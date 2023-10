En savoir plus

Certaines parties de la ville se trouvent à moins de 35 km de la frontière russe et sont soumises à des attaques quasi quotidiennes de roquettes et de missiles russes qui peuvent frapper avant que les habitants ne puissent atteindre les abris.

Alors que de nombreuses écoles des régions de première ligne ont été contraintes d’enseigner en ligne tout au long de la guerre, Kharkiv a organisé environ 60 salles de classe séparées dans ses stations de métro avant la rentrée scolaire qui a débuté le 1er septembre, créant ainsi un espace permettant à plus de 1 000 enfants d’y étudier.

La métropole de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, construira la première école entièrement souterraine du pays pour protéger les élèves des fréquentes attaques à la bombe et aux missiles russes, a déclaré le maire de la ville.

il y a 1h 01h50 HAE

L’Ukraine abat 29 drones et un missile de croisière lancés par la Russie

L’Ukraine a détruit 29 des 31 drones lancés par la Russie et un missile de croisière, a annoncé mardi son armée de l’air via Reutersla plupart ciblant les régions de Mykolaïv et de Dnipropetrovsk.

Les attaques nocturnes se sont déroulées en plusieurs vagues et ont duré plus de trois heures, avait déclaré plus tôt le commandement sud des forces ukrainiennes.

Reuters n’a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.