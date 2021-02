Une guerre entre les États-Unis et la Chine est plus probable que jamais alors qu’une crise croissante se prépare à Taiwan, ont averti les experts.

Les actions de plus en plus agressives de Pékin conduisent à un « point critique dangereux » vers un conflit qui attirerait probablement d’autres grandes puissances, selon un rapport alarmant.

Les menaces de la Chine se sont intensifiées ces derniers mois avec des troupes mises en état de préparation à l’invasion et des incursions répétées dans l’espace aérien taïwanais.

Désormais, un rapport effrayant du groupe de réflexion du Council on Foreign Relations a averti qu’une «crise grave» pourrait se préparer en 2021 suite à «l’intensification de la pression politique et économique de la Chine contre Taiwan».

L’annuel du CFR Enquête sur les priorités préventives des experts en politique étrangère ont déclaré que l’affrontement potentiel dans la région était devenu un «conflit de haut niveau» pour la première fois en 13 ans d’histoire.

Les experts ont déclaré que Taiwan «est en train de devenir le point d’éclair le plus dangereux au monde pour une possible guerre impliquant les États-Unis, la Chine et probablement d’autres grandes puissances».

Les auteurs du rapport disent que l’administration de Joe Biden doit changer et clarifier sa stratégie pour empêcher une guerre totale dans la région.

« L’objectif stratégique des États-Unis concernant Taiwan devrait être de préserver son autonomie politique et économique, son dynamisme en tant que société libre et la dissuasion alliée aux États-Unis – sans déclencher une attaque chinoise contre Taiwan », disent-ils.

Tout conflit ouvert entre les superpuissances nucléaires pourrait être dévastateur pour les deux pays et pour d’autres de la région.

Joe Biden, qui a adopté une position anti-guerre lors de l’élection, a déclaré au début du mois qu’il s’attend à ce que la future rivalité avec la Chine prenne la forme d’une «concurrence extrême» plutôt que d’un conflit.

Dans le même temps, la Chine a envoyé deux navires de la garde côtière dans les eaux territoriales japonaises au milieu des tensions persistantes au sujet des îles contestées de la mer de Chine orientale.

Deux navires armés – l’un équipé d’un canon – ont navigué à proximité des îles inhabitées de Senkaku, contrôlées par le Japon et revendiquées par la Chine.

L’incursion provocatrice est intervenue après que la Chine a promulgué une nouvelle « loi sur la garde côtière » – également connue sous le nom de loi « feu ouvert » – qui permet aux forces maritimes de tirer sur tout navire étranger considéré comme une menace pour sa souveraineté nationale.

Le mois dernier, Pékin a envoyé des dizaines de bombardiers et d’avions de combat à Taiwan dans un défi clair aux États-Unis quelques jours après l’administration de Joe Biden.

Le porte-parole du ministère de la Défense, Wu Qian, a fait allusion à une invasion à grande échelle si l’île autonome se dirige vers l’indépendance totale.

Il a dit: « Nous disons sérieusement à ces forces indépendantistes de Taiwan: ceux qui jouent avec le feu se brûleront, et l’indépendance de Taiwan signifie la guerre. »

Biden a répondu en disant que son soutien à Taiwan est « solide comme le roc ».

TEST DE RÉSOLUTION

Pendant ce temps, un document explosif de la Maison Blanche – déclassifié par Donald Trump dans ses dernières semaines – a révélé un plan américain pour s’attaquer directement à la Chine si elle attaquait Taiwan.

Taiwan, une nation de 25 millions d’habitants, s’est séparée du contrôle chinois après la Seconde Guerre mondiale, et n’a jamais capitulé en 1949 après la guerre civile chinoise.

Depuis lors, elle lutte pour l’indépendance, mais récemment, Pékin a activement poursuivi sa réunification et le président Xi Jinping a menacé d’utiliser la force pour atteindre cet objectif.

Les incursions répétées de la Chine dans l’espace aérien taïwanais visent à épuiser ses forces de défense et à tester la résolution des États-Unis, a déclaré Justin Hastings, professeur en relations internationales à l’Université de Sydney.

Prof Hastings a déclaré à news.com.au La rhétorique de la Chine devenait de plus en plus «belliqueuse».

Il a déclaré: «Ils disent qu’ils résoudront le problème de Taiwan même si ce n’est pas pacifique et qu’ils se réservent le droit d’utiliser l’armée.

«Maintenant que la Chine monte et devient plus agressive, on ne sait pas comment les États-Unis peuvent dissuader la Chine.

«Il y a aussi la situation dans laquelle la Chine est incitée à tester la résolution des États-Unis sous la nouvelle administration Biden et il n’est pas clair si la Chine sera prête à attendre éternellement.»

Les tensions militaires entre les États-Unis et la Chine se sont aggravées sous l’administration Trump alors que le président a également lancé une guerre commerciale.

Biden s’est entretenu avec le président Xi pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir la semaine dernière.

Il l’a pressé sur les droits de l’homme et la sécurité – y compris « les actions de plus en plus affirmées de Xi dans la région, y compris envers Taiwan », a déclaré la Maison Blanche.

Une semaine plus tôt, M. Biden avait déclaré que Xi « n’avait pas d’os démocratique dans son corps », mais avait signalé qu’il allait réinitialiser la politique américaine et chercher à éviter les conflits.

Il a déclaré à CBS: «Je lui ai toujours dit que nous n’avons pas besoin d’avoir un conflit. Mais il y aura une concurrence extrême.

«Je ne vais pas le faire comme Trump l’a fait. Nous allons nous concentrer sur les règles internationales de la route. »

En septembre, la Chine a promis de « combattre l’Amérique jusqu’au bout » au milieu des révélations que l’US Navy cherche à surdimensionner sa puissante flotte de combat.