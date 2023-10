Dernière situation

Israël a déclaré que son offensive sur Gaza « avançait » après des combats toute la nuit dans le cadre d’une opération terrestre considérablement élargie.

L’incursion a été appuyée par le plus important bombardement aérien depuis le début des hostilités il y a trois semaines. Israël a coupé les communications dans la bande de Gaza, les connexions téléphoniques, Internet et fixes ont été perdues vendredi soir.

Le Hamas a déclaré avoir engagé l’armée israélienne près de Beit Hanoun, au nord de la ville de Gaza.

Les images satellite ont également capturé des véhicules militaires israéliens à une courte distance de la frontière avec Gaza.

L’armée israélienne a ordonné l’évacuation de 42 communautés le long de sa frontière nord, où six Israéliens sont morts dans des tirs transfrontaliers en provenance du Liban qu’Israël a imputés au Hezbollah ou à des factions palestiniennes basées au Liban.

L’unique centrale électrique de Gaza a été mise hors service le 11 octobre après une panne de carburant, une panne capturée par des images satellite nocturnes.

Le bilan des morts parmi les civils et les soldats israéliens dépasse déjà celui de la deuxième Intifada qui a duré cinq ans au début des années 2000. Les pertes palestiniennes ont également augmenté rapidement depuis qu’Israël a commencé ses frappes aériennes de représailles.

Samedi 7 octobre : déroulement des événements

Alors qu’une grande partie d’Israël dormait, les militants du Hamas ont lancé à l’aube une attaque sur plusieurs fronts sans précédent contre le pays depuis la bande de Gaza. La force de sécurité la plus puissante du Moyen-Orient a été prise au dépourvu.

Lancée lors de la fête juive de Simchat Torah, l’assaut a commencé tôt dans la matinée avec des milliers de roquettes tirées sur des villes israéliennes. Le barrage a déclenché des sirènes d’avertissement dans le sud et le centre du pays, obligeant les citoyens à fuir vers des abris anti-aériens.

L’armée israélienne a déclaré que les militants basés à Gaza avaient lancé plus de 4 500 roquettes au cours du week-end. Beaucoup ont été interceptés par le système de défense israélien Iron Dome, mais les images satellite ont montré des incendies et des panaches de fumée noire s’élevant de certains endroits touchés.

Des centaines de combattants du Hamas ont attaqué simultanément par voie terrestre, aérienne et maritime, franchissant à plusieurs reprises la barrière fortifiée entre Gaza et Israël.

Des images et des vidéos montraient des motos transportant des militants armés traversant un trou dans une clôture métallique le long de la frontière et un bulldozer détruisant une partie de la barrière. Des bombes, des roquettes et des drones pouvaient également être vus faire exploser la clôture ainsi que les positions défensives.

Les militants ont utilisé des parapentes motorisés pour attaquer le festival de musique Supernova, non loin de la frontière avec Gaza, transformant cette rave de deux jours en site de massacre.

Des hommes armés ont pourchassé de jeunes Israéliens à travers le désert, tirant et enlevant les gens pour les ramener à Gaza comme otages. L’armée israélienne n’a pas réagi pendant des heures, apparemment prise par surprise par l’attaque. Des centaines de corps ont été retrouvés sur place.

Attaques contre des villes israéliennes

Après avoir franchi la barrière de Gaza, les combattants armés du Hamas ont commencé à cibler les communautés israéliennes à plusieurs endroits, faisant du porte-à-porte et prenant des otages.

Des images et des vidéos montrent des personnes mortes dans les rues après des exécutions et des habitants, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, emmenés.

Les militants ont également attaqué des sites militaires.

Plus de 1 200 civils et soldats israéliens sont morts depuis samedi et 2 700 ont été blessés, a indiqué l’armée israélienne. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière contre le pays depuis sa fondation en 1948.

La réponse d’Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a imposé un « siège complet » à Gaza, appelant un nombre record de 300 000 réservistes et ordonnant que la bande soit pilonnée depuis les airs.

La complexité de l’attaque du Hamas ne ressemble à rien de ce qu’Israël a connu depuis des décennies. Cela soulève de sérieuses questions sur la collecte de renseignements par les services de sécurité et sur la préparation de l’armée à une attaque.

Equipe Visuel et Data : Peter Andringa, Steven Bernard, Chris Campbell, Sam Menuisier, Lucie Rodgers et Alan Smith