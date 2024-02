La guerre incessante d’Israël contre les soins de santé à Gaza nécessite une action urgente | Guerre d’Israël contre Gaza

Fin décembre, l’Afrique du Sud a déposé une plainte historique auprès de la Cour internationale de Justice, alléguant qu’Israël avait commis de multiples « actes génocidaires » contre les Palestiniens à Gaza, notamment une « attaque contre le système de santé de Gaza, qui rend la vie insoutenable ».

La destruction d’un système de santé est en effet un acte de génocide – en particulier dans un territoire assiégé où plus de deux millions de personnes déplacées, désespérées et affamées sont confrontées à des bombardements incessants et aveugles et à des tirs de tireurs isolés. Une fois le système de santé détruit, les blessures ne peuvent plus être soignées, les soins primaires ne peuvent pas être dispensés et la famine ne peut plus être gérée – en d’autres termes, la vie ne peut plus être maintenue.

Même s’il faudra probablement quelques années à la CIJ pour rendre un verdict final dans l’affaire contre Israël, il devrait être clair pour quiconque s’intéresse à la situation des soins de santé à Gaza que la bande de Gaza est sur une voie scandaleuse vers un nettoyage ethnique complet.

Depuis le 7 octobre, les forces israéliennes bloquent l’entrée de fournitures médicales et de médicaments essentiels dans la bande de Gaza, bombardant des hôpitaux et d’autres établissements médicaux, tuant et kidnappant du personnel médical et ciblant des ambulances. Même le seul service de cancérologie pédiatrique de Gaza a été attaqué et détruit par l’armée israélienne.

Il est difficile de considérer ces attaques soutenues et délibérées contre les soins de santé à Gaza comme autre chose qu’une stratégie de nettoyage ethnique visant à créer une crise sanitaire majeure qui tuerait des milliers de Palestiniens et rendrait le territoire inhabitable pour les survivants.

Depuis le début de sa dernière guerre contre Gaza, Israël a mené plus de 400 attaques contre des établissements de santé dans la bande de Gaza, y compris contre chacun de ses hôpitaux, laissant la majorité d’entre eux hors service. Au 13 février, seuls 11 des 36 hôpitaux de Gaza fonctionnaient partiellement – ​​cinq au nord et six au sud. Selon l’OMS, la capacité en lits d’hôpitaux dans l’ensemble de Gaza a été réduite de 3 500 à seulement 1 400. Dans de nombreux cas, les autorités israéliennes ont tenté de justifier ces attaques en affirmant, sans fournir aucune preuve indépendante et concluante, que les hôpitaux étaient utilisés par le Hamas ou qu’il y avait des « centres de commandement du Hamas » sous leur autorité.

À ce stade du conflit, les quelques hôpitaux partiellement fonctionnels ne sont capables que de prodiguer les soins de traumatologie dont ils ont désespérément besoin et il n’existe aucun traitement pour d’autres besoins critiques en matière de soins primaires, tels que les maladies chroniques.

Outre les attaques contre les établissements de santé, nous entendu parler 374 agents de santé déjà présents tuécertains ciblés assassinats. Fin décembre, le nombre d’agents de santé tués à Gaza dépassait déjà le nombre total de décès d’agents de santé enregistrés dans tous les autres conflits dans le monde l’année dernière et au cours de n’importe quelle année depuis 2016. De nombreux agents de santé ont également été kidnappés, notamment le Dr Muhammad Abu Salmiya, directeur du plus grand hôpital de Gaza, al-Shifa, est toujours porté disparu.

Les ambulances ont également été la cible d’attaques à Gaza, dont environ 120 ont été complètement détruites. Il y a eu de nombreux incidents au cours desquels les ambulances ont été empêchées d’atteindre des patients grièvement blessés. Dans un cas, un journaliste d’Al Jazeera blessé par les bombardements israéliens a perdu son sang après que l’ambulance qui tentait de l’atteindre ait essuyé des tirs. Dans un autre cas, les forces israéliennes ont bombardé l’ambulance du Croissant-Rouge palestinien qui tentait de secourir une enfant de six ans coincée dans une voiture avec les cadavres des membres de sa famille, tuant les deux ambulanciers à bord. Plus tard, il a été révélé que les forces israéliennes avaient également tué l’enfant qu’elles tentaient de sauver.

Les soins prénatals et maternels sur l’ensemble du territoire – soins cruciaux pour la survie à long terme de la population palestinienne de Gaza – sont également extrêmement limités.

On estime que 183 femmes accouchent en Gaza chaque jour, mais l’accès aux soins pour une grossesse sans risque dépend de l’accès à un établissement encore capable de fournir des soins prénatals. Peu de femmes sont en mesure de le faire et les établissements qui offrent encore des soins aux femmes enceintes sont très nombreux. surchargé et soumis à des conditions décrites comme catastrophiques – manque de produits de première nécessité en matière d’hygiène, de carburant, d’eau, d’anesthésiques, de médicaments, de produits sanguins et autres fournitures. En l’absence d’hôpitaux maternels pleinement opérationnels, de nombreuses femmes sont contraintes d’accoucher dans l’un des rares établissements de santé encore partiellement opérationnels. Cependant, ceux-ci ne sont pas adaptés aux soins maternels et le risque de complications est très élevé pour toutes les mères et tous les bébés.

En novembre 2023, l’hôpital al-Hilo, qui servait de maternité après l’effondrement de tous les autres établissements spécialisés, a été bombardé par les forces israéliennes. les forces. Un médecin palestinien a alors rapporté que «[f]l’oreille est la condition courante de chaque femme enceinte » à Gaza.

La famine imminente à Gaza – provoquée par le siège presque complet imposé au territoire par Israël depuis le début de la guerre – constitue également une menace pour les femmes enceintes.

Aujourd’hui, la moitié de toutes les femmes enceintes à Gaza souffrent de anémie et au moins 50 000 femmes enceintes sont confrontées à une faim extrême, affectant non seulement la génération actuelle de personnes vivant à Gaza, mais aussi la suivante. On rapporte également une augmentation du nombre de fausses couches.

Les agents de santé de Gaza travaillent dans des conditions de stress et de difficultés immenses, devant procéder à des amputations, césariennes et autres procédures sans anesthésie, sans électricité et sans fournitures médicales de base. Les experts de l’ONU ont présenté la guerre contre le système de santé de Gaza comme ayant abouti à l’anéantissement complet des soins de santé. Infrastructure.

Présentée avec des preuves de tout cela et bien plus encore, le 26 janvier, la CIJ a rendu une décision préliminaire dans l’affaire de génocide contre Israël, expliquant qu’elle avait vu suffisamment de preuves de différend pour que l’affaire puisse aller de l’avant et ordonnant à Israël de prendre des mesures pour empêcher ces actes. du génocide à Gaza et fournir une aide humanitaire aux Palestiniens.

Et pourtant, malgré l’ordonnance provisoire de la CIJ, l’assaut militaire israélien contre le système de santé s’est poursuivi sans relâche. En fait, les attaques contre les établissements de santé restants à Gaza se sont considérablement intensifiées au cours des dernières semaines.

Le 27 janvier, juste un jour après que la CIJ a annoncé ses ordonnances provisoires, Médecins Sans Frontières (MSF) a annoncé que « dans le contexte des violents combats et des bombardements en cours à Khan Younis, dans le sud de Gaza, en Palestine/TPO, les services médicaux vitaux ont s’est effondré à l’hôpital Nasser, actuellement le plus grand établissement de santé fonctionnel de l’enclave ».

Depuis lors, l’hôpital a fait face à de nombreuses autres attaques aériennes, terrestres et maritimes et est assiégé par Israël depuis des semaines. Le 9 février, des tireurs isolés israéliens ont tué au moins 21 civils déplacés qui tentaient d’atteindre l’hôpital.

En à peine plus de quatre mois, l’attaque militaire israélienne contre Gaza a tué plus de 28 000 personnes et en a blessé plus de 60 000 autres. La plupart des plus de deux millions d’habitants de Gaza sont désormais déplacés et attendent dans la peur la prochaine attaque dans des tentes fragiles et des bâtiments endommagés par des températures glaciales. La décision prise par plusieurs pays occidentaux de suspendre le financement de l’UNRWA, la principale agence des Nations Unies fournissant une aide humanitaire et des services essentiels aux Palestiniens de Gaza, a amplifié la menace imminente de famine.

Alors que les services de santé restants sont au bord de l’effondrement et que les agents de santé sont constamment attaqués, il y a peu d’espoir que la vie des Palestiniens continue à Gaza si la communauté internationale n’agit pas de toute urgence.

Les preuves dont nous disposons – preuves rapportées par de courageux journalistes palestiniens sur le terrain, preuves présentées à la CIJ par l’équipe juridique sud-africaine, preuves que nous voyons chaque jour sur nos réseaux sociaux dans des vidéos partagées par la population de Gaza – sont claires : Israël mène à Gaza, une campagne sadique de nettoyage ethnique, un génocide, visant à débarrasser la bande de sa population indigène.

Les attaques soutenues contre le personnel médical de Gaza sont peut-être l’élément le plus efficace de la campagne incessante d’Israël visant à rendre la vie dans la bande de Gaza insoutenable pour les Palestiniens. Une fois cette guerre terminée, les Palestiniens survivants peuvent théoriquement reconstruire leurs maisons, écoles, entreprises et hôpitaux détruits en quelques mois, mais le capital humain perdu à cause des bombes et des balles israéliennes – médecins, chirurgiens, ambulanciers, infirmières et professeurs tués et tués. mutilés par les actions d’Israël – ne pourront pas être remplacés avant de très nombreuses années. Les actions d’Israël ont non seulement traumatisé physiquement et psychologiquement les Palestiniens, mais les ont également privés des ressources qui pourraient les aider à guérir et à reconstruire leur vie, sur leur terre transformée en désert.

La communauté internationale, qui a créé les conditions de cette catastrophe humanitaire avec son indifférence face aux violations du droit international par Israël et aux crimes contre les Palestiniens, doit prendre des mesures urgentes.

Il doit prendre des mesures pour protéger ce qui reste du système de santé de Gaza, comme première étape pour mettre fin aux efforts flagrants de nettoyage ethnique et au génocide d’Israël.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.