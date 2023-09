La guerre menée par la Russie en Ukraine a stoppé les adoptions. Aujourd’hui, les orphelins sont dans le flou.

Commentez cette histoire Commentaire

KIEV — Wendy et Leo Van Asten ont rencontré « M et M » pour la première fois – un frère et une sœur originaires de l’est de l’Ukraine – lorsque les enfants sont restés au domicile du couple près de Madison, dans le Wisconsin, pendant quatre semaines fin 2018, dans le cadre d’un programme. mettre en relation les orphelins ukrainiens et les enfants placés en famille d’accueil avec des familles américaines.

Le lien avec les enfants, alors âgés de 12 et 11 ans, a été immédiat, ont déclaré les Van Astens.

« Quatre jours après les avoir rencontrés, nous pleurions sous le sapin de Noël après les avoir couchés », Wendy, 42, a déclaré lors d’un entretien téléphonique. «J’ai juste fondu en larmes et je me suis dit: ‘Je les aime. Je veux ces enfants. Je veux être leur mère.’

Le couple a immédiatement entamé le processus d’adoption, gardant le contact avec M et M – qu’ils appellent par les initiales de leurs prénoms par affection et pour protéger leur identité. Les enfants sont venus quatre fois de plus, pour un total de 24 semaines. « Bien sûr, il y en aurait eu plus mais le covid leur a empêché de nombreux voyages », a déclaré Leo, 44 ​​ans.

Près de cinq ans plus tard, les 18 derniers mois marqués par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il est difficile de savoir si le souhait des Van Astens se réalisera un jour.

L’adoption peut être un processus lent et bureaucratique, même dans le meilleur des cas. Mais les Van Astens et des dizaines de familles américaines qui espèrent également adopter des enfants ukrainiens se trouvent confrontés à un obstacle bien plus important : les autorités ukrainiennes ont suspendu les adoptions internationales jusqu’à la fin de la guerre.

Et personne ne sait quand la guerre prendra fin.

Alors que l’invasion dépasse le cap d’un an et demi et que la contre-offensive de Kiev récupère petit à petit le territoire, de nombreux responsables et analystes occidentaux mettent en garde contre une impasse potentielle, dans laquelle personne ne gagne ou ne se rend, ni n’est disposé à s’asseoir à une table de négociation. . La guerre, disent-ils, pourrait durer des années – une perspective qui désespère des familles comme les Van Astens.

La situation est « urgente », a déclaré Wendy Van Asten.

M et M sont désormais adolescents et, à 18 ans, ils atteindront l’âge adulte légal en Ukraine, ce qui les rendra inéligibles à l’adoption. « Ils n’ont pas d’autre chance de trouver une famille si ce n’est pas nous, et nous n’avons pas d’autre chance pour les enfants si ce n’est pas eux », a déclaré Wendy.

« M et M sont ceux que nous considérons comme nos enfants, et si cela n’arrive pas, c’est la fin pour nous », a déclaré Wendy. « C’est M et M ou rien du tout. »

Les Van Astens et d’autres familles américaines se retrouvent piégés dans une bizarrerie du système d’adoption ukrainien. Dans de nombreux pays, la sélection des enfants à adopter se fait dès le début du processus. En Ukraine, cela se produit bien plus tard.

De nombreuses familles ont déjà accueilli des enfants ukrainiens dans le cadre de programmes de visites. Mais s’ils décident d’adopter, les futurs parents doivent être examinés par une agence d’adoption autorisée et par les services américains de citoyenneté et d’immigration. Ensuite, le gouvernement ukrainien doit approuver leur adoption générale, après quoi ils peuvent officiellement demander l’adoption d’enfants spécifiques.

C’est à ce moment-là que le système ukrainien reconnaît officiellement une relation entre les enfants et les futurs parents – une relation qui, dans de nombreux cas, dure déjà des années.

Même en temps de guerre, les familles ukrainiennes peuvent adopter des enfants ukrainiens, tout comme les familles internationales qui ont soumis les noms de leurs enfants avant le début de l’invasion russe. Mais pour les Van Astens et environ 200 autres familles américaines qui en étaient aux premiers stades, le processus est gelé.

Vasyl Lutsyk, chef du Service social national ukrainien, le principal organisme gouvernemental travaillant avec les orphelins, a déclaré que le gel était nécessaire compte tenu du chaos de la guerre. La Cour pénale internationale de La Haye a émis des mandats d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et la médiatrice russe pour les droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, les accusant de crimes de guerre en relation avec le déplacement forcé présumé d’enfants d’Ukraine. La Russie a rejeté ces allégations.

Le décret ukrainien gelant les adoptions internationales appelle à leur reprise trois mois après la fin de la loi martiale. Mais les orphelins constituent une « catégorie vulnérable », a déclaré Lutsyk. De plus, a-t-il ajouté, les services à l’enfance ne fonctionnent pas pleinement en Ukraine : de nombreux bureaux sont situés dans des zones de guerre ou ont vu leurs dossiers détruits.

Au cours des premières semaines de la guerre, des milliers d’enfants ukrainiens placés en détention publique ont été évacués, d’abord vers l’ouest de l’Ukraine, puis vers les pays voisins et dans toute l’Europe. M et M ont été déplacés avec d’autres enfants de leur orphelinat de Sviatohirsk dans l’est de l’Ukraine, à Lviv dans l’ouest de l’Ukraine, puis en Pologne et enfin en Sicile, où ils ont vécu dans trois endroits différents, ont indiqué les Van Astens.

Chantal et Aaron Zimmerman sont originaires de Lancaster, en Pennsylvanie. et ils souhaitent adopter cinq frères et sœurs ukrainiens : Sasha, 15 ans ; Alina, 14 ans ; Serioja, 11 ans; Nikita, 8 ans ; et Nastya, 4 ans. Les enfants viennent de Berdiansk, dans le sud-est de l’Ukraine, désormais occupée par les forces russes, mais ont été évacués vers le nord de l’Italie, où leur orphelinat a été divisé par âge en trois endroits.

Nastya, la plus jeune des enfants, est restée en Ukraine mais Chantal a déclaré qu’elle ne savait pas où elle se trouvait. Sasha est retournée en Ukraine début août pour vivre dans une famille d’accueil près de Zaporizhzhia.

Les Zimmerman restent en contact avec les trois en Italie par vidéo et applications de messagerie. Chantal s’y est également rendue trois fois, dont une fois avec Aaron, où ils ont pu voir les quatre enfants. « Nous sommes tous coincés dans les limbes, mais ce sont eux qui souffrent le plus », a-t-elle déclaré.

« L’autre jour, Alina m’a dit : ‘Nous voulons rentrer à la maison [to America].’ Et j’ai dit : ‘Alina, j’ai préparé ta chambre.’ Je fais tout ce que je peux. Nous faisons tout notre possible pour vous ramener à la maison. N’abandonnez pas », a déclaré Chantal.

« Légalement, ce ne sont pas nos enfants », a déclaré Chantal, mais elle a ajouté : « Nous avons noué une relation avec eux et nous avons créé des liens avec eux » et « nous les aimons comme les nôtres ».

Les Zimmerman, Van Astens et d’autres familles affirment qu’ils devraient être autorisés à héberger les enfants jusqu’à la fin de la guerre, en garantissant leur retour en Ukraine lorsque les autorités de Kiev jugeront opportun de reprendre le processus d’adoption.

« Aucun d’entre nous ne cherche un moyen rapide et facile d’adopter – ils appartiennent toujours à l’Ukraine et nous respectons cela », a déclaré Steve Heinemann, qui, avec sa femme Jennifer, espère adopter deux filles, Vika, 17 ans, et Oksana. 15.

Il dirige un groupe de familles qui font pression sur le gouvernement américain et les membres du Congrès pour trouver un moyen d’amener les enfants en Amérique pour qu’ils restent avec les familles qu’ils connaissent – ​​éventuellement en envoyant une lettre d’invitation officielle au gouvernement ukrainien. Heinemann dit que les familles souhaitent amener environ 300 enfants ukrainiens aux États-Unis.

Les familles travaillent avec l’ancien sénateur de l’État du New Jersey, Raymond Lesniak, et ont rencontré des responsables du Département d’État, ainsi que des membres du Congrès, comme la sénatrice Amy Klobuchar (Démocrate du Minnesota). Le bureau de Klobuchar n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Cependant, jusqu’à présent, la position de l’Ukraine est ferme : les enfants ne peuvent voyager aux États-Unis que s’ils sont placés dans des institutions, et non dans des familles, même à titre temporaire.

« Les Ukrainiens ont dit que [homestays are] Cela n’arrivera pas », a déclaré Michelle Bernier-Toth, conseillère spéciale du Département d’État pour les questions relatives aux enfants. « Je pense que nous respectons le fait que l’Ukraine est une nation souveraine et qu’elle est très responsable en termes de prise en charge des enfants concernés. »

Mais les familles s’inquiètent également pour la santé des enfants et craignent que certains ne deviennent la proie du trafic. La majorité des 16 000 enfants disponibles à l’adoption en Ukraine ont été abandonnés ou retirés à leurs parents pour cause de négligence.

Pavel Shulha, directeur ukrainien de Kidsave, une organisation caritative internationale basée aux États-Unis qui aide à placer des orphelins dans des familles, a déclaré que la détresse des enfants est aggravée « puisque le principal traumatisme est l’abandon ». En retardant leurs adoptions, les autorités « répètent ce traumatisme », a-t-il déclaré.

« Je comprends que le pays se trouve dans une situation difficile, il y a une guerre », a déclaré Shulha. « Mais en même temps, l’enfant attend, l’enfant croit, l’enfant a de l’espoir. Les parents ont de l’espoir et des inquiétudes. Pour l’instant, a-t-il ajouté : « Nous sommes dans un bouchon, dans une impasse ».