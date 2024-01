La guerre entre Israël et le Hamas fait rage, pourparlers sur les otages et crise à Gaza

Les juges de la Cour internationale de Justice rendent un arrêt vendredi à La Haye, aux Pays-Bas. Piroschka van de Wouw/Reuters

Le panel de 17 juges de la Cour internationale de Justice (CIJ) a émis des mesures d’urgence ordonnant à Israël de « prendre toutes les mesures en son pouvoir » pour empêcher des actes qui pourraient enfreindre la convention sur le génocide.

Cela survient alors qu’au moins 26 083 personnes ont été tuées et 64 000 blessées par les attaques israéliennes à Gaza depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, a déclaré vendredi le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Le ministère ne fait pas de distinction entre civils et combattants.

Voici plus sur la décision préliminaire et d’autres dernières nouvelles concernant la guerre à Gaza :

Ce qu’a ordonné le plus haut tribunal de l’ONU : La CIJ a rendu une décision préjudicielle avec six mesures d’urgence dans l’affaire du génocide L’Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël. Il a déclaré qu’Israël devait « garantir avec effet immédiat que son armée ne commet aucun acte » qui pourrait aller à l’encontre de la convention sur le génocide. Les décisions du tribunal sont contraignantes et ne peuvent faire l’objet d’aucun appel, mais il n’a aucun moyen de les faire respecter.

La réaction des parties impliquées : Israël, l’Afrique du Sud et les Palestiniens Ils ont accueilli favorablement cette décision, même si personne n’a obtenu ce qu’ils demandaient. Il a rejeté la demande d’Israël visant à ce que l’affaire soit rejetée, mais il n’est pas non plus allé jusqu’à ordonner à Israël de mettre fin à la guerre, comme l’avait demandé l’Afrique du Sud. Un certain nombre de pays du Moyen-Orient, dont le Qatar, la Jordanie, l’Iran, l’Arabie saoudite et l’Égypte, ont également déclaré qu’ils approuvaient cette décision.

Les États-Unis suspendent le financement de la principale agence de secours des Nations Unies à Gaza : Le Département d’État américain “a temporairement suspendu le financement supplémentaire” de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, en raison d’allégations selon lesquelles certains employés de l’agence des Nations Unies auraient été impliqués dans l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, a déclaré le porte-parole. Matt Miller l’a annoncé vendredi. Le commissaire général de l’agence a mis fin aux contrats des individus en question et a déclaré qu’ils feraient l’objet d’une enquête.

Pendant ce temps, à Gaza : Le siège israélien des hôpitaux de la ville de Khan Younis, dans le sud de Gaza, s’est poursuivi pour le cinquième jour, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza, des travailleurs humanitaires et des médecins, alors que l’armée israélienne a déclaré que des militants du Hamas y opéraient. Les FDI ont lancé un appel d’évacuation, mais des témoins oculaires affirment que des civils ont été abattus chaque fois qu’ils tentaient de se déplacer. Dans une vidéo obtenue par CNN, on voit Mohammaed El Helo, journaliste à Khan Younis, courant en portant sur ses épaules un homme ensanglanté. Les forces israéliennes « ne font pas de distinction entre les uns et les autres. Ils ciblent tout le monde », a-t-il déclaré.

Et en Israël, Netanyahu fait face à une opposition intérieure : Plus de 40 anciens responsables israéliens de la sécurité nationale, de célèbres scientifiques et d’éminents chefs d’entreprise ont envoyé une lettre au président israélien et au président du Parlement, exigeant que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu soit démis de ses fonctions pour avoir posé ce qu’ils considèrent comme une menace « existentielle » pour le pays. Ils affirment que Netanyahu est responsable de « la création des circonstances » qui ont conduit au massacre en Israël le 7 octobre. « Le sang de la victime est sur les mains de Netanyahu », peut-on lire dans la lettre. Cela vient comme les autres des personnalités politiques ont également appelé à de nouvelles électionsaffirmant que le public n’a aucune confiance dans son gouvernement.

Efforts pour libérer les otages : NOUS Le président Joe Biden a déployé son interlocuteur pour les pourparlers sur les otages en Europe pour des négociations multipartites sur les contours d’un éventuel accord – le dernier d’une série d’efforts diplomatiques récents pour libérer plus de 100 otages détenus à Gaza tout en négociant une pause prolongée dans les combats. . Les réunions du directeur de la CIA, Bill Burns, dans les prochains jours, avec les chefs des services de renseignement israéliens et égyptiens ainsi qu’avec le Premier ministre qatari sont le signe de progrès continus alors que la Maison Blanche fait pression pour parvenir à un accord. Cependant, les responsables ont averti que les discussions jusqu’à présent ont été volatiles et que des obstacles subsistent pour parvenir à un accord sur lequel toutes les parties peuvent s’entendre.