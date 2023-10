Mais cela pourrait changer. « Nous nous attendions à une augmentation », a déclaré Becky Monroe, haut responsable du Département des droits civiques de Californie.

La Californie est mieux préparée à faire face aux attaques partisanes qui se multiplient généralement à la suite de guerres et de terrorismes à l’étranger. L’État dispose désormais d’une ligne d’assistance téléphonique, d’une sécurité accrue grâce à des subventions étatiques et fédérales, et d’un cadre juridique qui a émergé ces dernières années pour poursuivre les crimes de haine suite à une recrudescence des attaques anti-asiatiques.

La hotline « California vs Hate » a reçu plus de 400 rapports depuis son lancement en mai, selon les données préliminaires. Contrairement aux statistiques des forces de l’ordre, la hotline collecte des rapports sur tout incident, qu’il ait atteint le niveau d’un crime ou non. Les appelants peuvent obtenir de l’aide pour trouver des ressources en santé mentale ou pour naviguer dans le système de justice pénale s’ils souhaitent signaler un crime.

En prévision d’une hausse, les travailleurs sociaux du Département des droits civiques ont contacté les mosquées, les synagogues et les groupes culturels qui servent les Californiens musulmans ou arabo-américains et sont préoccupés par les crimes haineux, a déclaré Monroe.

L’idée de la hotline a été lancé pour la première fois en 2017 par David Chiu (Démocrate de San Francisco), alors membre de l’Assemblée, en réponse au nombre croissant de crimes de haine qui, selon lui, étaient le résultat de la rhétorique de l’administration Trump, mais les législateurs n’étaient pas convaincus qu’une ligne d’assistance téléphonique pour les crimes de haine était nécessaire. , se souvient Chiu. Il a relancé l’idée en 2021 avec le membre de l’Assemblée Al Muratsuchi (D-Torrance) au milieu d’une recrudescence de l’hostilité contre les Américains d’origine asiatique et d’une fusillade dans un spa à motivation raciste à Atlanta qui a tué huit personnes, dont six d’origine asiatique.

Chiu, qui est maintenant procureur de la ville de San Francisco, s’est dit préoccupé par une augmentation des incidents haineux résultant de la guerre. «Je vois une ligne directrice directe», a-t-il déclaré. « Notre société n’est que trop habituée aux exemples choquants d’intolérance et de haine. »

Les écoles juives de la Bay Area ont cours annulés ou sécurité renforcée ces derniers jours, en raison de la peur suscitée par la violence.

Depuis 2019, l’État a réservé environ 135 millions de dollars de subventions pour renforcer la sécurité des organisations à but non lucratif et religieuses exposées au risque de crimes haineux. Le programme – qui couvre des équipements tels que des portes blindées, un éclairage de sécurité et des systèmes d’alerte de masse – a été étendu cette année après que des groupes religieux juifs et catholiques ont appelé à davantage de soutien en réponse à une augmentation des fusillades de masse et d’autres attaques ciblées.

Mercredi, Newsom a annoncé qu’il ajoutait 20 millions de dollars supplémentaires au programme, doublant ce qui avait été alloué pour cette année. Il a également annoncé une injection immédiate de 10 millions de dollars pour accroître la présence policière dans les lieux de culte, citant directement comme raison la violence continue au Moyen-Orient.

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, en 2021 également a lancé un bureau de justice raciale pour poursuivre les crimes de haine.

Les crimes haineux étaient en augmentation en Californie avant que les hostilités n’éclatent en Israël, augmentant de plus de 20 pour cent de 2021 à 2022avec 26 incidents signalés contre des musulmans l’année dernière.

La mort à l’arme blanche ce mois-ci de Wadea Al-Fayoume, 6 ans, à Chicago, apparemment alimentée par la haine anti-musulmane, a fait craindre des incidents similaires en Californie.

Le sénateur de Californie. Majordome de Laphonza a signalé qu’elle surveillait la sécurité dans l’État, publiant en ligne qu’« une vague de haine a émergé ici chez nous ». Et le gouverneur Gavin Newsom promu la hotline en assurant au public que les responsables de l’État, les dirigeants religieux et éducatifs s’efforçaient de renforcer la sécurité et de répondre aux menaces de violence.

Amr Shabaik, directeur juridique et politique du Council on American-Islamic Relations à Los Angeles, a déclaré que depuis que les violences ont éclaté à l’étranger, son groupe a reçu des informations faisant état de menaces anti-palestiniennes, anti-arabes et islamophobes.

« Nous avons reçu des rapports faisant état d’étudiants victimes d’intimidation, d’étudiants harcelés, d’employés victimes de discrimination, de personnes victimes de harcèlement, d’intimidation et de menaces dans les lieux publics et en ligne, et de mosquées et d’écoles islamiques ajoutant une sécurité supplémentaire », a-t-il déclaré lundi dans un e-mail. .

Lara Korte a contribué à cette histoire.