La guerre menée par Israël à Gaza a mis en lumière une division mondiale de plus en plus profonde

Lorsque les membres de l’équipe juridique représentant l’Afrique du Sud dans son affaire contre Israël à la Cour internationale de Justice (CIJ) sont arrivés chez eux cette semaine, ils étaient assailli comme des rockstars par une foule rassemblée dans un aéroport de Johannesburg, brandissant des drapeaux sud-africains et palestiniens.

Beaucoup ont exprimé leur fierté collective quant à la manière dont le cas a été présenté. L’un des militants saluant les avocats les a félicités pour « avoir eu le courage de amener Israël devant la CIJ quand personne d’autre n’avait ce courage.

Dans une affaire portée devant le tribunal de La Haye en décembre, l’équipe a soutenu qu’Israël avait violé ses obligations en vertu de la Convention. Convention sur le génocide de 1948 dans sa guerre contre le Hamas à Gaza – une accusation qu’Israël a fermement démentie.

Saluée comme des héros dans la quête de la justice, l’équipe multiraciale d’avocats symbolise la philosophie de la « Nation arc-en-ciel » de l’Afrique du Sud qui célèbre sa diversité et a permis au pays de déployer sa puissance diplomatique en tant qu’arbitre moral sur les questions mondiales, trois décennies après -aparté.

« L’importance du fait que le pays qui porte plainte est l’Afrique du Sud – une icône des ravages du colonialisme, de la colonisation et de l’apartheid – ne peut échapper à personne », a écrit Nesrine Malik, journaliste et auteur soudanais, dans le journal The Guardian. “Cela symbolise une vaste injustice raciale, trop crue et trop récente pour être considérée comme de l’histoire ancienne.”

Israël a vu le symbolisme racial tout à fait différemment, le Premier ministre Benjamin Netanyahu accusant l’Afrique du Sud d’une « hypocrisie » qui « crie vers les cieux ». Le Hamas a commis « le pire crime contre le peuple juif depuis l’Holocauste », a-t-il déclaré dans un discours télévisé, mais « maintenant quelqu’un vient le défendre au nom de l’Holocauste ».

Israël a lancé sa guerre contre le Hamas après que l’attaque brutale du groupe contre le pays ait fait environ 1 200 morts et 250 prises en otages. L’assaut israélien ultérieur sur Gaza a jusqu’à présent tué plus de 24 000 personnes, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Le cas du génocide en Afrique du Sud a mis en lumière une ligne de fracture plus profonde dans la géopolitique mondiale. Au-delà du drame judiciaire, les experts affirment que les divisions sur la guerre à Gaza symbolisent un fossé grandissant entre Israël et ses alliés occidentaux traditionnels, notamment les États-Unis et l’Europe, et un groupe de nations connues sous le nom de Sud global – des pays situés principalement dans l’hémisphère sud. , souvent caractérisé par des niveaux de revenus plus faibles et des économies en développement.

Jaafar Ashtiyeh/AFP/Getty Images Des Palestiniens manifestent devant la représentation allemande à Ramallah, contre ce qu’ils appellent « la politique allemande de soutien à Israël dans la guerre contre Gaza », à Ramallah, en Cisjordanie, le 18 janvier.

Les réactions des pays du Nord à l’affaire de la CIJ ont été mitigées. Alors que certains pays ont maintenu une position diplomatique prudente, d’autres, en particulier les alliés occidentaux les plus fidèles d’Israël, ont critiqué la décision de l’Afrique du Sud.

Les États-Unis ont soutenu Israël tout au long de la guerre en continuant à lui expédier des armes, en s’opposant au cessez-le-feu et en opposant leur veto à de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU visant à mettre un terme aux combats. L’administration Biden a réfuté l’affirmation selon laquelle Israël commet un génocide, la qualifiant de « sans fondement », tandis que le Royaume-Uni a refusé de soutenir l’Afrique du Sud.

« La guerre Israël-Gaza et ses événements ultérieurs, comme cette affaire, mettent en évidence les fissures croissantes entre l’Occident autrefois dominant et ses alliés clés comme Israël et les puissances émergentes rassemblées autour des États BRICS comme l’Afrique du Sud », Remi Adekoya, professeur de politique à l’Université de Gaza. York en Angleterre, a déclaré à CNN.

La décision de l’Afrique du Sud d’engager une procédure judiciaire contre Israël devant la CIJ a marqué une rupture avec les voies diplomatiques habituelles utilisées dans de tels différends, comme le des voix en colère contre la campagne israélienne à Gaza s’amplifie.

En tant que nation dont l’histoire est ancrée dans la lutte contre l’apartheid, la décision de l’Afrique du Sud a un poids symbolique qui a trouvé un écho auprès d’autres pays du monde en développement, dont beaucoup ont été confrontés au fardeau de l’oppression et du colonialisme de la part des puissances occidentales.

Nelson Mandela, visage du mouvement anti-apartheid, était un fervent partisan de l’OLP et de son leader Yasser Arafat, déclarant en 1990 : « Nous nous alignons sur l’OLP parce que, tout comme notre lutte, ils défendent le droit ». d’autodétermination. »

Hugh Lovatt, chercheur principal au Programme Moyen-Orient et Afrique du Nord au Conseil européen des relations étrangères, a déclaré que si le cas de l’Afrique du Sud s’inscrit dans la continuité de ses sympathies pro-palestiniennes de longue date, les pays qui se sont ralliés à son soutien montrent frustrations plus profondes de la part des pays du Sud.

Garry Andrew Lotulung/Anadolu/Getty Images Des musulmans indonésiens se rassemblent devant l’ambassade américaine pour soutenir les Palestiniens à Jakarta, en Indonésie, le 15 janvier.

Il existe « un contexte géopolitique clair dans lequel de nombreux pays du Sud se montrent de plus en plus critiques face à ce qu’ils considèrent comme un manque de pression occidentale sur Israël pour empêcher une perte de vies humaines à si grande échelle à Gaza et son double standard en matière de au droit international », a déclaré Lovatt à CNN.

Une grande partie du monde non occidental s’oppose à la guerre à Gaza ; La Chine s’est jointe aux 22 membres de la Ligue arabe pour appeler à un cessez-le-feu, tandis que plusieurs pays d’Amérique latine ont expulsé des diplomates israéliens en signe de protestation, et plusieurs pays d’Asie et d’Afrique se sont joints aux pays musulmans et arabes pour soutenir le dossier de l’Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ.

Pour beaucoup dans le monde en développement, l’affaire de la CIJ est devenue un point central pour remettre en question l’autorité morale de l’Occident et ce qui est considéré comme l’hypocrisie des nations les plus puissantes du monde et leur refus de demander des comptes à Israël.

L’une des raisons à cela est qu’Israël est depuis longtemps un « pays tourné vers l’Occident en raison de son histoire et de son héritage prédominant », a déclaré Lovatt.

Israël s’est rangé du côté de l’Occident contre les régimes arabes soutenus par les Soviétiques pendant la guerre froide, et les pays occidentaux le considèrent largement « comme un membre du club libéral-démocrate », a-t-il ajouté. « Cela explique en partie le fort soutien occidental continu à Israël – qui est désormais largement devenu réflexif. »

« Mais le fort soutien des gouvernements occidentaux est de plus en plus en contradiction avec les attitudes des opinions publiques occidentales qui continuent de s’éloigner d’Israël », a déclaré Lovatt.

Alaister Russell/AFP/Getty Images L’avocat Tembeka Ngcukaitobi (au centre), membre de l’équipe juridique sud-africaine, est accueilli par un partisan à l’issue d’une audience de deux jours contre Israël devant la Cour internationale de Justice (CIJ), à l’aéroport international OR Tambo d’Ekurhuleni, en Afrique du Sud. le 14 janvier.

Israël a présenté la guerre à Gaza comme un choc de civilisations dans lequel il agit en tant que gardien des valeurs occidentales qui, selon lui, sont confrontées à une menace existentielle.

“Cette guerre n’est pas seulement une guerre entre Israël et le Hamas”, a déclaré le président israélien Isaac. Herzog a déclaré à MSNBC en décembre. “C’est une guerre qui vise – vraiment, véritablement – ​​à sauver la civilisation occidentale, à sauver les valeurs de la civilisation occidentale.”

Jusqu’à présent, aucun pays occidental n’a soutenu la cause de l’Afrique du Sud contre Israël.

Parmi les États occidentaux, l’Allemagne a été l’un des plus ardents partisans de la campagne israélienne à Gaza. Le gouvernement allemand a déclaré qu’il « rejette expressément » les allégations selon lesquelles Israël commettrait un génocide à Gaza et qu’il envisageait d’intervenir en tant que tiers en son nom devant la CIJ.

Un sondage d’opinion réalisé cette semaine par la chaîne de télévision allemande ZDF a toutefois révélé que 61% des Allemands ne considèrent pas l’opération militaire israélienne dans la bande de Gaza comme justifiée au vu des pertes civiles. Seuls 25 % ont exprimé leur soutien à l’offensive israélienne.

Mais c’est dans l’ancien territoire colonial allemand, la Namibie, qu’elle suscite les critiques les plus virulentes.

Le président namibien Hage Geingob a fustigé samedi dans un communiqué la décision de Berlin de rejeter le recours de la CIJ, l’accusant d’avoir commis « le premier génocide du 20e siècle en 1904-1908, au cours duquel des dizaines de milliers de Namibiens innocents sont morts dans les conditions les plus inhumaines et les plus inhumaines. des conditions brutales. Le communiqué ajoute que le gouvernement allemand n’a pas encore entièrement expié pour les meurtres.

