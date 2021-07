La guerre, le Covid et le changement climatique alimentent la crise de la faim, tuant 11 personnes par minute

Des enfants sont vus en train de prendre de la nourriture fournie par des ONG et des organisations sociales, après un incendie dans un camp de réfugiés à Ukhia, dans le district de Cox’s Bazar, dans le sud-est du pays, le 24 mars 2021. Yousuf Tushar | LightRocket | Getty Images

LONDRES – Le nombre de personnes décédées de faim a été multiplié par six au cours de la dernière année pour dépasser le nombre de décès de Covid-19, selon un nouveau rapport Oxfam sorti vendredi. Jusqu’à 11 personnes meurent chaque minute de faim et de malnutrition alors que la proportion de personnes souffrant de conditions de famine a grimpé en flèche depuis le début de la pandémie, a déclaré l’organisation caritative mondiale dans un article intitulé « Le virus de la faim se multiplie ». Par comparaison, une estimation 7 personnes meurent chaque minute du Covid-19.

Les statistiques sont stupéfiantes, mais nous devons nous rappeler que ces chiffres sont constitués de personnes individuelles confrontées à des souffrances inimaginables. Même une personne c’est trop. Abby Maxman président et chef de la direction, Oxfam Amérique

Principales causes de la faim extrême

La guerre et les conflits restent la principale cause de la faim, représentant les deux tiers des décès liés à la faim dans le monde. Cependant, le début de la pandémie de coronavirus et les chocs économiques dus au Covid-19, ainsi que l’aggravation de la crise climatique, ont poussé des dizaines de millions de personnes dans la faim, note le rapport. Les prix alimentaires mondiaux ont également augmenté de 40%, la plus forte augmentation en plus de 10 ans, selon le rapport. « Les statistiques sont stupéfiantes, mais nous devons nous rappeler que ces chiffres sont constitués de personnes individuelles confrontées à des souffrances inimaginables. Même une personne est de trop », a déclaré Abby Maxman, présidente et directrice générale d’Oxfam America.

Un parent prie lors des derniers sacrements d’une victime de Covid-19 sur un terrain de crémation. Monde majoritaire | Groupe d’images universelles | Getty Images

Oxfam a nommé des pays déchirés par la guerre comme l’Afghanistan, l’Éthiopie, le Soudan du Sud, la Syrie et le Yémen parmi les pires foyers de famine au monde. « La famine continue d’être utilisée comme une arme de guerre, privant les civils de nourriture et d’eau et entravant l’aide humanitaire », a déclaré Maxman. « Les gens ne peuvent pas vivre en sécurité ou trouver de la nourriture lorsque leurs marchés sont bombardés et que les récoltes et le bétail sont détruits. » Pendant ce temps, l’insécurité alimentaire s’est intensifiée dans ce que l’organisation caritative a décrit comme des « épicentres émergents de la faim », comme l’Inde, l’Afrique du Sud et le Brésil – certains des pays les plus durement touchés par les infections à Covid-19. Cependant, même les pays dotés de systèmes alimentaires relativement résilients, comme les États-Unis, ont été secoués par la pandémie et les récents chocs climatiques, note le rapport.

Blesser les personnes les plus vulnérables

Dans chaque cas, ce sont les groupes vulnérables, tels que les femmes, les personnes déplacées et les travailleurs informels, qui sont les plus durement touchés, a déclaré Maxman. « Les groupes marginalisés sont les plus durement touchés par les conflits et la faim. Les femmes et les filles mangent trop souvent en dernier et en moins. Elles sont confrontées à des choix impossibles, comme devoir choisir entre se rendre au marché et risquer d’être agressées, ou rester à la maison et regarder leurs familles souffrir de la faim, » elle a dit.

Les gouvernements doivent empêcher que les conflits continuent d’alimenter une faim catastrophique. Abby Maxman président et chef de la direction, Oxfam Amérique