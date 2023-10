La guerre entre la Russie et l’Ukraine est en cours : le Royaume-Uni accuse la Russie de projeter d’exploiter la mer Noire ; Les États-Unis transfèrent des munitions iraniennes confisquées à l’Ukraine

Volodymyr Zelenski s’efforce de doter l’Ukraine de davantage de systèmes de défense aérienne à l’approche de l’hiver. L’hiver dernier, les forces russes ont délibérément ciblé les infrastructures ukrainiennes, coupant l’électricité et le gaz à un moment où le chauffage était nécessaire. Un plus grand nombre de systèmes de défense aérienne pourraient contribuer à empêcher que cela ne se reproduise.

La marine ukrainienne a déclaré mercredi que 12 navires supplémentaires étaient prêts à entrer dans un couloir de navigation de la mer Noire. en route vers les ports ukrainiens et que 10 autres navires étaient prêts à quitter les ports du pays. Le porte-parole de la Marine, Dmytro Pletenchuk, a fait ces remarques alors que l’Ukraine tente de défier le blocus russe de facto sur les exportations ukrainiennes via la mer Noire, après que Moscou s’est retiré en juillet d’un accord qui permettait à Kiev d’exporter des céréales en toute sécurité.

La journaliste indépendante ukrainienne primée Victoria Roshchyna est sans nouvelles depuis le 3 août. Elle faisait un reportage depuis un territoire ukrainien occupé par la Russie, a déclaré aujourd’hui la Fondation internationale des femmes dans les médias (IWMF). Roshchyna faisait des reportages depuis les lignes de front de l’invasion de l’Ukraine par la Russie depuis le début de la guerre en février 2022, et avait déjà été capturée par les forces russes en mars 2022 et détenue pendant 10 jours à Berdiansk.

L’ancienne journaliste de la télévision d’État russe Marina Ovsiannikova, qui s’est précipitée dans un journal télévisé avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Arrêtez la guerre » et « Ils vous mentent », a été condamnée à huit ans et demi de prison. par contumace mercredi. Ovsiannikova a été reconnue coupable de « diffusion sciemment de fausses informations sur les forces armées russes », selon un communiqué publié par le tribunal sur Telegram. Ovsiannikova, 45 ans, a fui la Russie avec sa fille pour un pays européen non précisé il y a un an après avoir échappé à son assignation à résidence, selon son avocat, affirmant qu’elle n’avait aucune affaire à répondre.