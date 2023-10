L’attaque sans précédent menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre a été considérée comme un échec massif en matière de renseignement pour les dirigeants du pays et surtout pour l’homme au sommet, le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Netanyahu, 73 ans, le plus ancien dirigeant d’Israël, qui a réussi à réapparaître au sommet malgré les revers, semble désormais être au centre d’une crise aux proportions historiques qui pourrait probablement conduire à sa chute.

Le fait qu’Israël ait été pris au dépourvu par des groupes de militants du Hamas qui ont abattu des fêtards lors d’un festival de musique, attaqué des villes et des communautés du sud d’Israël et kidnappé des centaines de personnes a stupéfié à la fois le monde et le pays lui-même.

Le gouvernement de Netanyahu a jusqu’à présent reçu l’essentiel de la responsabilité de l’échec sécuritaire, selon les sondages, mais le Premier ministre n’a encore accepté aucune responsabilité.

Les analystes soulignent que l’histoire d’Israël suggère que ses dirigeants politiques restent rarement au pouvoir après avoir présidé des crises d’une telle ampleur.

Même si Israël réussissait à écraser le Hamas dans cette guerre, les experts estiment que Netanyahu sera probablement tenu pour responsable de la création des conditions qui ont permis au groupe militant de lancer son attaque brutale, qui a coûté la vie à des milliers d’Israéliens.

Les notes favorables à Netanyahu en pâtissent

Un sondage de Dialog Center publié par le Jerusalem Post La semaine dernière, 94 % des personnes interrogées ont déclaré que le gouvernement de Netanyahu portait au moins une part de responsabilité dans l’absence de préparation en matière de sécurité qui a conduit au massacre du 7 octobre, tandis que 56 % des personnes interrogées ont déclaré qu’il devrait démissionner une fois la guerre terminée.

Pendant ce temps, les cotes de popularité de Netanyahu ont considérablement chuté, un autre sondage réalisé la semaine dernière par des instituts de recherche israéliens montrant que seulement 29 % des personnes interrogées le choisiraient désormais comme Premier ministre préféré, selon Bloomberg.

Ehud Barak, qui a été Premier ministre d’Israël de 1999 à 2001, a déclaré à Sky News L’attaque surprise du Hamas le 7 octobre a été « le coup le plus grave qu’Israël ait subi depuis le jour de sa création ».

Lorsqu’on lui a demandé si Netanyahu, qui a été Premier ministre pendant plus de 16 ans, pouvait survivre à cette situation à long terme, Barak a répondu « qu’il ne devrait pas ».

« Je pense que dans un endroit normal, il aurait démissionné », a déclaré Barak, soulignant la responsabilité de Netanyahu étant donné que l’attaque s’est produite sous sa surveillance.

Immédiatement après, Martin Indyk, un membre distingué de Lowy dans la diplomatie américano-moyen-orientale au Council on Foreign Relations, qui a été l’envoyé spécial de l’ancien président Barack Obama pour les négociations israélo-palestiniennes de juillet 2013 à juin 2014, a déclaré aux Affaires étrangères le pays est confronté à un défi aux proportions inconnues.

« Le Premier ministre est confronté à un réel problème, non seulement pour défendre les citoyens, mais aussi pour éviter d’être blâmé pour ce qui s’est passé », a déclaré Indyk. « Et je ne vois pas comment il pourrait le faire. Il doit donc trouver un moyen de se racheter du conflit.»

Que pourrait-il arriver si Israël réussissait dans la guerre

Amotz Asa-El, chercheur à l’Institut Shalom Hartman, a déclaré au HuffPost que Netanyahu n’avait « aucune option », peu importe ce qu’il voudrait faire pour surmonter cette crise.

« Il n’y a aucun moyen pour un dirigeant israélien de survivre à ce genre de débâcle », a déclaré Asa-El.

Asa-El a cité l’exemple d’anciens dirigeants israéliens qui ont dû démissionner en raison de leur gestion des crises, notamment Golda Meir, qui a démissionné après la fin de la guerre du Kippour. Israël a été pris au dépourvu par une attaque surprise sur deux fronts menée par l’Égypte et la Syrie en 1973, le jour le plus saint du calendrier juif, pour reconquérir des territoires. Même si Israël a finalement gagné la guerre, qui a duré 19 jours, l’événement a traumatisé les Israéliens et les Israéliens. tué 2 656 soldats.

Le conflit actuel a jusqu’à présent tué plus de 1 400 Israéliens, dont la plupart sont des civils. Le nombre de morts pourrait probablement augmenter à mesure que la guerre se poursuit, et Israël semble se préparer lancer une offensive terrestre à Gaza.

Netanyahu a également dû affronter la question des plus de 200 personnes prises en otage par le Hamas. De nombreux Israéliens ont rejoint les manifestationsinterpellant Netanyahu sur les enlèvements et l’exhortant à prendre des mesures pour garantir la liberté des personnes capturées.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole des forces de défense israéliennes, a déclaré jeudi dit ils ont maintenant informé les familles des personnes identifiées comme otages, mais ont déclaré que le nombre n’était peut-être pas définitif.

Les enlèvements de centaines de personnes, dont des enfants et des personnes âgées, ont également mis en lumière l’ampleur de l’échec des services de renseignement israéliens et ont conduit à la propagation du sentiment selon lequel Netanyahu est mal équipé pour rester en poste.

Anshel Pfeffer, journaliste à Haaretz, a écrit que l’indignation précédemment dirigée contre Netanyahu à propos d’une refonte judiciaire controversée « n’a fait qu’augmenter » à la suite de cette crise, « et les familles des otages sont en train de devenir le point focal de cette colère ».

Zehava Eshel a déclaré au Guardian que des soldats comme sa petite-fille disparue, stationnée près de la clôture qui entoure la bande de Gaza, étaient censés être « les yeux du pays », mais personne n’a écouté lorsqu’ils ont déclaré avoir vu « des mouvements inhabituels à la frontière ».

Netanyahu voit l’écriture sur le mur, Mazal Mualem, chroniqueur pour Israel Pulse d’Al-Monitor qui a récemment écrit une biographie de Netanyahu, a déclaré au New York Times et se concentre désormais « sur le contrôle des dégâts ».

Mualem a déclaré : « À mon avis, il comprend qu’il ne pourra pas continuer après un échec aussi dévastateur et, par conséquent, il se concentre sur la réussite militaire et diplomatique pendant cette guerre. »

Netanyahu pourrait être blâmé pour un échec majeur

Asa-El a déclaré que la chute inévitable de Netanyahu ne serait pas seulement le résultat de l’attaque du 7 octobre elle-même, mais aussi du manque de jugement qu’il a fait quant à la menace du Hamas et de sa poursuite incessante d’une politique de division.

Il explique que Netanyahu avait effectivement adopté une politique d’endiguement à l’égard du Hamas, qui s’avère « être depuis toujours un ennemi très implacable ».

Comme l’économiste écritNetanyahu a défendu l’idée selon laquelle la menace du Hamas à Gaza « pourrait être gérée en érigeant une barrière frontalière de haute technologie, au lieu de rechercher une solution à long terme et d’améliorer les conditions à Gaza ».

Ils ont ajouté : « Ce concept a lamentablement échoué le 7 octobre. »

Asa-El a déclaré au HuffPost que l’attitude de Netanyahu consistant à « endormir l’establishment militaire », qui ne reconnaissait pas l’ampleur du danger que le groupe militant palestinien représentait pour Israël, avait conduit à l’attaque au début du mois.

Netanyahu a « divisé à plusieurs reprises la société israélienne pour ses propres besoins politiques », a ajouté Asa-El, et les Israéliens lui en tiendront pour responsable une fois les combats terminés.

Netanyahou était inculpé pour corruption en 2019, ce qu’il a nié avec véhémence. Le procès a débuté en mai 2020 mais a depuis été retardé à plusieurs reprises. S’il est reconnu coupable, Netanyahu risque plusieurs années de prison, mais un verdict n’est pas attendu de sitôt.

Sa victoire aux élections de novembre 2022 après s’être alliée à des partis ultraconservateurs a conduit à la création de l’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire d’Israël.

Depuis son retour au pouvoir, Netanyahu a imposé une réforme judiciaire controversée Ce qui, selon les critiques, nuira à la démocratie israélienne en limitant le pouvoir du système judiciaire, qui est en fait le seul système de freins et contrepoids au gouvernement, avec des milliers de personnes descendues dans la rue pour protester.

Certains ont également souligné que la principale motivation de Netanyahu pour aller de l’avant avec la réforme est que cela pourrait l’aider à éviter d’être confronté à des poursuites pour corruption.

Yossi Mekelberg, chercheur associé au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House, a prédit que les manifestations finiront probablement par revenir dans les rues d’Israël, mais cette fois, elles ne concerneront pas seulement la menace de Netanyahu pour la démocratie, mais aussi « comment M. la sécurité je me suis endormi pendant mon service de garde.

Mekelberg a qualifié de « négligence criminelle » la décision de Netanyahu de constituer son cabinet avec des personnes ayant une expérience militaire limitée, voire inexistante, après sa victoire électorale. Il explique que les choix de Netanyahu pour les postes ministériels cruciaux étaient en deçà de la moyenne pour un pays comme Israël, où la sécurité est une priorité et doit être traitée comme telle.

Shirel Hogeg, directrice d’entreprise chez Nestlé de la ville d’Ofakim, dans le sud d’Israël, qui est devenue virale pour avoir affronté un ministre sur la réponse du gouvernement à la crise, a fait écho à Mekelberg, appelant Netanyahu à donner des emplois importants à ses alliés politiques d’extrême droite et orthodoxes. Partis politiques juifs.

« Netanyahu, le corrompu, le très corrompu, qui est au pouvoir depuis trop longtemps – il a distribué tous ces titres [to cronies] pour survivre », a déclaré Hogeg au HuffPost. « Il a donné de l’argent à tout le monde pour survivre. Il a même donné de l’argent au Hamas au cours des 20 dernières années pour éviter la confrontation, et il ne les a jamais affrontés jusqu’au bout. »

Depuis l’offensive du Hamas, Netanyahu a créé un gouvernement d’unité d’urgence pour diriger l’effort de guerre, qui comprend plusieurs figures de l’opposition centriste, dont l’ancien ministre de la Défense Benny Gantz.

Même si le cabinet de guerre nouvellement créé ne comprend aucun membre des partis d’extrême droite avec lesquels Netanyahu a formé une coalition ; ils font toujours partie de son gouvernement.

Mekelberg a déclaré au HuffPost qu’il s’agit d’un calcul politique de Netanyahu, étant donné qu’il aura besoin de leur soutien pour rester au pouvoir si des personnalités de l’opposition abandonnent le gouvernement d’unité.

Netanyahu élude toute responsabilité dans l’attaque du Hamas

Mekelberg a déclaré qu’il trouvait « choquant » que Netanyahu soit toujours au pouvoir malgré cet échec colossal, notant également que le Premier ministre israélien n’a accepté aucun degré de responsabilité dans l’attaque du Hamas, même comme d’autres autour de lui, y compris des ministres et des responsables de la défense. , avoir.

« Nous devons admettre honnêtement, douloureusement et la tête baissée : nous, les dirigeants de l’État et les services de sécurité, n’avons pas réussi à maintenir la sécurité de nos citoyens. » dit Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, partenaire du gouvernement de Netanyahu.

Ronen Bar, qui dirige les services de renseignement intérieur du pays, a également blâme acceptéétant donné que son organisation n’a pas lancé d’avertissement qui aurait pu empêcher l’attaque.

UN nouveau sondage publié vendredi par le journal Maariv a montré que 80 % des personnes interrogées souhaitent que Netanyahu reconnaisse publiquement la responsabilité du massacre du 7 octobre.

Mekelberg a déclaré que Netanyahu aime s’attribuer le mérite lorsque les choses vont bien, mais rejette la faute sur les autres lorsque les événements prennent une mauvaise tournure.

Mais l’ampleur de cet échec ne permettra pas à Netanyahu de rester longtemps en poste, estime-t-il.

«Est-ce que je m’attends à ce qu’il démissionne de manière à prendre ses responsabilités, à prononcer un grand discours et à dire, vous savez, ‘J’ai eu mon temps;’ Je t’ai laissé tomber, merci, et j’ai disparu au coucher du soleil ? Non, je ne pense pas », a déclaré Mekelberg.