La guerre entre Israël et le Hamas met à l’épreuve le virage isolationniste du Parti républicain

ROCHESTER, NH (AP) – Nikki Haley a juré de se tenir aux côtés d’Israël « à chaque étape du processus ». Elle a promis de « décimer » l’économie iranienne. Et elle a appelé à un financement continu de l’Ukraine alors qu’elle lutte pour repousser l’invasion russe.

« C’est un monde dangereux en ce moment », a déclaré Haley aux électeurs républicains de la primaire rassemblés à l’American Legion Post No. 7 du New Hampshire alors qu’une nouvelle guerre faisait rage au Moyen-Orient. « Et ça va devenir plus compliqué avant que ça ne s’améliore. »

Moins de 24 heures plus tard, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré aux chefs d’entreprise du New Hampshire que les États-Unis devraient cesser de financer l’Ukraine jusqu’à ce qu’il y ait une stratégie claire. Il se concentrait davantage sur ce qu’il considérait comme une menace posée par les ressortissants étrangers à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et Israël, a-t-il dit, a le droit de se défendre.

« Je ne pense pas que nous aurons besoin de faire grand-chose, même militairement », a déclaré DeSantis à propos de la guerre entre Israël et le Hamas. « Nous devrons peut-être fournir un soutien supplémentaire comme nous le faisons traditionnellement, mais je pense que c’est surtout une question de clarté morale de dire : ‘Ils ne sont pas obligés de vivre comme ça.' »

Les candidats républicains à la Maison Blanche émettent des messages contradictoires sur les défis croissants en matière de politique étrangère, alors qu’une élection présidentielle longtemps centrée sur les questions de cuisine intérieure se tourne soudainement vers l’étranger. Cette dynamique en évolution rapide teste les limites de l’adoption par le Parti républicain d’une politique étrangère isolationniste et menace de saper l’argument plus large du parti selon lequel le président démocrate Joe Biden a mal géré les relations des États-Unis avec le reste du monde.

Les électeurs républicains des primaires du New Hampshire qui ont bombardé les candidats républicains à la présidentielle de questions de politique étrangère la semaine dernière ont soif de meilleures réponses.

« Cette situation internationale épouvantable appelle une voix rationnelle. Cette chaise est vide en ce moment », a déclaré Tom Rath, un ancien procureur général du New Hampshire qui a assisté à la comparution de DeSantis vendredi au St. Anselm College, où les trois premières questions portaient sur la politique étrangère.

La guerre est un rappel brutal de la manière dont le Parti Républicain s’est éloigné des Républicains plus traditionnels tels que Roth au cours des deux dernières décennies. L’ancien président George W. Bush, dont l’administration a été définie en grande partie par ses échecs dans la guerre en Irak, s’est récemment décrit comme « une sorte de ligne dure ». Dans une vidéo obtenue par Axios, il a déclaré que la réponse de l’administration Biden au conflit Israël-Hamas avait « commencé du bon pied ».

Mais sous la direction de l’ancien président Donald Trump, le Parti républicain s’est nettement éloigné de son soutien de longue date à une politique étrangère musclée. Par exemple, lors des élections de mi-mandat de l’automne dernier, 56 % des électeurs des candidats républicains ont déclaré que les États-Unis devraient jouer un rôle moins actif dans les affaires mondiales, selon AP VoteCast.

Haley, qui était l’ambassadrice de Trump aux Nations Unies, est devenue la représentante de la vieille garde du Parti républicain, appelant à « la fin » du Hamas et à une réponse agressive aux ennemis d’Israël, y compris l’Iran. De l’autre côté, parmi ses rivaux de 2024, DeSantis et l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, soutenus par la personnalité médiatique conservatrice Tucker Carlson, privilégient une approche plus prudente de « l’Amérique d’abord ».

Trump, le favori de la primaire républicaine, a confondu la question avec un message incohérent alimenté par des griefs personnels.

Dans un discours décousu la semaine dernière, Trump a déclaré que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, « nous avait laissé tomber » juste avant que les États-Unis ne tuent un haut général iranien, Qassem Soleimani, en 2020. Trump a également déclaré que les dirigeants israéliens devaient « intensifier leur jeu » et il a qualifié le Hezbollah, dont Israël craint qu’il ne lance une attaque à grande échelle depuis le nord du pays, de « très intelligent ». Dans une interview diffusée jeudi, Trump a déclaré que Netanyahu « n’était pas préparé » à l’incursion du Hamas depuis Gaza.

L’équipe de Trump a terminé la semaine en mode contrôle des dégâts, envoyant des déclarations soulignant son soutien passé à Israël. Trump lui-même s’est joint à l’effort en insistant sur le fait que l’attaque n’aurait jamais eu lieu s’il avait remporté les élections de 2020 et il a félicité les soldats israéliens.

« J’ai toujours été impressionné par la compétence et la détermination des Forces de défense israéliennes. Alors qu’ils défendent leur nation contre des terroristes impitoyables, je souhaite bonne chance à tous les soldats. Puissiez-vous rentrer chez vous sains et saufs auprès de vos familles et que Dieu vous bénisse tous ! Trump a écrit sur son réseau Truth Social.

Pendant ce temps, certains électeurs républicains des primaires n’aiment pas ce qu’ils entendent de la part des candidats à la présidentielle de leur parti.

« Aujourd’hui plus que jamais, j’ai le sentiment que nous avons besoin d’un leader fort à la Maison Blanche. Biden, n’est-ce pas. Trump, n’est-ce pas », a déclaré Michele Woonton, une infirmière à la retraite de 58 ans qui a assisté à une apparition de DeSantis au New Hampshire Statehouse la semaine dernière.

Woonton, qui a déclaré qu’elle envisagerait de voter pour le candidat indépendant Robert Kennedy Jr. si Trump remportait l’investiture républicaine, était particulièrement contrariée par la réaction initiale de Trump à l’attaque contre Israël.

« Nous n’avons pas besoin de quelqu’un qui ne peut pas contrôler ses émotions », a déclaré Woonton. « Je ne dis pas qu’il n’était pas un bon président. Mais il est trop immature. … Ce n’est pas le genre de leader dont nous avons besoin en temps de guerre.

Bruce Wilson, un vétéran de l’armée de 76 ans originaire d’Alton, a déclaré qu’il souhaitait voir le Parti républicain revenir à ses racines avec une approche plus forte des affaires étrangères. Il a déploré l’influence du mouvement « Make America Great Again » de Trump sur de multiples questions.

« Le parti s’est mis au lit (avec Trump) et maintenant ils vivent avec les conséquences », a déclaré Wilson, qui a assisté à la réunion publique de Haley à l’American Legion. « J’aimerais voir un leader avec plus de conviction. »

Le lendemain, au St. Anselm College, Dave Lundgren, un représentant républicain de l’État qui a soutenu DeSantis, a déclaré qu’il s’inquiétait également de la dérive du GOP vers l’isolationnisme.

« Je pense que nous devons entrer et donner une fessée à quelqu’un », a-t-il déclaré à propos de la réponse américaine à l’attaque du Hamas contre Israël, suggérant que les forces spéciales américaines s’impliquent, au moins pour aider à sauver les Américains kidnappés. « Les républicains sont faibles en ce moment et nous avons besoin d’un leader fort qui nous ramènera au premier rang mondial. Nous y sommes déjà allés. Nous n’en sommes pas là maintenant.

___

La rédactrice d’Associated Press, Jill Colvin, à New York, et la directrice des sondages de l’AP, Emily Swanson, à Washington, ont contribué à ce rapport.

Steve Peoples, Associated Press