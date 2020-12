Immédiatement après la guerre froide, les intellectuels de tout l’Occident ont commencé à espérer que l’idéal libéral de longue date de la « société ouverte » pourrait être appliqué au monde entier, avec des nations partout adoptant le libre-échange, des frontières poreuses et la libre circulation des les gens et le capital.

Les progrès de la technologie – en particulier les améliorations de la communication et de la transmission de l’information – constitueraient une grande partie de ce processus d’ouverture toujours croissante. L’hypothèse dominante à l’époque était que plus nous nous parlions, et plus nous construisions et utilisions des réseaux numériques pour faciliter l’interaction entre nos différences, plus nous finirions par remarquer et apprécier nos similitudes. Internet rendrait cela possible, donnant naissance à un monde de collaboration pacifique dans la recherche de la connaissance et de la compréhension mutuelle, avec un avenir d’homogénéité pleinement mondialisée à notre portée.

Comme de tels espoirs nous semblent naïfs maintenant.

Les doutes sont apparus pour la première fois avec les attentats terroristes du 11 septembre 2001, les guerres menées par les États-Unis qui ont suivi et la crise financière qui a débuté en 2008 et a fait des ravages économiques dans une grande partie du monde au cours des prochaines années. Mais ce qui a vraiment brisé le rêve, ce sont les deux tremblements de terre de 2016 – le vote sur le Brexit en Grande-Bretagne et l’élection de Donald Trump aux États-Unis.

Il semblait à beaucoup que la marche vers une plus grande ouverture avait été interrompue et peut-être même inversée. Les frontières et les murs s’élevaient à nouveau. Des conflits rancuniers sur des questions fondamentales de moralité et d’identité polarisaient la politique au sein des nations, tandis que les alliances internationales, les règles et les accords commerciaux étaient déchirés ou testés de nouvelles manières. La puissance électorale des populistes de droite dans les pays du monde entier, de l’Amérique latine et de l’Europe à l’Asie du Sud et de l’Est, ainsi que les tensions et les tensions d’une pandémie mondiale, n’ont fait qu’ajouter au sentiment que la marche vers un monde plus globalisé a été retourné en faveur d’un avenir de nationalisme, de conflit et de différence renaissants.

L’histoire continue

Mais ce contre-récit n’est au mieux que partiellement exact. Les récents chocs sur le système international et les attentes libérales pour l’avenir n’ont pas complètement renversé la mondialisation. Ils ont plutôt révélé que les progrès technologiques qui étaient autrefois considérés comme une porte d’entrée vers un monde plus homogène encouragent et favorisent en fait la création de nouvelles et puissantes formes de solidarité transnationale et de conflit politique.

Nous pouvons observer le pouvoir des plateformes de médias sociaux pour faire le travail de forger la solidarité aux États-Unis, où des personnes séparées par de vastes distances à travers le cœur des États-Unis se sont réunies dans un espace virtuel pour soutenir les candidats de la droite populiste, dont Donald Trump. Un processus similaire se déroule dans des pays du monde entier, partout où les populistes de droite détiennent ou se disputent sérieusement le pouvoir. C’est parce que leur principale base de soutien se trouve généralement loin des centres-villes densément peuplés, dispersés à travers la campagne. En permettant aux personnes vivant dans ces zones majoritairement rurales de se connecter avec des compatriotes éloignés aux vues similaires, Internet contribue de manière décisive à galvaniser les mouvements anti-establishment à travers le monde.

Mais la tendance ne se trouve pas uniquement dans les nations individuelles. Il se propage également à travers les frontières.

On a parfois vu des comportements viraux avant l’ère numérique, diffusés par les journaux puis la radio et la télévision. Les révolutions ont ébranlé une série de pays européens en 1848. Des manifestations étudiantes ont encerclé le monde au cours de l’été 1968. Des dissidents descendant dans la rue pour manifester contre un gouvernement autoritaire ont souvent engendré des protestations imitatrices dans d’autres pays autocratiques pendant la soi-disant «troisième vague» démocratisation qui s’est étendue du milieu des années 70 au milieu des années 90. L’information sur un événement dans un endroit peut catalyser un autre événement ailleurs – les politologues appellent cela un effet de démonstration.

Les effets de démonstration d’aujourd’hui alimentés par Internet se produisent à une échelle beaucoup plus grande et à une vitesse beaucoup plus rapide que jamais.

La théorie du complot d’extrême droite QAnon, centrée sur les États-Unis, s’est répandue dans des pays du monde entier, notamment l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, le Canada, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Brésil et la Finlande. Les manifestations similaires contre les restrictions du COVID-19, et en particulier les mandats de masque, ont été encore plus répandues dans des dizaines de pays. Trump a même trouvé des expressions de soutien pour ses efforts pour renverser les résultats des élections de 2020 dans les rues de Tokyo.

Mais l’internationalisation des conflits politiques et culturels n’est pas exclusivement un phénomène de droite. Ce printemps et cet été, la vague de manifestations et d’émeutes de gauche qui s’est répandue aux États-Unis à la suite de la mort de George Floyd aux mains d’un policier blanc à Minneapolis a rapidement déclenché des manifestations parallèles Black Lives Matters dans toutes les régions du monde. – de la France et de la Grande-Bretagne au Kazakhstan, au Sri Lanka et à la Corée du Sud. Parfois, ces manifestations se sont concentrées sur les nouvelles des États-Unis, mais le plus souvent elles ont transféré l’énergie et l’indignation de ces événements à des incidents locaux d’injustice. Le drapeau arc-en-ciel est également devenu un symbole des droits des homosexuels et des transgenres dans le monde entier, sa signification étant reconnue par tous, de tous côtés, dans tous les pays de la planète.

Grâce au flot d’informations et d’images qui circulent sans cesse dans les ordinateurs compacts incroyablement puissants que nous transportons partout avec nous, les identités politiques et culturelles, les affinités et les animosités sont désormais constamment forgées et activées à l’échelle mondiale. L’humanité s’unit et se divise de nouvelles manières qui transcendent les frontières nationales. De nombreux partisans américains de Trump se sentiraient probablement plus solidaires avec leurs compatriotes populistes de droite au Brésil, en Russie et en Hongrie qu’ils ne le feraient avec les progressistes dans leur propre pays – tout comme beaucoup de ceux qui protestent pour l’égalité raciale ou entre les sexes et la justice dans le monde entier. plus proches les uns des autres qu’ils ne le font avec les conservateurs purs et durs vivant à proximité dans le monde réel.

Comme l’a montré le sociologue Robert Wuthnow, les Américains ont déjà expérimenté une version de ce processus dans la sphère religieuse de la vie. Là où les catholiques romains, les juifs et les protestants de différentes confessions se considéraient autrefois comme des rivaux et même des menaces, dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, des attachements et des aversions idéologiques sont apparus, remplaçant les différences théologiques et doctrinales. Désormais, les conservateurs de chacune de ces dénominations se sentent plus proches les uns des autres qu’ils ne le font avec les libéraux de leurs propres congrégations – et les libéraux pensent la même chose des conservateurs.

Alors que les distinctions idéologiques ont pris le pas sur d’autres différences, la politique américaine est devenue de plus en plus polarisée – et la culture américaine de plus en plus politisée. À quoi ressemblera le monde si le même processus se déroulait à l’échelle mondiale – avec des formes nationales et locales de solidarité cédant la place à des attachements et des aversions idéologiquement enracinés et technologiquement stimulés qui transcendent les pays, les régions, les religions et les langues?

Ce serait un monde qui se désagrégerait et se rassemblerait à la fois de manière instable – un monde en train d’être transformé par la mondialisation, mais pas de la manière que tant d’entre nous espéraient autrefois. L’homogénéité, le lissage des différences profondes, nous nous attendions à accompagner la dissolution des frontières et d’autres barrières seraient mort-nées. À sa place, nous obtiendrions de l’hétérogénéité – de nouvelles formes de conflit, inspirées peut-être de la guerre culturelle américaine de plus en plus globale que nos merveilleux appareils et applications diffusent instantanément à travers la planète, inspirant les gens du monde entier à prendre parti dans des différends moraux insolubles.

Cette guerre mondiale virtuelle, avec des populistes et des progressistes sur tous les continents engagés dans une bataille rangée en ligne et dans des élections dans le monde réel pour rien de moins que la teneur morale de la civilisation mondiale, pourrait facilement provoquer une guerre réelle au sein ou entre les nations. Mais les lignes de fracture les plus profondes transcenderaient les frontières et les pays – chaque partie plaçant en faveur de sa propre vision de la manière dont le monde devrait être ordonné, et attirant le soutien et visant les ennemis d’à côté ainsi que de l’autre côté du globe. .

Je ne sais pas où aboutira cette mondialisation hétérogène. Mais je soupçonne que nous allons le découvrir.

Ceci est le deuxième article d’une série en deux parties sur la technologie et la politique populiste. La première partie se trouve ici.

Plus d’histoires de theweek.com

La corruption nue de Kelly Loeffler et David Perdue

Trump prononce un discours de 45 minutes sur la fraude électorale – qu’un analyste dit qu’il ferait devant le tribunal si cela avait du mérite

Michael Flynn, fraîchement gracié, partage un message demandant à Trump de « suspendre la Constitution » pour organiser une nouvelle élection présidentielle