La guerre éthiopienne au Tigré s’intensifie alors que les soldats du gouvernement capturent la Shire stratégique

NAIROBI – Des soldats du gouvernement ont pris lundi le contrôle d’une ville clé dans la région nord de l’Éthiopie, le Tigré, après des jours de frappes aériennes et un barrage d’artillerie, selon un diplomate qui s’est entretenu avec des témoins, accélérant un exode de civils au milieu de certains des combats les plus intenses depuis un le cessez-le-feu de cinq mois a été rompu en août.

Des milliers d’habitants terrifiés craignant une répétition des atrocités précédentes – y compris des viols collectifs et des massacres – ont commencé à sortir de la ville de Shire tenue par l’opposition au cours du week-end, a déclaré un travailleur humanitaire qui faisait partie d’un groupe de personnes évacuées de la ville.

Il a dit que les riches ont acheté des billets de bus – les prix sont passés de 6,60 $ à près de 100 $ – et que des foules de familles pauvres se traînaient le long de l’autoroute, portant des enfants sur leurs épaules qui étaient parfois réveillés par le bruit d’explosions lointaines. Alors que les bus traversaient la foule, les familles frappaient aux fenêtres, suppliant les chauffeurs de prendre des femmes enceintes ou des enfants en pleurs, a-t-il déclaré. Le travailleur humanitaire et quelques autres personnes interrogées pour cet article ont parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

La reprise des hostilités, opposant les forces tigréennes à l’armée éthiopienne et à ses alliés érythréens, a suscité de nouvelles inquiétudes parmi les diplomates à l’idée que la deuxième nation la plus peuplée d’Afrique restera embourbée dans une guerre longue et dévastatrice. qui déstabilisera davantage la région déjà instable de la Corne de l’Afrique.

« La situation en Éthiopie devient incontrôlable. Le tissu social est déchiré et les civils paient un prix horrible », a écrit lundi le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, sur Twitter après l’annonce de la chute de Shire. “Les hostilités au Tigré doivent cesser maintenant – y compris le retrait immédiat et le désengagement des forces armées érythréennes d’Éthiopie.”

Shire était aux mains des forces du Tigré, qui combattent le gouvernement central éthiopien depuis près de deux ans, et abrite environ 100 000 habitants et 60 000 autres personnes qui ont fui les hostilités ailleurs. La ville est un carrefour stratégique et la porte d’entrée de l’autoroute principale menant à la capitale du Tigré, Mekelle, depuis l’ouest. Son aéroport pourrait également être utilisé par les forces éthiopiennes pour étendre considérablement la portée et le temps dans les airs de leurs drones.

Un diplomate occidental a estimé qu’environ 87 500 soldats éthiopiens et 25 000 à 60 000 soldats érythréens sont engagés dans les dernières hostilités. Les informations provenant des hôpitaux indiquent qu’environ 5 000 soldats ont été tués lors de cette dernière série de combats, a déclaré le diplomate, qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Moins d’informations proviennent du territoire contrôlé par le Tigré, où il n’y a pas eu de connexions téléphoniques fonctionnelles depuis plus d’un an. Un travailleur humanitaire a déclaré que des camions remplis de blessés arrivaient de la ligne de front vers le Tigré au début du mois.

Lundi, le gouvernement éthiopien a publié une déclaration indiquant qu’il visait à prendre le contrôle des aéroports et d’autres infrastructures du Tigré, ajoutant que des “acteurs étrangers hostiles” sans nom avaient violé l’espace aérien éthiopien.

“La [Ethiopian National Defense Forces] respecte strictement toutes les normes et principes pertinents du droit international humanitaire », ajoute le communiqué. “Des instructions strictes ont été données à toutes les unités combattantes pour renforcer cet engagement.” Il n’a pas mentionné les troupes érythréennes, qui ont été accusées de nombreux abus antérieurs.

Le gouvernement s’est également dit prêt à assurer l’accès humanitaire dans les zones contrôlées par l’armée éthiopienne.

Alors que les combats éclatent désormais sur trois fronts – au nord, à l’ouest et au sud – de nombreux Tigréens craignent pour leur survie.

Une frappe aérienne sur un jardin d’enfants et la fin de la paix précaire en Éthiopie

“Les gens disent que s’ils viennent ici, il n’y aura pas de pitié”, a écrit un habitant de Shire sur WhatsApp au Washington Post. Cette peur pousse les jeunes à rejoindre les forces commandées par le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), le parti politique qui contrôle le Tigré, a-t-il dit, après une période plus tôt cette année où beaucoup ont cherché à éviter d’avoir à se battre et ont été enrôlés de force.

Au cours des huit premiers mois de la guerre, lorsque les troupes éthiopiennes et érythréennes contrôlaient la majeure partie du Tigré, les Nations Unies, les groupes de défense des droits internationaux et les journalistes ont documenté de nombreux massacres de civils et viols collectifs, y compris dans les petits villages. À l’époque, l’Éthiopie a déclaré que les informations faisant état d’atrocités étaient exagérées, bien que le gouvernement ait reconnu avoir arrêté des soldats pour divers crimes.

L’Érythrée a toujours nié avoir commis des crimes de guerre malgré une documentation abondante sur les abus commis par des groupes de défense des droits et des journalistes. Pendant des mois au début du conflit, les deux pays ont nié à plusieurs reprises que des troupes érythréennes se trouvaient même au Tigré.

Les forces tigréennes ont également commis des viols collectifs et tué des civils lorsqu’elles ont pénétré dans les régions voisines, mais pas à la même échelle, selon les Nations Unies.

L’Érythrée – souvent appelée «la Corée du Nord de l’Afrique» – n’a pas commenté publiquement les combats. La surveillance constante de l’État et la répression des dissidents font qu’il est difficile de parler aux habitants craintifs à l’intérieur du pays. Mais les diplomates et les exilés ayant des membres de leur famille en Érythrée affirment que le recrutement militaire forcé a considérablement augmenté, y compris des hommes de plus de 50 ans.

Les citoyens qui fuient l’Érythrée peuvent s’attendre à voir leurs familles punies, a déclaré Mussie Zerai, un prêtre érythréen en exil qui travaille avec les réfugiés. Il a dit que dans un cas qu’il avait confirmé, des soldats avaient fait sortir des fidèles de l’église et les avaient fait sortir sous la menace d’une arme.

Une femme érythréenne vivant en exil a déclaré au Post que la police était venue plusieurs fois au domicile de son père il y a trois semaines, cherchant à forcer son frère de 45 ans à rejoindre l’armée. Son frère s’était caché avec des amis, ne s’enrôlant qu’après que leur père ait été menacé de prison, a-t-elle dit. Sa cousine, 27 ans, s’était jointe après que les autorités locales aient menacé de fermer la maison de ses parents, les laissant sans abri, a-t-elle dit, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour protéger sa famille des représailles.

Le ministre érythréen de l’Information, Yemane Gebremeskel, n’a pas retourné les appels demandant des commentaires.

Les précédentes tentatives de pourparlers de paix sont au point mort. Les États-Unis ont négocié une rencontre entre l’Éthiopie et le TPLF aux Seychelles et deux fois à Djibouti plus tôt cette année, après que le gouvernement a déclaré un cessez-le-feu humanitaire qui a finalement permis à davantage d’aide alimentaire d’atteindre la région affamée.

Mais les groupes d’aide n’ont pas été autorisés à livrer de nombreux médicaments désespérément nécessaires ou le carburant nécessaire à la distribution de l’aide. Les lignes téléphoniques, les services bancaires et l’électricité, qui avaient été coupés lors du retrait des troupes éthiopiennes et érythréennes il y a plus d’un an, n’ont pas non plus été rétablis.

Fin août, le chef du TPLF, Debretsion Gebremichael, a lancé un avertissement sévère selon lequel le Tigré pourrait soit se battre, soit mourir de faim. Quelques jours plus tard, les combats ont repris.

Des combats éclatent près de la frontière du Tigré, anéantissant les espoirs de paix en Éthiopie

Les États-Unis soutiennent un processus dirigé par l’Union africaine et les deux parties ont déclaré qu’elles participeraient aux pourparlers. Mais malgré une invitation publique au début du mois pour que les deux parties se rencontrent en Afrique du Sud, l’UA semble avoir fait peu de préparatifs logistiques ou diplomatiques pour les pourparlers, ont déclaré des diplomates. Il est également difficile de savoir si l’Érythrée serait incluse.

Vendredi, une frappe de drone à Shire a tué un membre du Comité international de secours (IRC), a déclaré un travailleur humanitaire. L’IRC a déclaré que le travailleur humanitaire avait été tué et qu’un collègue avait été blessé alors qu’il apportait une aide humanitaire. Deux civils ont également été tués. Au moins 26 travailleurs humanitaires ont été tués depuis le début de la guerre au Tigré, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Plus tôt ce mois-ci, une autre frappe de drone sur un convoi civil près de la ville d’Adi Daero a tué plus de 60 personnes, a déclaré le travailleur humanitaire de Shire.

Il a dit que le père de son ami était parmi les morts. La famille n’a pas pu l’identifier car il était très défiguré. « Ils n’ont même pas pu trouver son visage », a-t-il dit.