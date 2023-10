Dans un discours prononcé dans le Bureau ovale, le président Biden a cherché à convaincre le Congrès et les Américains ordinaires que Washington devait maintenir son soutien à Israël et à l’Ukraine, affirmant que l’argent dépensé pour les deux pays « rapporterait des dividendes à la sécurité américaine pour des générations ». L’administration soumettra une demande de budget urgente au Congrès pour aider les deux pays. Il a déclaré que le Hamas, le groupe qui a lancé les raids transfrontaliers le 7 octobre qui ont déclenché la guerre en Israël, et le président russe Vladimir Poutine, qui mène une guerre contre l’Ukraine, constituent des menaces similaires : ils veulent tous deux détruire un pays voisin. démocratie. « Nous ne pouvons pas et ne laisserons pas les terroristes comme le Hamas et les tyrans comme Poutine gagner », a-t-il déclaré. Dans le même temps, il a exhorté Israël à la retenue. Bien que le Hamas soit un groupe terroriste, il « ne représente pas le peuple palestinien », a déclaré Biden, ajoutant qu’Israël ne doit pas être « aveuglé par la rage ».