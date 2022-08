La guerre entre l’Ukraine et la Russie “entre dans une nouvelle phase” alors que les armées se déplacent vers le sud vers l’oblast de Kherson, en Crimée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La guerre entre la Russie et l’Ukraine est “sur le point d’entrer dans une nouvelle phase”, ont déclaré samedi des responsables du renseignement britannique.

UK Defence Intelligence a déclaré dans un rapport de renseignement que les forces russes étaient “certainement en train de se rassembler” dans le sud de l’Ukraine et que les combats stratégiques se déplaceraient désormais de la région du Donbass dans l’est de l’Ukraine vers la zone située entre l’oblast de Mykolaïv, Kherson et la péninsule de Crimée, dans le Sud.

“La guerre de la Russie avec l’Ukraine est sur le point d’entrer dans une nouvelle phase, les combats les plus violents se déplaçant sur une ligne de front d’environ 350 km s’étendant au sud-ouest de près de Zaporizhzhya à Kherson, parallèlement au fleuve Dniepr”, a déclaré le ministère britannique de la Défense.

“Les forces russes se massent presque certainement dans le sud en prévision de la contre-offensive de l’Ukraine ou en préparation d’un éventuel assaut”, ajoute le rapport du renseignement.

Le ministère britannique de la Défense a également détaillé un mouvement majeur de troupes, de chars et de véhicules de soutien russes dans la région sud.

“De longs convois de camions militaires russes, de chars, d’artillerie remorquée et d’autres armes continuent de s’éloigner de la région ukrainienne du Donbass et se dirigent vers le sud-ouest. Des équipements auraient également été déplacés de Melitopol, Berdiansk, Marioupol occupés par la Russie et de la Russie continentale via le pont de Kertch en Crimée”, indique la mise à jour des renseignements.

“Des groupes tactiques de bataillons (BTG), qui comprennent entre 800 et 1 000 soldats, ont été déployés en Crimée et seraient presque certainement utilisés pour soutenir les troupes russes dans la région de Kherson”, ajoute le rapport, notant qu’un autre BTG rejoindrait probablement ces forces. “dans les jours à venir.”

Après plus de 160 jours de combats dans une guerre qui, selon de nombreux experts, aurait duré moins de deux semaines, l’Ukraine a lancé avec succès des contre-attaques et regagné des territoires sur son front oriental qui étaient autrefois occupés par la Russie.

Le pays a également réussi à cibler les infrastructures de transport essentielles que la Russie utilisait pour aider les forces sur ses lignes de front.

“Les forces ukrainiennes concentrent leur ciblage sur les ponts, les dépôts de munitions et les liaisons ferroviaires avec une fréquence croissante dans les régions du sud de l’Ukraine, y compris l’embranchement ferroviaire stratégiquement important qui relie Kherson à la Crimée occupée par la Russie, utilisant presque certainement une combinaison de bloquer, endommager, dégrader, nier, détruire et perturber les effets pour tenter d’affecter la capacité de la Russie à se réapprovisionner logistiquement », indique le rapport.

Le rapport intervient alors que les autorités ukrainiennes ont réagi et ont répondu à une offensive russe à Kherson le mois dernier.