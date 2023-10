La guerre entre Israël et le Hamas met la pression sur les républicains pour qu’ils choisissent le président de la Chambre

Les législateurs républicains subissent une pression croissante pour choisir un candidat pour remplacer Kevin McCarthy à la présidence du Parlement. Chambre des députés cette semaine après la pire attaque contre Israël depuis cinq décennies.

Un haut responsable de l’administration Biden a indiqué samedi aux journalistes que la paralysie de la Chambre pourrait compliquer les efforts américains pour soutenir Israël.

« Le Congrès a probablement un rôle à jouer ici, et sans président de la Chambre, c’est une situation unique à laquelle nous allons devoir faire face », a déclaré le responsable lors d’un point de presse téléphonique.

McCarthy, de Californie, a été évincé par les républicains conservateurs la semaine dernière, la première fois qu’un président de la Chambre était destitué lors d’un vote de censure dans l’histoire des États-Unis.

Les législateurs républicains ont eu du mal à se rassembler autour d’un remplaçant pour McCarthy. Le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise de Louisiane et le président du comité judiciaire Jim Jordan de l’Ohio sont considérés comme les meilleurs candidats.

La Jordanie et Scalise ont exprimé leur soutien sans équivoque à Israël à la suite de l’attaque surprise dévastatrice du groupe militant Hamas le week-end dernier contre des villes frontalières de la bande de Gaza.

McCarthy a déclaré samedi à Fox News qu’il n’y avait rien que la Chambre puisse faire jusqu’à ce que l’organisme élise un président : « Je ne sais pas si cela se produira rapidement », a déclaré McCarthy.

Les républicains de la Chambre devraient voter mercredi matin pour un candidat pour remplacer McCarthy. Le GOP a une réunion de conférence prévue à 18 heures lundi et un forum des candidats à 17 heures mardi.

Le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries, démocrate de New York, a appelé les Républicains à choisir un candidat capable de remporter 217 voix dans une Chambre très divisée, afin que les législateurs puissent avancer dans leur soutien à Israël.

Le représentant Michael McCaul, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a déclaré que la décision d’évincer McCarthy avait envoyé un message « dangereux » aux adversaires américains du monde entier.

« Ce n’était pas mon idée d’évincer l’orateur », a déclaré McCaul, R-Texas, à CNN dans une interview diffusée dimanche.

« Je regarde le monde et toutes les menaces qui existent, et quel genre de message envoyons-nous à nos adversaires lorsque nous ne pouvons pas gouverner, lorsque nous sommes dysfonctionnels, lorsque nous n’avons même pas de porte-parole du gouvernement. House », a déclaré McCaul.

L’offensive du Hamas est l’attaque la plus meurtrière contre Israël depuis la guerre du Yom Kippour en 1973.

Plus de 700 Israéliens sont morts dans ces attaques et plus de 100 soldats et civils ont été pris en otages. Israël a officiellement déclaré la guerre au Hamas, assiégé Gaza et lancé des frappes de représailles qui ont tué au moins 560 Palestiniens.

La Jordanie a rejeté tout appel lancé à Israël pour qu’il fasse preuve de retenue en réponse à l’offensive du Hamas. Le membre du Congrès de l’Ohio a déclaré à Fox News dans une interview diffusée dimanche que les États-Unis devraient donner à Israël « ce dont ils ont besoin pour gagner ».

Scalise a déclaré samedi dans un message sur les réseaux sociaux qu’Israël avait le plein soutien des États-Unis : « Ils doivent se défendre alors que leurs citoyens sont massacrés par les terroristes du Hamas ».

Le secrétaire d’État Antony Blinken, interrogé sur le désarroi au Congrès, a déclaré dimanche à NBC News que les États-Unis avaient un accord permanent avec Israël pour fournir 3,8 milliards de dollars d’aide à la sécurité par an.

« Il y a déjà une énorme quantité d’aide et d’assistance en préparation », a déclaré Blinken. Le secrétaire d’État a déclaré qu’Israël avait formulé des demandes spécifiques d’aide supplémentaire, sans entrer dans les détails.

Néanmoins, a déclaré Blinken, il est important que les deux chambres du Congrès démontrent clairement leur soutien à Israël : « C’est quelque chose que nous voulons voir, et nous espérons que cela se produira rapidement », a-t-il déclaré.

Les États-Unis déploient le porte-avions USS Gerald R. Ford et plusieurs autres navires de guerre en Méditerranée orientale et renforcent plusieurs escadrons d’avions de combat pour agir comme moyen de dissuasion dans la région, selon le Pentagone.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré dimanche que les États-Unis fourniraient également une assistance militaire supplémentaire aux forces de défense israéliennes, notamment en munitions. Cette première tranche d’aide est en route et devrait arriver en Israël dans les prochains jours, a déclaré Austin dans un communiqué.

Le représentant Matt Gaetz, le républicain de Floride qui a dirigé l’éviction de McCarthy, a rejeté les accusations selon lesquelles sa décision de destituer le président aurait mis en danger la sécurité nationale des États-Unis.

« Je ne pense pas que d’autres pays pensent autant que Kevin McCarthy au poste de président de Kevin McCarthy », a déclaré Gaetz à NBC News dans une interview diffusée dimanche.

Le républicain de Floride a déclaré que les républicains de la Chambre se regrouperaient autour de Scalise ou de Jordan cette semaine : « Je rejette l’hypothèse selon laquelle cela va s’éterniser pendant des semaines », a déclaré Gaetz.