Un seul membre du personnel de la Maison Blanche a-t-il déjà tenu dans ses bras un soldat américain mourant alors qu’il se vidait de son sang, appelant sa mère ? L’un d’entre eux a-t-il déjà chargé les corps imbibés de sang de ses blessés et tués dans un hélicoptère d’évacuation médicale, puis a enduré des nuits blanches en pensant aux visites que leurs familles sont sur le point de recevoir et à la destruction de leur vie et de leurs rêves qui s’ensuit ?

Ce sont les premières questions qui me sont venues à l’esprit lorsque j’ai vu le rapport de Politico que l’administration Biden promeut la guerre en Ukraine parce qu’elle est bonne pour les affaires américaines. Je pense que les membres de l’administration n’auraient pas pu vivre ces choses parce que, s’ils l’avaient fait, et s’ils avaient eu une once d’humanité en eux, ils n’auraient pas pu promouvoir la guerre au motif que « c’est bon pour les affaires ».

Apparemment, plusieurs collaborateurs de la Maison Blanche ont été impliqués dans cette abomination parce que Politico est assez spécifique :

La Maison Blanche a discrètement exhorté les législateurs des deux partis à présenter les efforts de guerre à l’étranger comme un potentiel boom économique national. Les assistants ont distribué des points de discussion aux démocrates et aux républicains qui ont soutenu les efforts continus visant à financer la résistance ukrainienne pour faire valoir que cela est bon pour les emplois américains, selon cinq assistants et législateurs de la Maison Blanche familiers avec cet effort et qui ont accordé l’anonymat à parler librement.

L’administration Biden craint de ne pas pouvoir vendre son programme d’aide le plus récent sur la base de ses mérites et pour des raisons de sécurité nationale, car « les points de discussion sont une reconnaissance implicite du fait que l’administration a du travail à faire pour vendre sa demande supplémentaire d’aide étrangère de 106 milliards de dollars – et qu’en parler ouvertement sous le couvert des intérêts de sécurité nationale n’a pas suffi », déclare Politico.

Le caractère répréhensible de ces commentaires ne peut être surestimé. L’administration de Biden est peuplée d’un certain nombre de «élites» qui connaissent probablement, au moins dans un sens théorique et intellectuel, le dicton de John Stuart Mill : « La guerre est une chose laide ». Mais bon, si c’est bon pour les affaires, en particulier dans les États en transition électorale, allons-y.

Je suis assez vieux pour me rappeler comment la gauche a reproché à George Bush, Dick Cheney et d’autres membres du Parti républicain l’argument selon lequel ils voulaient la guerre parce qu’elle était bonne pour leurs partisans du grand capital. Je n’ai jamais accordé de crédit à ces arguments parce que je pensais qu’aucun Américain ne pouvait être assez méchant pour soutenir la guerre comme une excuse pour le grand capital. L’administration Biden m’a fait changer d’avis.

Mon mépris et mon dégoût pour ces gens ne connaissent aucune limite.

John Lucas est un avocat à la retraite qui a jugé et plaidé diverses affaires, notamment devant la Cour suprême des États-Unis. Avant d’entrer à la faculté de droit de l’Université du Texas, il a servi dans les forces spéciales de l’armée en tant qu’enrôlé, puis a obtenu son diplôme de l’Académie militaire américaine de West Point en 1969. Il est un Ranger de l’armée qui a combattu au Vietnam en tant que chef de peloton d’infanterie. Il est marié et père de cinq enfants. Lui et sa femme vivent désormais en Virginie. John est également publié sur johnalucas6.substack.com.