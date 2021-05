La guerre et les catastrophes climatiques ont déplacé un record de 55 millions de personnes en 2020 au milieu des verrouillages mondiaux, selon une étude

Alors que les chiffres augmentent régulièrement depuis plus d’une décennie, selon les rapports annuels du centre basé à Genève, des tempêtes, des inondations et des conflits féroces ont déplacé plus de personnes dans leur propre pays en 2020 – malgré la pandémie mondiale – que dans toute autre année. couverts par le reporting de l’IDMC.

55 millions de personnes vivaient dans #internaldisplacement à la fin de 2020; 23,4 millions de moins de 18 ans et 2,6 millions de plus de 65 ans Une assistance personnalisée est vitale et les estimations démographiques peuvent servir de première étape pour concevoir un soutien plus inclusif pour #IDPs. https://t.co/EOiZxNChbPpic.twitter.com/W0Yr6QcvL8 – IDMC (@IDMC_Geneva) 20 mai 2021

De façon choquante, le rapport a révélé que les personnes déplacées à l’intérieur du pays étaient plus nombreuses que les réfugiés, ceux qui fuient vers un autre pays, dans un rapport de deux pour un.

Le centre de recherche, qui fait partie du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), a également averti que leurs chiffres étaient probablement un «Sous-estimation significative» alors que les restrictions de voyage liées à la pandémie mondiale ont contrarié les efforts visant à collecter des données avec plus de précision.

«Il est choquant que quelqu’un ait été forcé de fuir son domicile à l’intérieur de son propre pays à chaque seconde l’année dernière,» a déclaré le secrétaire général du CNRC, Jan Egeland. «Nous ne parvenons pas à protéger les personnes les plus vulnérables du monde contre les conflits et les catastrophes.»

Environ 48 millions des 55 millions au total ont été déplacés dans leur pays d’origine à la suite d’un conflit interne, tandis que les sept millions restants ont été contraints de fuir des catastrophes naturelles.

Les groupes extrémistes opérant dans des pays comme l’Éthiopie, le Mozambique et le Burkina Faso, ainsi que les conflits persistants dans des pays comme le Congo, la Syrie et l’Afghanistan ont été les principaux moteurs du déplacement humain en 2020.

Le reste a été causé par de nombreuses saisons cycloniques particulièrement intenses dans les Amériques et les régions de l’Asie-Pacifique, ainsi que par des saisons des pluies prolongées au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne, aggravant encore le sort des personnes déplacées dans le monde entier.

Le plus grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays a été trouvé en Chine (cinq millions), au milieu d’inondations régulières et catastrophiques, suivi du Bangladesh et des Philippines, qui ont chacun vu environ 4,4 millions de personnes déplacées.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!