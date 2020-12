Nigel Farage a déclaré la victoire à la suite de l’accord sur le Brexit conclu par Boris Johnson aujourd’hui après quatre ans de disputes.

Le chef du Brexit Party a annoncé que l’histoire avait été faite, avec aujourd’hui dans les mémoires comme le jour « les gens battent les politiciens » et Boris comme « l’homme qui a terminé le travail ».

S’adressant à Twitter pour critiquer et féliciter les efforts de Johnson, le Brexiteer a écrit: « Aussi mécontent que je puisse être à propos de certains détails, dans 100 ans, les enfants à l’école liront que les gens ont battu les politiciens. »

Il a posté une vidéo de lui-même parlant à Talk Radio, dans laquelle il a proclamé «la guerre est finie».

Le chef du Brexit Party, Nigel Farage (photo), a annoncé que l’histoire avait été faite, avec aujourd’hui dans les mémoires comme le jour « le peuple battra les politiciens »

S’adressant à l’émission, Farage a déclaré: « Il [Boris Johnson] et Michael Gove étaient les deux hauts responsables politiques conservateurs, que lorsque le référendum a eu lieu, bien que tard dans la journée, mais ce n’est pas le but, ils ont eu le courage de soutenir le Brexit. Et Dieu merci, ils l’ont fait. Donc, oui, Boris sera considéré comme l’homme qui a terminé le travail.

Il a poursuivi en suggérant qu’en dépit d’un compromis de Johnson sur le contrôle des pêches, le chef avait créé un « nouveau traité qui est un peu plus proche d’un accord de partenariat ».

Farage a ajouté: « Peut-être pas parfaitement. Mais oui, il a fait ce qu’il avait dit qu’il ferait dans son ensemble. Je soupçonne que sur certains détails, comme nous serons de retour en charge de nos pêches, l’histoire peut juger certains de ces aspects un peu plus sévèrement, mais sur les gros.

Boris Johnson (photographié en train de parler à Ursula von der Leyen par lien vidéo aujourd’hui) a déclaré que le Royaume-Uni pouvait désormais profiter des avantages du Brexit

‘La guerre est finie. Cela dure depuis des décennies dans ce pays depuis la rébellion de Maastricht, il n’a jamais disparu. La lutte pour savoir si nous devons faire partie des structures européennes ou non.

Et maintenant, nous sommes sortis, sans doute avec un nouveau traité qui est un peu plus proche d’un accord de partenariat. Ce n’est pas parfait, mais mon Dieu. C’est encore du progrès.

Boris Johnson est entré dans l’histoire en scellant les futurs termes commerciaux pour éviter une scission chaotique lorsque la période de transition se terminera le 1er janvier, après que Lord Frost et Michel Barnier aient écrasé un texte de 2000 pages.

Downing Street a déclaré que l’accord était une « nouvelle fantastique » – M. Johnson étant désormais prêt à organiser une conférence de presse.

Ursula von der Leyen a déclaré lors de son propre briefing à Bruxelles (à droite) que les termes étaient « justes et équilibrés »

Downing Street a publié des images de M. Johnson et Mme von der Leyen donnant leur approbation finale à l’accord commercial

Une source de haut rang n ° 10 a déclaré: « Tout ce que le public britannique avait promis lors du référendum de 2016 et lors des élections générales de l’année dernière est livré par cet accord.

«Nous avons repris le contrôle de notre argent, de nos frontières, de nos lois, de notre commerce et de nos eaux de pêche.

«L’accord est une excellente nouvelle pour les familles et les entreprises de toutes les régions du Royaume-Uni. Nous avons signé le premier accord de libre-échange basé sur des droits de douane nuls et des quotas nuls jamais atteint avec l’UE ».

Ursula von der Leyen a déclaré lors de son propre briefing à Bruxelles que les termes étaient «équilibrés». «Nous avons enfin trouvé un accord. C’était une route longue et sinueuse, mais nous avons beaucoup à montrer pour cela », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que l’UE avait protégé son marché unique et obtenu «cinq ans et demi de prévisibilité pour nos communautés de pêcheurs et des outils puissants pour encourager» l’accès à se poursuivre par la suite.

Mme von der Leyen a déclaré que son sentiment primordial était le soulagement. «Se séparer est une si douce douleur», a-t-elle ajouté.