvette, a-t-il déclaré.

«Il y aura dix unités de combat de ce type au total, plus de petites troupes aéroportées», a-t-il dit.

« Vous pouvez rassembler jusqu’à deux divisions, en tenant compte de l’armée de l’air. »

La Russie pourrait planifier un «débarquement à la Normandie» entre Odessa et Mykolaïv, a-t-il affirmé.

Poutine dispose d’énormes forces dans l’est de l’Ukraine occupée – qui est tombée sous son autorité en 2014, et en Crimée qui a été occupée.

« De toute évidence, une opération majeure est en cours de préparation et d’autres forces seront également amenées », a-t-il déclaré.

«Tout le monde parle d’une possible invasion de chars depuis Belgorod via Kharkiv en direction de Zaporijia afin d’encercler les forces ukrainiennes sur la rive gauche du Donbass.»

Poutine pourrait «couper l’Ukraine de la mer, créer (un nouvel état rebelle de) Novorossiya, par exemple…» ou il pourrait faire un geste puis faire une pause et commencer à dicter les conditions à l’Occident.

Ou la Russie pourrait chercher à étendre son contrôle dévorant l’Ukraine jusqu’à la Transnistrie, un « État non officiel » du no man’s land enclavé et contrôlé par Moscou avec ses propres services secrets du KGB.

Il est coincé entre la Moldavie et l’ouest de l’Ukraine.

Felgenhauer a prédit que les réactions attendues de l’Occident à de tels mouvements n’étaient pas claires.

«Certains (en Occident) disent que les Russes ne doivent pas être provoqués et qu’une intervention militaire est trop risquée.

«D’autres, au contraire, sont en faveur de l’unification (de la Russie et de l’Ukraine) et de la confrontation ouverte, car alors il sera possible de négocier avec la Russie.»

La seule consolation actuelle dans les tendances militaires actuelles est qu’une offensive russe contre les ex-républiques soviétiques de Lituanie, de Lettonie et d’Estonie – tous maintenant des États de l’UE et de l’OTAN dans la Baltique – semble improbable.

Felgenhauer, 69 ans, a travaillé comme analyste militaire pour les journaux russes indépendants The Moscow Times et Novaya Gazeta, et a contribué à des médias internationaux, dont la Jamestown Foundation.

Cela survient le lendemain du jour où le président Joe Biden a offert à l’Ukraine un «soutien indéfectible» après que Vladimir Poutine ait déployé en masse des soldats et des chars à la frontière.

Biden a pris cet engagement lors d’un appel au président Volodymyr Zelensky vendredi après que Kiev ait accusé Moscou de constituer des forces militaires à sa frontière.

La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que Biden « affirmait le soutien indéfectible des Etats-Unis à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine face à l’agression continue de la Russie dans le Donbass et la Crimée ».

Que se passe-t-il entre la Russie et l’Ukraine? La RUSSIE et l’Ukraine sont restées techniquement en guerre depuis 2014. L’Ukraine a été alignée sur la Russie dans le cadre de l’Union soviétique jusqu’à son effondrement en 1991, après quoi elle est devenue un État indépendant. Les deux nations sont restées étroitement liées – mais l’Ukraine a progressivement commencé à se distancer, cherchant des liens plus profonds avec l’Occident. Le conflit ouvert a été déclenché par la révolution ukrainienne en 2014 – lorsqu’un soulèvement a renversé le gouvernement pro-russe de Viktor Ianoukovitch. Les forces de Vladimir Poutine ont réagi en annexant la région de Crimée à l’Ukraine – une décision largement condamnée par l’Occident. Le conflit s’est ensuite aggravé lorsque des groupes pro-russes de l’est de l’Ukraine ont ensuite pris les armes contre l’État. La Russie a apporté son soutien aux forces séparatistes qui ont formé des républiques séparatistes à Donetsk et Louhansk. Les forces de Poutine ont alors lancé une incursion militaire dans ces régions alors qu’elles apportaient leur soutien aux rebelles. La Russie continue de tenir la Crimée – et affirme que la région les a rejoints volontairement après un référendum. Près de sept ans se sont maintenant écoulés et la guerre dans le Donbass reste dans l’impasse. On estime qu’environ 14 000 personnes ont été tuées dans le conflit, dont plus de 3 000 civils. L’Ukraine et les rebelles ont signé un nouveau cessez-le-feu en juillet 2020 – mais les affrontements n’ont cessé d’augmenter depuis novembre dernier.

Zelensky sur Twitter a déclaré qu’il était « heureux » de s’entretenir avec Biden et a salué le partenariat de Kiev avec Washington comme « crucial pour les Ukrainiens ».

Mais le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie prendrait des mesures supplémentaires si l’Occident envoyait des troupes, après avoir affirmé qu’une telle décision de l’OTAN aggraverait les tensions près de ses frontières.

En 2014, les forces de Poutine ont annexé la Crimée stratégiquement clé de l’Ukraine et des groupes pro-russes ont ensuite pris les armes contre Kiev.

Peskov a déclaré aux journalistes: «Il ne fait aucun doute qu’un tel scénario entraînerait une nouvelle augmentation des tensions près des frontières de la Russie.

«Bien sûr, cela exigerait des mesures supplémentaires de la part de la Russie pour assurer sa sécurité.»

Il a cependant insisté sur le fait que la Russie «ne menaçait pas» l’Ukraine, malgré une déclaration antérieure qui prévenait qu’une guerre dans le Donbass «détruirait» son voisin.

Un responsable de l’OTAN a déclaré à Reuters que la Russie sapait les efforts visant à réduire les tensions dans l’est de l’Ukraine, et les ambassadeurs de l’OTAN s’étaient réunis jeudi pour discuter de la situation.

Le responsable a déclaré: «Les Alliés partagent leurs inquiétudes concernant les récentes activités militaires à grande échelle de la Russie en Ukraine et aux alentours.»

Zelensky s’est joint aux critiques, affirmant que « les exercices militaires et les provocations possibles le long de la frontière sont des jeux russes traditionnels ».

L’Ukraine et la Russie sont restées techniquement en guerre depuis 2014.