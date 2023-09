La guerre entre la Russie et l’Ukraine est en cours : Kiev obtient une nouvelle aide militaire américaine de 325 millions de dollars ; Zelenskiy se rendra au Canada et s’adressera au Parlement

Les évènements clés

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy est en visite Canadarencontrer premier ministre Justin Trudeau et aborder le Parlement canadien dans Ottawaa déclaré le bureau de Trudeau dans un communiqué jeudi soir, après la fin de la visite de Zelenskiy aux États-Unis.

«Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd’hui que le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, se rendra au Canada du 21 au 22 septembre 2023», a indiqué le bureau de Trudeau.

Zelenskiy était dans Washington jeudi, où il a rencontré les législateurs américains et le président Joe Biden, un jour après s’être adressé en personne au Conseil de sécurité de l’ONU pour la première fois depuis l’invasion russe de l’Ukraine.

Pendant son séjour au Canada, Zelenskiy se rendra également Toronto rencontrer des chefs d’entreprise canadiens pour renforcer les investissements du secteur privé dans l’avenir de l’Ukraine, a déclaré le bureau du premier ministre canadien.

« Le Canada reste inébranlable dans son soutien au peuple ukrainien alors qu’il lutte pour sa souveraineté et sa démocratie, ainsi que pour nos valeurs communes comme le respect de la primauté du droit, de la liberté et de l’autodétermination », a déclaré Trudeau dans un communiqué.

« J’ai hâte d’accueillir le président Zelenskiy au Canada », a déclaré le Premier ministre canadien.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, à gauche, salue le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy sous le regard de son épouse Olena Zelenska alors qu’ils arrivent à l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa. Photographie : Justin Tang/AP

En juin, Trudeau a effectué un voyage inopiné dans une région déchirée par la guerre. Kyivoù il a rendu hommage à un mémorial aux soldats ukrainiens tués en combattant les forces pro-russes depuis 2014, a rencontré Zelenskiy et s’est adressé au parlement ukrainien.

Canada, membre de l’OTANqui compte l’une des plus grandes diasporas ukrainiennes au monde, a fourni une assistance militaire et financière à Kiev depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. Elle s’est également jointe à d’autres alliés occidentaux pour imposer des sanctions à la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine.

« Depuis le début de l’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie, le Canada a accueilli plus de 175 000 Ukrainiens », a déclaré jeudi le bureau de Trudeau.

Les visites de Zelenskiy aux États-Unis et au Canada interviennent alors que la contre-offensive ukrainienne de l’été a frappé les défenses russes tenaces, et que le temps plus froid et plus humide rendra bientôt de nombreuses routes rurales impraticables aux véhicules lourds.