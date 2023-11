La guerre entre Israël et le Hamas pourrait relancer le processus de paix

Alors même que la guerre fait rage entre Israël et le Hamas à Gaza, certains responsables réfléchissent ce qui vient après . Le New York Times a rapporté que le secrétaire d’État Antony Blinken espère une « paix durable » qui résoudra le conflit israélo-palestinien apparemment sans fin. Cette paix « doit inclure une gouvernance dirigée par les Palestiniens et l’unification de Gaza avec la Cisjordanie sous l’Autorité palestinienne », a-t-il déclaré cette semaine lors de la réunion du G7 à Tokyo. Mais Blinken a lancé son appel sans expliquer comment les parties belligérantes pourraient surmonter les « obstacles pressants ».

L’un de ces obstacles : les dirigeants israéliens ne savent pas vraiment ce qui va suivre. The Associated Press a rapporté que Benny Gantz, membre du cabinet de guerre du pays, “a reconnu qu’Israël n’a pas encore de vision pour la bande de Gaza après la fin de sa guerre contre le Hamas”. Une fois les combats terminés, « nous nous installerons et examinerons un mécanisme alternatif pour Gaza », a déclaré Gantz. Mais il a ajouté : “Je ne sais pas ce que ce sera”.

Toujours, L’économiste Comme l’a noté certains dirigeants, certains dirigeants voient le conflit comme une nouvelle opportunité « de relancer le processus de paix israélo-palestinien dans le coma ». Les dirigeants occidentaux – le président Joe Biden, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président français Emmanuel Macron – estiment que tout plan pour le « lendemain de la fin de la guerre à Gaza » doit prendre en compte la possibilité d’une solution à deux États ” Mais il y aura beaucoup de combats d’ici là. ” Pour l’instant, c’est un rêve lointain. “

“Aussi sombre que cela puisse paraître, la guerre à Gaza pourrait finir par relancer le processus de paix”, a soutenu Tony Klug lors d’une conférence de presse. Le gardien. Des « cendres de la misère actuelle », il est possible d’entrevoir une voie de progrès entre Israël et la Palestine. Un signe d’espoir : « Chaque avancée pacifique depuis 1967 a été provoquée par un événement sismique imprévu. » Le Guerre du Kippour conduit au traité de paix entre Israël et l’Égypte ; le première Intifada palestinienne a pris fin avec les accords d’Oslo de 1993. “Il est possible que l’indignation actuelle suive le même schéma.”

“Les coûts d’un conflit israélo-palestinien non résolu sont exorbitants”, a ajouté Eric Levitz. New York. Depuis qu’Israéliens et Palestiniens ont commencé à discuter de la possibilité d’une solution à deux États dans les années 1990, « les perspectives de paix n’ont fait que s’estomper ». Mais il y a « certaines raisons » d’espérer que le conflit actuel amènera les dirigeants israéliens à réengager le processus de paix. D’une part, l’échec du gouvernement de droite à empêcher l’attaque du Hamas du 7 octobre pourrait conduire à un nouveau gouvernement plus modéré. Mais ces espoirs sont encore lointains. “Pour le moment, toute proposition visant à résoudre pacifiquement le conflit israélo-palestinien peut paraître désespérément naïve.”

“Toutes les guerres précédentes entre Israël et le Hamas ont abouti au statu quo ante”, a écrit Brent E. Sasley sur Twitter. Politique. Et aucune des deux parties ne semble prête à rompre avec ses vieilles habitudes. Toute avancée vers la paix nécessiterait qu’Israël mette un terme aux colonies en Cisjordanie et qu’il lève son blocus de longue date sur Gaza ; Le Hamas devrait « mettre fin à son engagement dans la violence et améliorer la gouvernance de Gaza ». Est-ce que cela arrivera ? « Le grand nombre de morts » des deux côtés pourrait forcer une résolution improbable.

Et ensuite ?

Il y a peut-être un peu d’espoir. L’Autorité palestinienne, qui administre les zones semi-autonomes de Cisjordanie, a déclaré jeudi qu’elle était prête à aider à gouverner la bande de Gaza d’après-guerre « si les États-Unis s’engagent en faveur d’une solution à part entière à deux États pour mettre fin au conflit israélo-palestinien ». Le New York Times signalé. Ce message est « un soulagement et un défi » pour les responsables américains alors qu’ils cherchent une fin au conflit.

“Je crois que les chances de négocier la paix aujourd’hui sont paradoxalement plus grandes qu’il y a à peine un mois”, a déclaré Yossi Beilin, un Israélien qui a contribué à l’élaboration du processus d’Oslo. Radio Nationale Publique. Aux côtés de Hiba Husseini, ancien conseiller juridique des négociateurs de paix palestiniens, il promeut la « Confédération de Terre Sainte » – une solution à deux États qui permettrait la libre circulation entre Israël et les zones contrôlées par les Palestiniens. Les deux hommes estiment que “l’urgence de résoudre ce conflit” crée la possibilité d’une paix durable. “Je veux dire”, a déclaré Husseini, “quelle est vraiment l’autre option?”