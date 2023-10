La guerre entre la Russie et l’Ukraine est en direct : Kiev affirme avoir déjoué l’incursion à la frontière à Soumy ; Poutine arrive au Kirghizistan

« Les saboteurs ont tenté de franchir la frontière ukrainienne et avaient l’intention de se diriger plus loin vers l’une des infrastructures civiles critiques », rapporte-t-il sur l’application de messagerie Telegram.

Les évènements clés

maintenant 03.12 HAE La zone portuaire d’Odessa à nouveau visée par des frappes nocturnes de drones russes

L’Ukraine avait affirmé plus tôt avoir abattu 28 drones lancés dans la nuit, mais il semble que cinq du total lancé par la Russie aient réussi. Suspilne rapporte que « des maisons privées et des entrepôts ont été endommagés » et « des incendies ont eu lieu » dans la zone portuaire de Odessa. Une femme âgée aurait été blessée.

Une photographie du bureau du procureur général d’Ukraine a été publiée ce matin, montrant les dommages causés à un entrepôt de céréales à la suite de la grève.