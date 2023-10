Mohamed Aly El-Erian, conseiller économique en chef d’Allianz SE, lors d’une interview à Bloomberg Television à Londres, au Royaume-Uni, le lundi 25 septembre 2023. El-Erian s’est exprimé aux côtés de l’ancien Premier ministre britannique Gordon Brown et de l’économiste Michael Spence, son co -auteurs pour leur livre Permacrisis: A Plan to Fix a Fractured World. Photographe : Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

“C’est terrible en termes de perspectives économiques pour l’épicentre de la guerre”, a-t-elle déclaré. “[There will be] impact négatif sur les voisins : sur les circuits commerciaux, sur les circuits touristiques, coût de l’assurance.”

L’impact sur les marchés mondiaux de la réaction au déclenchement de la guerre a été initialement limité, les investisseurs ayant d’abord estimé que le conflit était contenu. Cependant, la perspective de répercussions régionales attirant d’autres acteurs, tels que l’Iran et le Liban, a ajouté au sentiment de malaise sur les marchés.

“Ce conflit, d’une certaine manière, amplifie tous les défis qui existaient et qui étaient déjà importants”, a-t-il déclaré.

El-Erian a déclaré qu’une telle contagion aggraverait les problèmes déjà omniprésents auxquels est confrontée l’économie mondiale, notamment la stagnation de la croissance, une inflation obstinément élevée et une fragmentation plus large des marchés.

“Plus le risque d’escalade est élevé, plus le risque de contagion au reste du monde en termes économiques et financiers est élevé”, a-t-il poursuivi.

“Plus ce conflit dure, plus il risque de s’intensifier”, a déclaré el-Erian à Dan Murphy de CNBC lors d’une table ronde au sommet de l’AIM à Dubaï.

El-Erian, conseiller économique en chef chez Allianz, a déclaré que plus les combats se poursuivent, plus le risque qu’ils dégénèrent en un conflit régional avec des implications pour les marchés financiers mondiaux est grand.

Alors que la guerre entre Israël et le Hamas entre dans sa quatrième semaine, les risques pour l’économie mondiale augmentent, a déclaré lundi l’économiste Mohamed el-Erian.

Les attaques terroristes du 7 octobre perpétrées par le Hamas ont eu lieu alors qu’Israël prenait des mesures pour normaliser ses relations diplomatiques avec ses voisins arabes, dont l’Arabie saoudite.

Interrogé sur ce que le conflit en cours signifie pour ces ambitions, el-Erian a répondu que la perspective était devenue à la fois plus sombre et plus pressante.

“Les gens regardent cela et ressentent un sentiment de désespoir que je n’ai jamais vu auparavant”, a-t-il déclaré.

“Plus c’est long [the conflict] continue, plus votre question va devenir pertinente, et elle devrait vraiment être posée aux décideurs politiques. »

Les commentaires d’El-Erian reflètent ceux tenus la semaine dernière par le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, qui a déclaré à CNBC que le conflit avait rendu beaucoup plus difficile l’objectif de coopération régionale au Moyen-Orient.

“Nous œuvrons pour un Moyen-Orient plus pacifique et de nombreux pays de cette région ont commencé à se parler de l’opportunité d’avancer avec une nouvelle plateforme d’être ensemble”, a déclaré Banga mardi. “Je pense qu’il faudra clairement un peu de temps avant que cela fonctionne d’une manière ou d’une autre.”