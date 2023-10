La guerre entre la Russie et l’Ukraine est en direct : les responsables russes discuteront de la révocation d’un traité nucléaire clé ; deux morts dans des bombardements dans le sud de l’Ukraine

Les enquêteurs de l’ONU et locaux cherchent des réponses dans le village de Hroza à Kharkiv après l’une des frappes aériennes les plus meurtrières de la guerre. La grève de jeudi a réduit en ruines l’unique café et magasin du village et tué près de 52 personnes rassemblées pour la veillée funèbre d’un soldat, selon le président Volodymyr Zelenskiy et d’autres hauts responsables de Kiev. Seules six personnes présentes dans le café ont survécu.