La guerre entre la Russie et l’Ukraine est en cours : les infrastructures du port d’Odessa ont été endommagées lors d’une attaque nocturne, selon des responsables ukrainiens

– l’AFP et Reuters

À la suite de l’attaque, un incendie s’est déclaré dans un immeuble non résidentiel de la ville d’Odessa, le centre administratif de la région d’Odessa, mais a été rapidement éteint, a écrit Kiper sur l’application de messagerie Telegram.

Une femme a été blessée et les infrastructures portuaires ont été endommagées lors de l’attaque nocturne de missiles et de drones russes, Oleh Kiper gouverneur de la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, a déclaré lundi matin.

Ils ont affirmé que les 19 Shahed et les 11 Kalibr « avaient été abattus ».

Les Forces de défense du sud de l’Ukraine ont déclaré que la Russie avait dirigé 19 drones et 2 missiles supersoniques Onyx sur Odessa et tiré 12 missiles Kalibr.

Ils comprennent que les infrastructures portuaires sont une priorité pour notre région et qu’elles sont protégées de manière fiable. Mais c’est la raison pour laquelle l’attaque qui a eu lieu ce soir a été à la fois massive et combinée.

Depuis juillet, lorsque Moscou s’est retirée d’un accord négocié par l’ONU autorisant des expéditions sûres de céréales via la mer Noire, la Russie a intensifié ses attaques contre les infrastructures d’exportation de céréales ukrainiennes dans les régions du sud d’Odessa et de Mykolaïv.

Les évènements clés

Une attaque de drone ukrainien sur la région russe de Koursk a endommagé plusieurs maisons privées et un bâtiment administratif, tandis que deux drones lancés par l’Ukraine ont été détruits au-dessus de la région de Belgorod, ont annoncé lundi les gouverneurs locaux.

Cependant, l’ISW affirme que « la contre-offensive ukrainienne se trouve dans une phase extrêmement dynamique » et que l’organisation n’est « pas prête à offrir des prévisions fiables sur les événements malgré les récents indicateurs positifs ».

Il a toutefois noté que les forces russes semblent avoir engagé leurs forces sur des lignes défensives initiales et n’ont jusqu’à présent pas pris la décision de se replier sur d’autres lignes de défense préparées.

L’ISW affirme que des sources russes rapportent que les forces ukrainiennes sont entrées dans Verbove le 22 septembre et ont poursuivi leurs opérations dans la région jusqu’à samedi. Le rapport fait également état de spéculations parmi les forces russes selon lesquelles une attaque ukrainienne dans la région pourrait isoler le 56e régiment du VDV, mais ne donne pas d’évaluation sur ces affirmations.

Le rapport de ce soir couvre une situation très dynamique dans la contre-offensive de l’UKR en cours près d’Orikhiv en w. Zaporizhia. La situation tactique évolue probablement rapidement et il est trop tôt pour prédire si UKR réalisera une percée opérationnelle dans le secteur🧵 https://t.co/9buwsYlhky pic.twitter.com/2F3pg3HnfP

Selon son dernier rapport , les forces ukrainiennes ont lancé un assaut à l’extrémité sud d’un saillant qui a pénétré les lignes russes. Les forces russes dans la zone proche de Novoprokopivka seraient sur la défensive, l’ISW affirmant que des unités russes distinctes sur les flancs ouest et est du saillant ont été engagées dans des contre-attaques dans le but de soulager la pression croissante.

il y a 44 mois 01.02 HAE Résumé d’ouverture

Bienvenue dans notre couverture continue de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. C’est Royce Kurmelov et voici un aperçu des dernières nouveautés pour vous mettre au courant.

Des alertes aux raids aériens ont retenti dans toutes les régions ukrainiennes tôt lundi matin, l’armée de l’air avertissant de l’arrivée de frappes de missiles et de drones. Des explosions ont été signalées à Kryvy Rih et dans la ville portuaire d’Odessa, sur la mer Noire, qui ont été la cible de tirs soutenus de drones et de missiles.

Les attaques ont fait au moins un blessé selon le gouverneur régional et endommagé les infrastructures de la ville. Les forces russes ont intensifié leurs attaques contre les infrastructures portuaires ces dernières semaines, alors que l’Ukraine cherche des itinéraires alternatifs pour maintenir ses expéditions de céréales.

Pendant ce temps, deux personnes ont été tuées après que des bombardements russes ont frappé la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine. Le gouverneur de la région a déclaré qu’au moins huit personnes avaient également été blessées dans l’attaque alors que les forces armées ukrainiennes répondaient aux avancées russes dans l’est et le sud.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes affirme que ses combattants ont repoussé les attaques russes contre deux villages près de Bakhmut. Les forces russes avaient « tenté de restaurer les positions perdues près de Klishchiivka… mais sans succès ».

Dans d’autres nouvelles:

L’Ukraine a lancé une attaque de drones sur la région russe de Koursk, qui a endommagé plusieurs maisons privées et un bâtiment administratif. Deux autres drones ukrainiens ont été détruits au-dessus de la région de Belgorod. Aucune victime n’a été signalée lors de l’attaque.

Le maire de Koursk en Russie a dû annuler la célébration des feux d’artifice de la Journée de la ville de Koursk après un drone ukrainien a frappé un bâtiment administratif , endommageant le toit. D’autres explosions ont été signalées.

Volodymyr Zelenskiy a remis des récompenses à deux volontaires polonais lors d’une escale en Pologne samedi, mais n’a rencontré aucun responsable dans un contexte de relations tendues entre Kiev et Varsovie concernant les importations de céréales.

Un opposant russe emprisonné a été transféré dans une prison à sécurité maximale en Sibérie, où il a été placé dans une minuscule « cellule disciplinaire », a déclaré son avocat Vadim Prokhorov.

La suspension des exportations de pétrole par la Russie limitera probablement l’offre déjà limitée sur le marché mondial. et auront le plus grand impact sur les pays qui dépendent des approvisionnements en carburant russes, a déclaré le ministère britannique de la Défense. Dans sa dernière mise à jour des renseignements, le ministère a déclaré que les Russes avaient probablement été confrontés à des pénuries localisées d’essence et de diesel ces dernières semaines.

Le pape François a déclaré que l’industrie de l’armement était l’un des principaux moteurs du « martyre » du peuple ukrainien. dans la guerre avec la Russie, affirmant que les pays ne devraient pas « jouer à des jeux » en promettant des armes et en les retenant ensuite, car cela ne ferait qu’entretenir leur misère. L’Associated Press rapporte que le pontife a semblé faire référence à l’annonce récente de la Pologne selon laquelle elle n’envoyait plus d’armes en Ukraine lorsque les journalistes l’ont interrogé sur la guerre alors qu’il revenait à Rome après une visite à Marseille, en France.

Le chef de l’oblast de Donetsk, installé par la Russie, a imposé un couvre-feu interdisant la présence de civils dans les rues et dans les lieux publics de 23 heures à 4 heures du matin. du lundi au vendredi, a rapporté Reuters. Denis Pouchiline a publié dimanche un décret interdisant les rassemblements, rassemblements et manifestations, ainsi que d’autres événements de masse, dans les parties contrôlées par la Russie de l’oblast de Donetsk – à moins qu’ils ne soient autorisés par le quartier général opérationnel local pour répondre à une menace militaire.

La Commission européenne a envoyé 1,5 milliard d’euros supplémentaires d’aide macrofinancière à l’Ukraine. La commission a promis un total de 18 milliards d’euros en Ukraine – le pays a déjà reçu 12 milliards d’euros. Les fonds servent au maintien des services publics essentiels, tels que les hôpitaux, les écoles et les logements pour les citoyens relocalisés, ainsi qu’au paiement des salaires et des retraites.