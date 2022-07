La guerre et les problèmes énergétiques poussent la crise climatique au second plan dans un cercle vicieux sans fin

Dans le même temps, l’Europe dévore plus largement d’énormes quantités de gaz naturel liquéfié – un combustible fossile nocif – importé des États-Unis et d’autres alliés pour tempérer sa dépendance à l’énergie russe. L’Europe revient également au charbon, le combustible fossile le plus chargé en carbone.

Tout cela alors que l’hémisphère nord traverse un été de chaleur extrême. Plus de 100 millions d’Américains sont sous alerte à la chaleur alors qu’une vague de chaleur se propage de plus en plus loin. Ils sont obligés de rester chez eux ou de chercher des lieux climatisés jusqu’à ce que la chaleur passe. L’Allemagne a connu sa journée la plus chaude de l’année. La Grèce éteint littéralement les incendies autour de sa capitale.

Les pays engagés dans la lutte contre le changement climatique sont contraints de repousser la question au second plan alors que la guerre de la Russie exacerbe une crise énergétique mondiale et une crise du coût de la vie.

Et ironiquement, la crise climatique aggrave les pénuries d’énergie dans un cercle vicieux. La chaleur extrême fait flamber certaines centrales électriques, forçant des coupures de courant, même dans les maisons qui dépendent de la climatisation pour maintenir des températures tolérables.

Presque tout le monde dans l’hémisphère nord parle de climatiseurs. Ceux qui en ont les font monter en puissance. Beaucoup de ceux qui ne pensent pas à les acheter. Cela nécessite plus d’énergie, généralement de la combustion de combustibles fossiles, et ainsi le cycle continue.

Mais il y a une réalité sur les sources d’énergie disponibles ici et maintenant. Une action lente sur la transition verte dans le passé signifie qu’il n’y a tout simplement pas assez d’énergies renouvelables pour une solution rapide.

“Nous allons devoir avaler des options inconfortables à court terme pour passer cet hiver”, a déclaré Tara Connolly, responsable de la campagne contre le gaz à l’ONG Global Witness.

Le paradoxe climatique de l’Europe

En Europe, où les températures torrides ont battu des records au Royaume-Uni et laissé des centaines de millions de personnes étouffées sur le continent, la vague de chaleur de cette semaine a révélé des lacunes dans la préparation de certains pays aux conditions météorologiques extrêmes.

“La vague de chaleur actuelle devrait inciter à plus d’action”, a déclaré Lisa Fischer, responsable du programme du groupe de réflexion environnemental basé à Londres E3G. “Cela affecte la productivité, cela affecte les fonctions de l’économie … cette boucle de rétroaction n’a pas été comprise dans le passé.”

Les effets de la crise climatique sont visibles presque partout où nous regardons : plusieurs jours de temps exceptionnellement chaud dans le nord du Groenland y ont déclenché une fonte rapide, et à l’échelle mondiale, les records de température chaude dépassent les records de température froide de 10 à 1, selon les données des États-Unis. L’administration nationale des océans et de l’atmosphère.

Mais la guerre en Russie et la crise énergétique mondiale qui a suivi ont néanmoins imposé une approche paradoxale aux dirigeants européens ces dernières semaines : alors que les gouvernements reviennent à des carburants plus sales pour surmonter leurs problèmes énergétiques immédiats, ils se précipitent également vers des sources d’énergie renouvelables pour réduire leur dépendance vis-à-vis du gaz russe et atténuer la crise climatique.

Pour réduire sa dépendance au gaz russe, l’Union européenne a dévoilé mercredi un plan de rationnement d’urgence. Le plan “Save Gas for a Safe Winter” annoncé fixe un objectif pour les 27 États membres de réduire leur demande de gaz de 15% entre août et mars de l’année prochaine. Cette réduction est basée sur la consommation moyenne de gaz des pays au cours des mêmes mois au cours des cinq années précédentes.

Parmi les mesures proposées, la Commission européenne encourage l’industrie à passer à des sources d’énergie alternatives – y compris le charbon si nécessaire – et à introduire des systèmes d’enchères qui compensent les entreprises pour la réduction de leur consommation de gaz.

“Nous assistons à une accélération de l’énergie propre … ce qui était auparavant considéré comme une action climatique fait désormais partie de la conversation sur la sécurité énergétique”, a déclaré Fischer. “(Et) il est remarquable que le Green Deal européen n’ait pas été abandonné ou abandonné” au milieu de cette période mouvementée, a-t-elle ajouté.

Connolly a déclaré que c’était “une honte absolue” qu’il ait fallu l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des impacts plus intenses de la crise climatique et une crise de la pauvreté énergétique en même temps pour amener l’Europe à accélérer sa transition verte.

“La seule bonne chose est que la transition énergétique en Europe va s’accélérer grâce à cela”, a-t-elle déclaré.

Pourtant, le retour aux énergies fossiles est inquiétant. Les gouvernements insistent sur le fait qu’ils sont temporaires, mais il peut être difficile de leur faire confiance.

Plus tôt ce mois-ci, les législateurs européens ont approuvé une mesure visant à étiqueter le gaz naturel comme une source d’énergie “verte” ou “durable”, envoyant un signal aux investisseurs pour qu’ils injectent plus d’argent dans les combustibles fossiles. Connolly a qualifié le vote de “dommageable en termes de réputation de l’Europe et des tentatives de l’Europe d’éliminer progressivement le gaz”.

Et comme l’Europe importe de plus en plus de gaz naturel liquéfié (GNL) d’endroits comme les États-Unis, elle en devient de plus en plus dépendante en tant que source d’énergie. Le continent importe tellement de la source d’énergie qu’il doit construire de nouveaux terminaux flottants juste pour la recevoir. Elle peut se sevrer du gaz russe pour de bonnes raisons, mais elle ne se sevre pas du gaz en général pour lutter contre le changement climatique.

Tout cela s’inscrit dans un contexte d’augmentation de la production de charbon en Chine – qui a produit plus de charbon que jamais l’année dernière alors que ses centrales électriques luttaient pour répondre à la demande d’électricité, sapant les plans de réduction des émissions de carbone. Là aussi, 900 millions de personnes vivent une vague de chaleur éprouvante qui devrait durer des semaines.

Connolly a déclaré qu’un retour temporaire au charbon dans cette crise énergétique était compréhensible.

“Mais quel est le plus long terme?” elle a demandé. Les groupes climatiques exhortent les gouvernements européens à donner la priorité aux investissements durables dès maintenant afin d’établir un plan plus propre pour le continent qui ne dépend pas de la Russie.

“D’ici l’hiver prochain, nous aurons eu trois ans pour faire de grands progrès dans le développement de nos technologies d’économie d’énergie – insultant les bâtiments et les maisons – et développer les énergies renouvelables aussi rapidement que possible”, a-t-elle déclaré.

Le monde regarde les mouvements de Biden

Alors que les températures montaient en flèche aux États-Unis cette semaine, le président Biden a parlé mercredi au pays de l’urgence de la crise climatique et y a renouvelé une discussion autour de la déclaration d’une soi-disant urgence climatique.

Biden a présenté les actions que son bureau pourrait entreprendre pour lutter contre la crise climatique et a annoncé des milliards de dollars de financement pour les communautés confrontées à une chaleur extrême. Mais le président américain a déclaré qu’il « ouvrait les pièges de la totalité » de son autorité pour émettre une urgence nationale qui débloquerait de nouvelles ressources fédérales et lui permettrait de limiter le forage pétrolier fédéral.

Le rythme de la réponse de Biden a laissé les experts et les défenseurs du climat déçus.

Il “a pris des mesures climatiques utiles mais de petit calibre” mercredi, a déclaré le militant pour le climat Bill McKibben. écrit sur Twitter . “Le plus gros test : va-t-il déclarer une urgence climatique totale… Les prochaines semaines seront cruciales.”

Et une grande partie du monde regarde les mouvements de Biden avec intérêt. Les États-Unis sont le plus grand émetteur de carbone au monde et portent la plus grande responsabilité historique de la crise climatique. Bien que Biden se soit engagé à réduire de moitié les émissions américaines d’ici 2030, son programme climatique a été torpillé la semaine dernière par un sénateur de son propre parti, Joe Manchin, un représentant de l’État du charbon qui a résisté aux objectifs climatiques du président.

“Nous avons besoin que les États-Unis intensifient, non seulement pour l’enjeu climatique, mais parce que la coopération climatique est l’un des rares domaines de coopération multilatérale qui fonctionne encore et fonctionne bien”, a déclaré Fischer. “C’est l’un des rares domaines où nous avons la Chine et d’autres autour de la table et où nous travaillons avec d’autres, et c’est extrêmement important.”