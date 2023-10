La guerre et l’instabilité politique seront probablement au centre du sommet des dirigeants européens en Espagne

GRENADE, Espagne — Les dirigeants européens se réuniront jeudi dans l’un des havres de tranquillité les plus réputés – le palais de l’Alhambra en Espagne – pour tenter de remédier à leur continent de plus en plus turbulent, où la guerre et l’instabilité politique commencent à déstabiliser les nations et les institutions.

Le Russe Vladimir Poutine et le Biélorusse Alexandre Loukachenko n’ont pas été invités, mais presque tous les autres devraient se rendre dans le sud de Grenade pour évaluer les nombreuses blessures qui ont ravagé l’Europe au cours des derniers mois et années.

« Les crises sont partout », a déclaré le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, à la veille du rassemblement.

L’une des flambées de violence – liée au conflit de longue date entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie – est si récente que le président azerbaïdjanais Aliyev s’est retiré de la réunion au dernier moment, alors que l’on espérait de plus en plus qu’un éventuel sommet dans le sommet unirait les acteurs clés. et intermédiaire dans la crise de son pays avec l’Arménie voisine.

La tragédie humanitaire de quelque 100 000 Arméniens fuyant le Haut-Karabakh, une partie de l’Azerbaïdjan à population majoritairement arménienne, fait suite à une opération militaire brutale le mois dernier et a touché une corde sensible en Europe.

Omer Celik, porte-parole du parti du président turc Recep Tayyip Erdogan, a déclaré qu’Aliyev avait décidé de rester à l’écart car Ankara n’était pas invitée à participer à la réunion sur l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Au lieu de cela, les responsables ont déclaré que de nombreux dirigeants se rassembleraient aux côtés du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan pour montrer leur soutien à son gouvernement alors qu’il est aux prises avec la situation humanitaire et tentera de détourner Erevan de l’emprise diplomatique de Moscou.

Pashinyan a déclaré qu’il regrettait que le sommet dans le sommet de Grenade n’ait pas lieu et a ajouté qu’il pensait qu’il y avait une probabilité de signer là-bas « un document révolutionnaire ».

Erdogan, dont la nation a été ébranlée par un attentat suicide près du parlement dimanche dans la capitale turque, Ankara, est une autre non-présentation. L’armée de l’air turque a depuis frappé des militants kurdes présumés dans le nord de l’Irak, à la suite de l’attentat.

Celik a déclaré qu’Erdogan devait préparer le congrès extraordinaire de son parti dimanche et a critiqué le fait que le mini-sommet sur l’Arménie et l’Azerbaïdjan aurait exclu Erdogan.

« La France sera présente mais notre président ne sera pas à la table ? Bien entendu, cela n’était pas acceptable pour Aliyev et l’Azerbaïdjan », a déclaré Celik. Paris est considéré comme un allié de l’Arménie tandis que la Turquie soutient Bakou.

Quoi qu’il en soit, le temps limité disponible à Grenade permettra probablement peu de percées à Grenade.

Mais le forum de la Communauté politique européenne restera une occasion rare où les dirigeants de nations rivales comme la Serbie et le Kosovo seront réunis dans une même salle plénière.

Une myriade d’autres questions européennes seront probablement abordées au cours d’une journée de pourparlers en Espagne, couronnée par un dîner royal et une visite du célèbre palais maure de l’Alhambra.

Le célèbre joyau architectural du sommet de la colline, avec ses ondulations d’eau apaisantes et le doux clapotis de ses fontaines, est traditionnellement connu pour calmer les nerfs. De nos jours, dans les salles politiques européennes, la sérénité est difficile à trouver.

L’attention se concentrera également sur le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui devrait faire un voyage depuis son pays ravagé par la guerre pour obtenir davantage de soutien et d’argent de la part des alliés occidentaux.

Cela est devenu d’autant plus important après que le Congrès a adopté à la hâte au président Joe Biden au cours du week-end une loi qui maintient le financement du gouvernement fédéral mais laisse de côté le financement de milliards de dollars pour l’effort de guerre de l’Ukraine que la Maison Blanche avait vigoureusement soutenu.

Biden a appelé mardi d’autres puissances mondiales à se coordonner sur l’Ukraine dans une démonstration délibérée du soutien américain à un moment où l’avenir de son aide est remis en question par une faction importante de républicains qui veulent couper l’argent à Kiev. La plupart des dirigeants européens ont depuis insisté sur le fait que leur soutien à l’Ukraine était inébranlable.

Créé par l’Union européenne des 27 pays, le forum qui se réunit à Grenade en est déjà à sa troisième édition en seulement un an et est considéré comme une tentative de maintenir les nations qui ne sont pas encore prêtes à adhérer étroitement impliquées dans une coopération par d’autres moyens.

Tant de personnes recherchent l’adhésion ou la relation la plus étroite possible avec l’UE que cela a laissé le bloc lui-même dans un dilemme : comment peut-il se développer davantage sans être fondamentalement modifié ni s’imposer des changements afin qu’une union puisse toujours fonctionner sans problème.

Ce dilemme sera au premier plan vendredi, deuxième jour du sommet, lorsque les dirigeants de l’UE poursuivront leurs discussions uniquement entre les membres du bloc.

Casert a rapporté de Bruxelles. les rédacteurs d’Associated Press Dasha Litvinova à Talinn, Estonie ; Sylvie Corbet à Paris et Suzan Fraser à Ankara, Turke, ont contribué à ce rapport.