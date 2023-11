La guerre Israël-Gaza révèle les divisions de l’Europe

Fin octobre, alors que la guerre à Gaza s’intensifiait, les 27 dirigeants de l’Union européenne ont mis en place réitéré leur condamnation de l’attaque du Hamas contre Israël et réaffirmé le droit d’Israël à se défendre. Ils ont également exprimé « leur plus grande préoccupation face à la détérioration de la situation humanitaire à Gaza » et ont souligné la nécessité d’un accès à l’aide, « y compris des couloirs humanitaires et des pauses pour les besoins humanitaires ».

Telle était censée être la position unifiée de l’UE sur le conflit au Moyen-Orient. Il a fallu cinq heures pour l’atteindre et les téléphones sensibles étaient tenus à l’écart de la pièce. selon un rapport de Politico.

La même semaine, aux Nations Unies, L’Europe divisée sur une résolution de cessez-le-feu à Gaza. Des pays comme l’Espagne, l’Irlande et la France ont voté pour. L’Allemagne et l’Italie, entre autres, se sont abstenues. L’Autriche, la Hongrie et la Tchéquie ont toutes voté contre. Malgré tous les efforts de l’Europe, ses divisions étaient visibles.

« Ce sont ces divisions qui font qu’il est difficile pour l’UE d’adopter une position commune forte et unie », a déclaré Martin Konečný, directeur du projet européen Moyen-Orient (EuMEP), une organisation indépendante basée à Bruxelles. “Ils peuvent s’entendre sur une position sur papier, mais il s’agit en quelque sorte d’un dénominateur commun minimum, et cela ne permet pas à l’UE de faire pression avec beaucoup de force en faveur de quelque chose.”

L’Europe, dans son ensemble, est traditionnellement considérée comme recherchant une approche équilibrée à l’égard d’Israël et de la Palestine, en partie parce qu’elle a dû composer avec différents débats publics et différentes sensibilités nationales. Parfois, cela a généré un discours plus nuancé, mais pas nécessairement une cohésion ou une autorité pour influencer l’issue du conflit. L’Europe n’offre pas à Israël le même type de sécurité ou d’aide militaire que les États-Unis, et n’a donc pas le même type de levier que Washington dans ce pays. Il lui manque également la confiance totale des Palestiniens, comme c’est le cas dans de nombreuses régions du monde musulman.

Ces réalités existaient avant l’attaque du Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre, mais elles sont désormais révélées au milieu de la guerre actuelle à Gaza, où l’Europe est peut-être mise à l’écart du débat diplomatique mais pas des retombées plus larges de la guerre. Ces dernières semaines, manifestations et marches appelant à un cessez-le-feu ont balayé les capitales européennes. Le continent a également connu une montée inquiétante de l’antisémitisme. Un peu comme aux États-Unis, la guerre divise la gauche européenne, comme Les socialistes français et le Parti travailliste du Royaume-Uni. (Même si le Royaume-Uni ne fait plus officiellement partie du bloc, le pays est confronté à une dynamique similaire.) Certains voient l’Europe comme ayant dilapidé sa position de courtier honnête, en particulier dans les pays du Sud, où sa position plus confuse sur Gaza contraste avec sa position sans équivoque sur Gaza. condamnation des attaques russes contre l’Ukraine.

L’Europe veut éviter un Moyen-Orient plongé dans le chaos – surtout si cela dégénère en une guerre régionale plus vaste. L’Europe a encore de l’influence, notamment en tant que puissance économique, mais à ce stade, l’UE a du mal à trouver sa place. Son grand test sera de savoir si elle continuera à trébucher ou si elle trouvera éventuellement une voie significative pour contribuer à atténuer la crise.

« Nous avons des sensibilités différentes au sein de l’UE concernant les préoccupations israéliennes et palestiniennes, donc l’UE pourrait avoir un avantage sur les autres acteurs internationaux », a déclaré Alexander Loengarov, chercheur principal affilié à l’Institut de droit international de la KU Leuven en Belgique. « Les États-Unis sont généralement perçus comme se rangeant du côté d’Israël, et de nombreux pays musulmans sont perçus comme se rangeant simplement du côté des Palestiniens. L’Europe a peut-être un rôle à jouer.»

Le drame subtil mais révélateur de la politique européenne depuis le 7 octobre

À la suite de l’attaque du Hamas en Israël, un commissaire européen nommé Olivér Várhelyi, originaire de Hongrie, s’est déchaîné en annonçant l’intervention immédiate. suspension de l’aide à la Palestine. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dû faire limiter les dégâts Peu de temps après, il a insisté sur le fait que l’aide ne serait pas interrompue, tout en ajoutant qu’il y aurait un examen pour s’assurer qu’aucun argent n’allait au Hamas – même si l’UE était déjà convaincue que ce n’était pas le cas.

Ce n’était pas la dernière fois que Borrell effectuait ce genre de nettoyage. Sa patronne, la commissaire européenne Ursula von der Leyen, a été repoussée après avoir fait un voyage imprévu en Israël à la mi-octobre. Certains se seraient irrités du fait qu’elle avait apporté un soutien sans équivoque à Israël et qu’en exprimant sa solidarité avec les victimes du Hamas, elle n’avait pas exhorté Israël à respecter le droit international à Gaza.

«La position officielle de l’Union européenne en matière de politique étrangère [issue] est en train d’être réparé – je le répète – par le [EU’s official] des lignes directrices,” Borrell a dit peu après, ajoutant que la politique étrangère est décidée par les dirigeants des 27 membres de l’UE.

Cette petite réprimande n’était pas rien ; von der Leyen est Madame Europe et est devenu en quelque sorte un symbole de l’Europe dans le monde, en particulier autour de l’Ukraine. Maintenant, sa collègue disait en gros : « En fait, elle ne parle pas au nom du bloc. »

Tout cela était le signe de divisions qui se développaient à tous les niveaux en Europe : au sein des dirigeants de l’UE, entre les gouvernements des différents États membres et au sein des populations de ces États membres. Cela a obligé l’Europe à se démener pour trouver un certain degré d’unité – ou au moins pour dissimuler les débats et les divisions et trouver un consensus qui a révélé à quel point l’influence européenne est marginalisée dans ce conflit.

Comme l’ont dit les experts, l’Europe n’a jamais eu le genre d’influence ou d’influence que les États-Unis ou les acteurs régionaux ont eu sur Israël et la Palestine. L’essentiel de l’influence de l’Europe a consisté à façonner le discours, en utilisant sa position morale très spécifique en tant que projet transnational forgé au lendemain d’un conflit. « Les Européens ont eu une position un peu plus équilibrée que les États-Unis et ont historiquement pris les devants avant les États-Unis sur certaines positions très importantes, comme la reconnaissance du droit des Palestiniens à la liberté. l’autodétermination en 1980,» Konečný a déclaré.

L’Europe est un leader international donateur à l’aide humanitaire palestinienne et l’aide au développement. Il a également cherché à renforcer liens commerciaux, technologiques et de sécurité avec Israël, en particulier à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les tribunaux européens ont exigé que les produits des colonies israéliennes sur les terres palestiniennes occupées soient étiqueté en tant que tel, mais il n’a jamais eu recours aux sanctions (peut-être l’outil de politique étrangère collective le plus puissant de l’UE) pour arrêter l’expansion des colonies israéliennes.

Comme me l’ont dit les experts, ce type d’équilibre a parfois conduit les Israéliens à avoir l’impression que l’Europe est trop favorable aux causes palestiniennes, et à donner l’impression aux Palestiniens qu’elle est trop fortement du côté d’Israël.

Cela dépend en grande partie de la dynamique politique interne de l’Europe. Allemagne, pour des raisons historiques évidentes, est plus fortement pro-israélien. L’histoire de l’occupation et de la colonisation de l’Irlande s’est orientée vers davantage solidarité avec la cause palestinienne.

Pendant la guerre froide, le soutien à la Palestine et à Israël s’est concentré sur la division Est-Ouest ; De nombreux États de l’ancien bloc soviétique reconnaissent toujours la Palestine en tant qu’État, même si certains – comme la Hongrie et la Tchéquie – sont depuis devenus parmi les voix les plus résolument pro-israéliennes.

Une partie de ce changement s’est produite après la chute de l’Union soviétique, lorsque ces pays se sont rapprochés des États-Unis et ont ainsi reflété l’adhésion de Washington à Israël. Une partie de cette tendance s’est renforcée ces dernières années à mesure que l’extrême droite a pris de l’importance et que les dirigeants de la droite conservatrice dans des pays comme la Hongrie ont constaté que parenté avec les dirigeants de droite d’Israël chez Benjamin Netanyahou.

Avant le 7 octobre, l’Europe s’était engagée en faveur d’une solution à deux États, même si celle-ci n’est peut-être plus une priorité de politique étrangère pour Bruxelles. Une partie de cela a été influencée par des dynamiques géopolitiques plus larges, notamment une guerre sur le continent. Mais le récent manque d’engagement des États-Unis, ainsi que les efforts déployés par les administrations précédentes et actuelles pour normaliser les relations entre Israël et les États arabes, notamment par le biais du Accords d’Abrahama également dépriorisé la question en Europe.

Aujourd’hui, la complexité et la brutalité du conflit, depuis l’attaque du Hamas et la prise d’otages de civils israéliens jusqu’aux représailles d’Israël contre Gaza, révèlent la fragilité de la position de l’Europe. L’Europe, en particulier des personnalités comme von der Leyen, s’est prononcée avec force et sans équivoque en faveur d’Israël. L’Europe, comme les États-Unis, a commencé à réclamer des pauses humanitaires, mais sans grand soutien. Alors que la guerre se poursuit et que le bilan des victimes civiles à Gaza s’alourdit, l’Europe peine à répondre efficacement à la campagne israélienne.

Les divisions de l’Europe entravent sa capacité d’agir. Cela peut encore avoir des conséquences imprévisibles.

L’Europe  – un peu comme les États-Unis – est aux prises avec la façon dont sa politique étrangère envers Israël et la Palestine bouleverse la politique intérieure. Les choix que le bloc fait ou ne fait pas concernant le conflit façonnent et révèlent les lignes de fracture entre et au sein des États membres.

“Je pense que beaucoup d’entre eux sont confrontés à une pression interne croissante pour modérer leur position et refléter davantage leurs inquiétudes à l’égard des Palestiniens et de la direction à prendre à partir de maintenant”, a déclaré Gerald M. Feierstein, éminent chercheur principal en diplomatie américaine au Middle East Institute et ancien fonctionnaire du Département d’État.

Des manifestations en faveur d’un cessez-le-feu ont eu lieu partout, de l’Espagne à l’Allemagne, en passant par la France et la Pologne. Les gouvernements en France et Allemagnequi comptent tous deux une importante population musulmane, ont tenté de limiter les manifestations pro-palestiniennes, invoquant à la fois des craintes en matière de sécurité et des inquiétudes concernant l’antisémitisme – une inquiétude légitime et croissante dans toute l’Europe, même s’ils ne sont pas toujours directement liés aux manifestations. Les réponses ont cependant soulevé des questions sur la limitation des droits et libertés ; Diana N., qui travaille avec Palästina Spricht (Palestine Speaks) à Berlin, en Allemagne, a déclaré que, surtout au début du conflit, les gens ont continué à manifester malgré les risques et les représailles potentielles. (Elle a demandé à utiliser sa dernière initiale…