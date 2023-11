La guerre israélienne à Gaza est-elle le conflit le plus meurtrier pour les enfants des temps modernes ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Fin octobre, l’organisation internationale à but non lucratif Save the Children a rapporté que le nombre d’enfants tués dans la bande de Gaza au cours des trois semaines de bombardements israéliens avait dépassé le nombre annuel d’enfants tués dans les zones de conflit mondial chaque année depuis 2019.

Depuis lors, le nombre de minuscules corps enveloppés dans des linceuls blancs et entourés de membres de leur famille en deuil n’a fait qu’augmenter alors qu’Israël a également lancé une offensive terrestre, ajoutant des tirs d’artillerie aux destructions déclenchées par ses missiles.

Pourtant, alors que la guerre fait rage un mois après son début, même les chiffres ne révèlent pas pleinement l’ampleur des massacres d’enfants de Gaza.

Voici comment les morts se comparent à certains autres conflits majeurs de ces dernières années. Tous ces événements ont été horribles et dévastateurs pour les enfants. Pourtant, Gaza se démarque. Franchement.

Gaza :

Les attaques d’Israël ont tué 4 104 enfants à Gaza pendant la guerre actuelle, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) rapports.

enfants à Gaza pendant la guerre actuelle, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) rapports. Ces décès ont été signalés au cours un mois de violences. Cela représente confortablement plus de 100 enfants tués en moyenne chaque jour.

de violences. Cela représente confortablement plus de 100 enfants tués en moyenne chaque jour. Gaza a une population de 2,3 millions d’habitants vivant sur une superficie de 365 km2 (140 miles carrés), ce qui équivaut à une densité de population de 6 300 personnes par kilomètre carré (16 320 personnes par mile carré).

Les enfants se maquillent 47 pour cent de la population de Gaza, selon l’UNICEF.

Ukraine

La Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine le 24 février 2022.

Un an et huit mois après le début de l’invasion, la Russie et l’Ukraine se livrent quotidiennement à des affrontements sanglants, qui ont coûté la vie à de nombreux civils.

Parmi les victimes figurent 510 enfants qui ont été tués, selon le site Internet Children of War, une plateforme créée par les ministères du gouvernement ukrainien pour le compte du bureau du président.

qui ont été tués, selon le site Internet Children of War, une plateforme créée par les ministères du gouvernement ukrainien pour le compte du bureau du président. Ces décès représentent un peu moins de un enfant par jour en moyenne.

en moyenne. L’Ukraine a une densité de population de 76 personnes par kilomètre carré (près de 200 personnes par mile carré), selon la Banque mondiale.

personnes par kilomètre carré (près de 200 personnes par mile carré), selon la Banque mondiale. Les enfants se maquillent 18,5 pour cent de la population ukrainienne, selon l’UNICEF.

Irak

En 2003, le gouvernement américain dirigé par le président George W. Bush a envahi l’Irak.

En 2008, l’UNICEF a commencé à surveiller les violations contre les enfants dans la région.

Les informations suivantes ont été enregistrées 14 années à partir de 2008 à fin 2022 .

années à partir de . Pendant ce temps, 3 119 des enfants ont été tués, UNICEF signalé. Cela représente plus d’un enfant tué tous les deux jours.

des enfants ont été tués, UNICEF signalé. Cela représente plus d’un enfant tué tous les deux jours. L’Irak a une densité de population de 100 personnes par kilomètre carré (260 personnes par mile carré), selon la Banque mondiale.

personnes par kilomètre carré (260 personnes par mile carré), selon la Banque mondiale. Les enfants se maquillent 43,6 pour cent de la population irakienne, selon l’UNICEF.

Syrie

En mars 2011, les manifestations réclamant la démission du président Bachar al-Assad et de son gouvernement se sont rapidement transformées en guerre après une violente répression par les forces de sécurité.

Depuis le début de la guerre en 2011 jusqu’en mars de cette année, 12 000 des enfants ont été tués, l’ONU signalé. Cela représente en moyenne près de trois enfants par jour.

des enfants ont été tués, l’ONU signalé. Cela représente en moyenne près de trois enfants par jour. La Syrie a une densité de population de 116 personnes par kilomètre carré (300 personnes par mile carré), selon la Banque mondiale.

personnes par kilomètre carré (300 personnes par mile carré), selon la Banque mondiale. Les enfants représentent 37,3 pour cent de la population syrienne, selon l’UNICEF.

Yémen

Le Yémen souffre d’un conflit dévastateur depuis 2015 avec une coalition dirigée par l’Arabie saoudite combattant les rebelles Houthis soutenus par l’Iran.

Pendant sept ans et six mois, 3 774 des enfants ont été tués, UNICEF signalé. Cela représente quatre enfants tués tous les trois jours.

des enfants ont été tués, UNICEF signalé. Cela représente quatre enfants tués tous les trois jours. Ce ne sont là que les chiffres que l’ONU a pu vérifier, et les chiffres réels sont probablement plus élevés.

Le Yémen a une densité de population de 62 personnes par kilomètre carré (160 personnes par mile carré), selon la Banque mondiale.

personnes par kilomètre carré (160 personnes par mile carré), selon la Banque mondiale. Les enfants se maquillent 47 pour cent de la population du Yémen, selon l’UNICEF.

Afghanistan