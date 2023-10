La guerre entre Israël et le Hamas risque d’accentuer la démondialisation et l’inflation

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans le bulletin d’information Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici. Vous pouvez écouter une version audio de la newsletter en cliquant sur le même lien.

L’économie mondiale est confrontée à une énorme incertitude liée à la guerre entre le Hamas et Israël au Moyen-Orient, en plus de la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine. Ces conflits ne menacent pas seulement les régions où ils se déroulent ; ils pourraient également mettre à mal l’interconnectivité affaiblie qui subsiste entre les plus grandes économies du monde.

Le économie mondiale est devenue plus intégrée au cours du siècle dernier. Les chaînes d’approvisionnement internationales se sont développées et la technologie a progressé de façon exponentielle, favorisant la libre circulation du commerce, des capitaux et de l’information à l’échelle mondiale.

Cette interconnectivité est connue sous le nom de mondialisation. Elle s’est intensifiée dans la seconde moitié du XXe siècle après la réunification de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et s’est encore accrue à mesure que la Chine est devenue un poids lourd du commerce international.

Cependant, depuis la crise financière mondiale de 2008, nombreux sont ceux qui affirment que ces liens ont commencé à s’affaiblir. Cherchant à stabiliser leur économie, de nombreux pays ont commencé à mettre en place des politiques protectionnistes visant à protéger leurs industries nationales de la concurrence étrangère, selon une analyse récente de Wells Fargo.

Le démantèlement de ces liens économiques s’appelle la démondialisation.

Certains économistes affirment que la mondialisation est tout simplement au point mort, tandis que d’autres affirment qu’elle s’inverse carrément, avec la guerre tarifaire menée par l’administration Trump avec la Chine, la pandémie de Covid-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie comme catalyseurs.

Les économistes de Wells Fargo ont récemment adopté une position baissière. Selon eux, l’ère de la mondialisation est révolue. En plus de l’augmentation des restrictions commerciales « préjudiciables », ils soulignent une forte baisse des flux d’investissements directs étrangers dans le monde.

Ils disent Déclaration de guerre d’Israël contre le Hamas pourrait être un autre catalyseur de la démondialisation, même si son ampleur reste encore incertaine.

Before the Bell s’est entretenu avec Brendan McKenna, économiste international chez Wells Fargo, sur la manière dont le conflit Israël-Gaza pourrait accélérer la démondialisation.

(Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté.)

Avant la cloche : quel rôle le conflit Israël-Gaza pourrait-il jouer dans la démondialisation ?

Brendan McKenna : Les relations géopolitiques ont effectivement commencé à s’améliorer au Moyen-Orient, mais à cause de ce qui se passe en Israël et à Gaza, il semble que nous ayons fait marche arrière sur une grande partie de cet élan positif.

Et lorsque l’on assiste à cette fracture géopolitique, cela conduit simplement à une réduction de la coopération commerciale entre les pays, à moins de partage d’informations, à moins de partage de technologies et à moins de liens avec les marchés financiers.

En fin de compte, c’est une force de démondialisation.

Qu’est-ce qui déterminera l’ampleur de l’impact du conflit sur la démondialisation ?

Si la situation au Moyen-Orient s’aggrave, cela conduira probablement à une plus grande fracture au Moyen-Orient et éventuellement entre d’autres acteurs économiques majeurs.

Quand on pense aux États-Unis, ce pays bénéficie d’un très fort soutien à Israël, et si l’on voit d’autres pays comme la Chine soit prendre parti, soit ne pas soutenir explicitement Israël, soit choisir de s’abstenir, je pense qu’il est possible que certains des les liens commerciaux entre les États-Unis et ces pays pourraient se détériorer.

Si la démondialisation s’exacerbe, qu’est-ce que cela signifiera pour l’inflation et la politique monétaire à l’échelle mondiale ?

Avec la démondialisation, on obtient un environnement économique mondial moins compétitif, et quand il y a moins de concurrence, cela devient finalement inflationniste, entraînant une hausse des prix.

Si nous continuons à subir cette fracture économique provoquée par la géopolitique, cela finira par devenir inflationniste, ce qui pourrait entraîner une hausse des taux d’intérêt, non seulement de la part de la Fed, mais également de la part d’autres grandes banques centrales du monde.

Et non seulement vous allez faire face à des forces assez effrayantes qui réduiraient la croissance du PIB mondial et agiraient comme un frein à l’activité économique mondiale, mais vous pourriez également obtenir une politique monétaire plus stricte, ce qui pourrait également aggraver ces effets.

Comment la démondialisation pourrait-elle être une bonne chose ?

En cas d’un autre type de choc économique majeur, comme celui d’une pandémie, les États-Unis ne dépendraient pas de la Chine pour leur approvisionnement en matières premières. La délocalisation de la production peut permettre de gagner beaucoup de temps en cas de choc et peut également permettre d’économiser beaucoup de coûts.

Pendant l’ère Covid, la Chine a arrêté sa production, perturbant la chaîne d’approvisionnement mondiale, de sorte que la démondialisation ramènerait une partie de la production à l’intérieur des frontières américaines. Cela peut également améliorer les relations avec le Mexique et d’autres pays.

De toute évidence, les relations entre les États-Unis et le Mexique sous l’administration Trump étaient quelque peu tendues. Si les États-Unis montrent qu’ils sont déterminés à entretenir des relations commerciales, à construire des infrastructures et à investir sur le terrain au Mexique, cela pourrait en fait améliorer et renforcer les relations géopolitiques entre les États-Unis et le Mexique.

Il n’y a donc pas seulement un avantage économique possible, mais il y a aussi peut-être un capital politique qui peut en résulter.

Comment le secteur technologique vital d’Israël navigue dans la guerre

Le vaste secteur technologique israélien a connu son lot de crises, depuis les ralentissements financiers et la pandémie de Covid-19 jusqu’aux poussées périodiques du conflit israélo-palestinien, ma collègue Hanna Ziady rapporte.

À chaque fois, l’industrie a rebondi, démontrant pourquoi ce pays de seulement 9 millions d’habitants est connu comme la « start-up nation » du monde.

Mais la guerre déclenchée par l’attaque du Hamas le week-end dernier qui a tué plus de 1 300 personnes en Israël a bouleversé la vie quotidienne d’une manière qui présente un défi unique pour l’industrie la plus importante du pays.

Les écoles ont reçu l’ordre de fermer, les rues autrefois très animées de Tel Aviv, le centre des affaires, se sont pratiquement vidées et de nombreuses entreprises restent fermées. Certaines sont fermées pour des raisons de sécurité, mais beaucoup ne peuvent tout simplement pas fonctionner parce que leurs employés ont été appelés au service militaire.

« C’est différent de tout ce à quoi nous avons été confrontés auparavant », a déclaré Avi Hasson, PDG de Start-Up Nation Central (SNC), une organisation à but non lucratif qui promeut l’industrie technologique israélienne à l’échelle mondiale.

