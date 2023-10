La guerre israélo-palestinienne est la faute de Washington — RT World News

Les États-Unis ont continuellement mis de côté les griefs palestiniens et enterré toute chance de solution à deux États – et avec elle, toute chance de paix.

L’administration du président américain Joe Biden et des décennies de décisions politiques américaines ratées en Asie occidentale ont ouvert la voie à l’éruption de la violence horrible à laquelle nous assistons aujourd’hui en Palestine et en Israël. En mettant de côté la cause palestinienne en faveur d’un État et en recherchant plutôt un accord de normalisation symbolique entre Israël et l’Arabie saoudite, Washington a négligé sa propre stratégie régionale.

Aux petites heures du samedi matin, la branche armée du Hamas, les Brigades Qassam, ont lancé une opération militaire sans précédent contre Israël. Des scènes ont immédiatement inondé les réseaux sociaux de combattants palestiniens abattant des Israéliens dans des villes comme Ashkelon, faisant exploser des véhicules militaires et tuant et capturant des centaines de soldats israéliens. Il s’agissait d’une offensive surprise comme on n’en avait pas vu depuis plus de 50 ans. Cela a également représenté un échec colossal pour le gouvernement israélien, l’armée, ainsi que les services de renseignement et de sécurité, poussant le Premier ministre Benjamin Netanyahu à déclarer la guerre à la bande de Gaza.

Aux États-Unis, la condamnation de l’attaque par les hommes politiques a été unanime et bipartite, les élus ayant exprimé leur indignation face à la perte de vies israéliennes. Cependant, dans toutes ces déclarations, pas une seule n’a reconnu le rôle de son propre gouvernement dans l’attaque. Washington, ainsi que la plupart des pays occidentaux, imposent des sanctions à l’Autorité palestinienne (AP) depuis près de 17 ans. Le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens – visant à parvenir à une « solution à deux États » dans laquelle Israël et la Palestine existeraient côte à côte en tant qu’États indépendants et mutuellement reconnus – est effectivement mort depuis environ deux décennies, avec la dernière tentative avortée de faire pression sur le gouvernement israélien pour qu’il négocie sous la direction de l’ancien président américain Barack Obama.















En 2006, les élections législatives organisées dans les territoires palestiniens occupés (TPO) ont abouti à une victoire écrasante du Hamas. La candidate échouée à la présidentielle américaine Hillary Clinton aurait déclaré à l’époque : «nous [the US] Nous aurions dû nous assurer que nous faisions quelque chose pour déterminer qui allait gagner. Même si les États-Unis ne sont pas intervenus, le gouvernement américain a décidé de sanctionner Gaza et de couper le flux d’aide à l’Autorité palestinienne après que les élections n’aient pas favorisé le parti Fatah qu’il finançait.

L’ancien président américain Jimmy Carter, qui a négocié les accords de Camp David de 1979, un accord qui a normalisé les relations entre l’Égypte et Israël, a déclaré ce qui suit à propos de l’approche du gouvernement américain à l’époque : «Si vous parrainez une élection ou promeuvez la démocratie et la liberté dans le monde, alors lorsque les gens prennent leurs propres décisions concernant leurs dirigeants, je pense que tous les gouvernements devraient reconnaître cette administration et la laisser former leur gouvernement.

Non seulement Washington s’est activement opposé aux élections démocratiques dans les TPO, mais il est allé encore plus loin et a fourni des armes aux Palestiniens du parti Fatah, préparant un coup d’État qui les utiliserait pour renverser le gouvernement du Hamas formé à Gaza. Le plan a échoué de façon spectaculaire et le Hamas a chassé le Fatah de Gaza après une guerre civile sanglante, s’emparant complètement du territoire, à laquelle le gouvernement israélien a répondu en imposant un blocus militaire global.

Contrairement à d’autres puissances mondiales telles que la Russie et la Chine, les États-Unis n’ont jamais envisagé de donner au Hamas la possibilité de gouverner comme l’avait suggéré Carter. Au lieu de cela, tous les gouvernements américains ont refusé de s’engager avec le Hamas, le considérant comme une organisation terroriste, mais ont ensuite complètement ignoré le parti politique palestinien et n’ont formulé aucune solution à la situation qui perdure à Gaza. En fait, le gouvernement américain considère tous les grands partis ou mouvements politiques palestiniens comme une organisation terroriste, à l’exception de la branche dominante du Fatah qui contrôle partiellement la Cisjordanie.















La Déclaration de principes, le premier accord des Accords d’Oslo, a été signée sur la pelouse de la Maison Blanche il y a plus de 30 ans. Les accords étaient censés résoudre le conflit en cinq ans, mais ils ont échoué en raison de l’incapacité des États-Unis à fonctionner comme un négociateur de paix véritablement neutre. Sous l’administration du président américain Donald Trump, Washington a complètement abandonné la solution à deux États, en poursuivant les accords de normalisation entre les pays arabes et Israël. La question de l’État palestinien, qui, selon l’ONU, devrait être résolue par une solution à deux États, a été mise de côté et considérée comme une non-question et la seule monnaie d’échange détenue par les Palestiniens, la normalisation arabo-israélienne, a commencé à être retirée de la table. .

Comment les partis politiques palestiniens ont-ils réagi à la normalisation en 2018 ? Ils ont massivement choisi la lutte non violente, y compris à Gaza, où le Hamas a soutenu la « Grande Marche du retour », un mouvement de protestation de masse qui a duré environ un an. La plupart des manifestants étaient pacifiques, mais ce sont les groupes relativement restreints de Palestiniens qui ont commis des sabotages et des agressions anti-israéliennes près de la barrière frontalière qui ont fait la une des journaux. En réponse, les forces israéliennes ont tué des centaines de Palestiniens et en ont blessé près de 10 000. Du côté israélien, il n’y a pas eu un seul soldat ou civil mort, tandis que des tireurs d’élite israéliens ont pris pour cible des femmes, des enfants, des journalistes, des personnes handicapées et du personnel médical, selon un rapport des Nations Unies sur les droits de l’homme sur les manifestations. Comment les États-Unis ont-ils réagi face aux centaines de milliers de manifestants palestiniens non armés marchant sur la barrière de séparation entre Gaza et Israël ? Il les a ignorés et a continué à poursuivre la normalisation arabo-israélienne.

Sous l’administration Biden, la solution à deux États a également été mise de côté et le sort des Palestiniens a été ignoré, considéré comme insignifiant. Au lieu de chercher une solution à la violence qui n’a cessé d’atteindre des niveaux jamais vus depuis 20 ans, au cours des deux dernières années – notamment en Cisjordanie – Biden a choisi de détourner le regard et a poursuivi les relations saoudo-israéliennes. normalisation à la place. Un accord entre l’Arabie saoudite et Israël aurait également le potentiel de faire échouer le rapprochement irano-saoudien, négocié plus tôt cette année par la Chine, en plus d’entraîner potentiellement Washington dans une confrontation ouverte avec le Yémen. Au lieu de chercher à respecter les engagements de politique étrangère pris au début de son mandat, Biden a abandonné l’idée de relancer l’accord sur le nucléaire iranien et de mettre fin à la guerre au Yémen. Il a également décidé de tenter de porter un coup mortel à la cause palestinienne en faveur de la création d’un État.















Ce que le Hamas vient de faire depuis Gaza ne serait jamais arrivé si les États-Unis avaient adopté une approche quelque peu rationnelle dans la région. Cela aurait même pu être évité si les États-Unis avaient présenté un plan politique visant à apaiser les tensions croissantes dans les territoires occupés. Au lieu de cela, le gouvernement américain a décidé de négliger les groupes armés à Gaza tout en tentant de démanteler complètement leur cause. Et tout ça pour quoi faire ? Une séance photo sophistiquée que Biden peut utiliser pour mener le Parti démocrate vers la victoire à l’élection présidentielle de 2024, en affirmant qu’il a apporté la paix au Moyen-Orient. En raison du conflit actuel, la normalisation ne semble de toute façon pas être à l’ordre du jour, ce qui signifierait que l’offensive du Hamas a porté non seulement un coup dur à Israël, mais aussi aux États-Unis.

Maintenant qu’Israël est en guerre contre Gaza, que font les États-Unis ? Il condamne une partie, tout en armant Israël et en donnant son feu vert à toute action qu’il entreprend. Au départ, Washington a même refusé d’exiger un cessez-le-feu, contrairement aux pressions de Moscou et de Pékin en faveur d’un cessez-le-feu. La Maison Blanche refuse de reconnaître son rôle dans la création de la violence actuelle et poursuit exactement la même rhétorique et les mêmes décisions politiques qui ont conduit à l’horrible guerre à laquelle nous assistons aujourd’hui.