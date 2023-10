Ce discours est désormais terminé. Résumons:

Comme prévu, Biden a profité de son deuxième discours dans le Bureau Ovale pour appeler les Américains à soutenir des dizaines de milliards de dollars de financement pour Israël et l’Ukraine.

Biden a déclaré qu’il enverrait une demande de financement urgente au Congrès, qui devrait s’élever à environ 100 milliards de dollars au cours de l’année prochaine. La proposition, qui sera dévoilée vendredi, comprend des fonds pour l’Ukraine, Israël, Taiwan, l’aide humanitaire et la gestion des frontières.

Tout au long de son discours, il a fait des comparaisons entre Israël et l’Ukraine, le Hamas et Poutine. Il a toutefois souligné qu’Israël ne devrait pas commettre les mêmes « erreurs » commises par les États-Unis après le 11 septembre lorsque, a-t-il dit, les Américains ont été « aveuglés par la rage ».

Biden a déclaré : « Aussi difficile que cela puisse être, nous ne pouvons pas renoncer à la paix, nous ne pouvons pas renoncer à une solution à deux États », et que « les États-Unis restent attachés au droit des Palestiniens à la dignité et à l’autodétermination. Les actes du Hamas n’enlèvent rien à cela.»

« Le Hamas et Poutine représentent des menaces différentes », a déclaré Biden. « Mais ils partagent cela en commun. Ils veulent tous deux anéantir complètement la démocratie voisine.»

Biden a dit :

C’est pourquoi demain, je vais envoyer au Congrès une demande de budget urgente pour financer les besoins de sécurité nationale de l’Amérique afin de soutenir nos partenaires essentiels, notamment Israël et l’Ukraine. Il s’agit d’un investissement intelligent qui rapportera des dividendes pour la sécurité américaine pendant des générations.

Aidez-nous à garder les troupes américaines hors de danger. Aidez-nous à construire un monde plus sûr, plus paisible et plus prospère pour nos enfants et petits-enfants. En Israël, nous devons nous assurer qu’ils disposent de ce dont ils ont besoin pour protéger leur peuple aujourd’hui et toujours.

Le programme de sécurité que j’envoie au Congrès et que je demande au Congrès de construire est un ajout sans précédent à notre sécurité qui renforcera Israël, un avantage militaire qualitativement merveilleux auquel nous nous sommes engagés, cet avantage militaire.